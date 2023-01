Romeo Santos y su novia anuncian embarazo en sensual video musical: Míralo aquí

Romeo Santos alborotó internet cuando hace una semana mostró a sus fans un adelanto de lo que sería su primer sencillo del año, “Solo conmigo”. En el clip NSFW (inapropiado para la oficina), el Rey de la Bachata se ve entre las piernas de una mujer interpretando parte de la canción. “De Santos, solo tengo el apellido”, canta.

El martes (17 de enero), Santos estrenó el sencillo y su videoclip oficial, sorprendiendo a sus fieles romeístas con una noticia aún más emocionante: él y su novia de muchos años están esperando un bebé, confirma Billboard. También es la primera vez que Santos, que siempre ha mantenido en privado vida personal, muestra a su novia en uno de sus videos musicales.

“Solo conmigo” es una bachata sentimental en la que el artista dominicano escribe una carta abierta a su pareja. Describe un amor puro y sin juicios sobre el pasado.

“Tú buscaste muchos príncipes buscando amor/ Derrochaste sentimientos, nadie te entendió/ Tantas huellas en tu cama, pero yo fui quien selló tu corazón/ Tú has fallado en cien amores sin saber por qué/ Has querido fuertemente no a este nivel/ Y me cuenta la almohada ha presenciado mucho sexo en tu colchón/ Pero el amor solo conmigo”, canta en el coro.

En el sensual pero elegante video musical, dirigido por Fernando Lugo, vemos a Santos y a su novia en un tórrido encuentro amoroso antes de revelarse la barriga de ella. Este será el tercer hijo de la pareja y el cuarto para Santos después de Alex Damian, Valentino y Solano.

Aquí el videoclip de “Solo conmigo”: