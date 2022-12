Rosalía lanza remix de ‘Despechá’ con Cardi B: Escúchalo aquí

Rosalía y Cardi B unen fuerzas en el nuevo remix de “Despechá”, que se lanzó el viernes (16 de diciembre).

Tras anunciar el remix el miércoles, la cantautora española reveló un día después que la intérprete de “WAP” sería su colaboradora en la nueva versión de la canción, en la que Cardi rapea sobre un fascinante ritmo de mambo.

“Hace mucho tiempo quería hacer música con ella”, dijo Rosalía en una entrevista con Zane Lowe para Apple Music. “Y ella sabe que me encanta su música, y siempre me apoya también. Así que dije: ‘Esta canción está inspirada en el mambo, está inspirada en la música dominicana’. Y ella es dominicana, así que, ¿quién más va a entender esto mejor que ella? ¿Me entiendes? Su energía es súper pura y fuerte. Creo que todo el mundo puede sentir eso”.

El tema, un mambo producido por Chris Jedi y Gaby Music, fue presentado por primera vez en medio de la gira Motomami World Tour y pronto se volvió viral en redes sociales. “Despechá” es una fusión bailable de electro-merengue y mambo y habla de una chica que va a la discoteca con sus amigas para superar un mal de amores. “Hay muchas formas de ser ‘Despechá’, en esta canción es desde la libertad o la locura, moviéndose sin reservas ni arrepentimientos”, dijo Rosalía anteriormente en un comunicado.

En octubre, la canción le valió a Rosalía su primer No. 1 en solitario en el Latin Airplay de Billboard. “Despechá” también le ayudó a conseguir su segundo No. 1 en la lista Tropical Airplay. En Hot Latin Songs, alcanzó el No. 7 el 1 de octubre.

Escucha el remix de “Despechá” aquí: