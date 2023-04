Romeo Santos se une a Juan Luis Guerra en el escenario y otros momentos inspiradores

Desde hitos profesionales y nuevos lanzamientos de música hasta anuncios importantes y más, los editores de Billboard destacan las últimas noticias sobre la música latina cada semana. Esto es lo que sucedió esta semana.

Romeo Santos se une a Juan Luis Guerra en el escenario

Más de 12.000 fans que asistieron al concierto de Juan Luis Guerra en el Madison Square Garden el jueves (27 de abril) recibieron un regalo especial. Romeo Santos se unió al superastro dominicano en el escenario para interpretar juntos “Frío, frío”. El par grabó una nueva versión de la canción de los 90 hace casi 10 años.

“Querido Romeo, gracias por regalarnos este momento tan especial cantando Frío-Frío’. ¡Nos alegra el corazón compartir escenario contigo! Y gracias a todo el maravilloso público de New York. ¡¡Ha sido noche memorable!!”, escribió el intérprete de “Burbujas de amor” en sus redes sociales.

La gira de Juan Luis Guerra continúa en el Coliseo de Puerto Rico.

“Ella baila sola” sigue haciendo historia

El romántico tema sierreño de Eslabón Armado y Peso Pluma sigue con su buena racha. “Ella baila sola” alcanzó el No. 1 en el Billboard Global 200 del 29 de abril. Es el primer No. 1 de cada artista en ese chart, así como el primero del género regional mexicano. Además, “Ella baila sola” ha pasado, hasta el momento, tres semanas en el primer lugar de la lista Hot Latin Songs. En el Billboard Hot 100, el hit ocupa el No. 5 el 29 de abril, la primera canción de música mexicana en estar en el top 5 de la lista.

Conoce al Artista Latino En Ascenso de este mes

El Artista Latino En Ascenso de Billboard para abril es el cantautor mexicano Yng Lvcas, cuyo tema “La bebe”, una canción sobre una chica linda a quien le gusta bailar reggaetón, se hizo viral en TikTok y las redes sociales entre 2021-2022. Un remix con Peso Pluma se lanzó oficialmente en marzo de 2023. En las listas, el remix ya alcanzó el No. 2 en Hot Latin Songs (con fecha del 15 de abril de 2023) y el No. 12 en el Hot 100 (con fecha del 29 de abril de 2023), además de estar en el top 10 tanto del Global 200 como del Global Excl. U.S.

Shakira es la primera Mujer Latina del Año de Billboard

En la edición inaugural de Mujeres Latinas en la Música, la Mujer del Año es Shakira. En los pasados 12 meses, la estrella colombiana ha colocado cuatro canciones en el No. 1 de las listas latinas de Billboard y ha batido 14 récords mundiales de Guinness.

La nueva racha de éxitos de la artista — que ya era la mujer con la mayor cantidad de hits en el Top 10 del Hot Latin Songs (34), la mayor cantidad de primeros lugares en el Latin Airplay (18) y el mayor número de entradas en el Latin Pop Airplay (50), entre otros hitos — comenzó en abril de 2022 con “Te felicito” con Rauw Alejandro. La canción alcanzó el No. 1 en el Latin Airplay y el Latin Pop Airplay, lista que Shakira no había liderado desde “Clandestino”, con Maluma, hace cuatro años.

Karol G anuncia gira por estadios de Estados Unidos

Karol G está lista para embarcarse en su primera gira de estadios por Estados Unidos. El Mañana Será Bonito Tour comenzará el 11 de agosto en el Allegiant Stadium de Las Vegas y visitará Pasadena, Miami, Houston y Dallas antes de concluir el 7 de septiembre en el Metlife Stadium en East Rutherford, Nueva Jersey. El recorrido de seis fechas lleva el nombre del histórico álbum de la superestrella colombiana, que debutó en la cima del Billboard 200. El set de 17 temas se convirtió en el primer No. 1 de Karol en ese chart y en el primer álbum en español de una mujer que alcanza el No. 1 de la lista.

Las fechas del Mañana Será Bonito Tour de Karol G son las siguientes:

Agosto 11 – Las Vegas, Nevada, Allegiant Stadium

Agosto 18 – Pasadena, California, Rose Bowl

Agosto 25 – Miami, Florida, Hard Rock Stadium

Agosto 29 – Houston, Texas, NRG Stadium

Septiembre 2 – Dallas, Texas, Cotton Bowl

Septiembre 7 – East Rutherford, Nueva Jersey, Metlife Stadium