Rosalía insinúa posible colaboración con Rauw Alejandro: “Se verá, se verá”

Rosalía insinuó que podría haber nueva música en el futuro con su novio Rauw Alejandro durante una entrevista exclusiva con Billboard.

“Él y yo hemos estados en el estudio juntos, como tú sabes”, dijo la artista sin dar más detalles. “Se verá, se verá”. Sin embargo, sí reveló que su canción favorita del nuevo álbum de Alejandro es “Lejos del cielo”.

La estrella española se mostró relajada y de buen humor durante una conversación antes de ganar el Latin Grammy al álbum del año por su aclamado Motomami. Con una falda de cuero, una camiseta de Pink Floyd y poco maquillaje, haciendo eco de su personalidad en el escenario, dijo que la honestidad y la transparencia han sido los sellos distintivos tanto de su álbum iconoclasta como de ella misma. No usar filtros en sus publicaciones en redes sociales y usar poco maquillaje en sus shows va de acuerdo con esta filosofía.

“Con lo que bailo se me arruina todo el makeup, pues mejor me lo quito”, dice a Billboard. “Creo que todo es parte de este proyecto, y tiene diferentes intenciones, y una de ellas es ‘voy a tratar de ser lo más honesta y transparente posible’. Así que no usar maquillaje la mitad del espectáculo es parte de eso. Espero que eso tenga un sentido para los demás. No puedo controlar realmente el efecto que la música puede tener en el que la recibe, pero sí que puedo controlar la intención que yo le pongo detrás”.

En cuanto a los fabulosos atuendos que usa en el escenario, Rosalía dice que trata de lograr un equilibrio entre “funcionalidad y a la vez estética”. El cuero, señala, la hace sentir particularmente poderosa. “Ropas que recuerdan a las motos. Eso tiene que ver con todo el proyecto de Motomami. Una chaqueta estructurada siempre me da fuerza”.

Otras mujeres también le dan fuerza. ¿Su banda de chicas ideal? “Haría una banda con Patti Smith, Eartheater y Björk”.

Aquí la entrevista completa de Rosalía con Billboard: