Rihanna trae desfile de éxitos al espectáculo del medio tiempo del Super Bowl 2023

Cuando Rihanna saltó al campo en el Super Bowl de 2023 en Glendale, Arizona, los Eagles de Filadelfia lideraban sobre los Chiefs de Kansas City con una puntuación de 24-14. Pero las tensiones sobre el enfrentamiento de la NFL se disiparon en el momento en que la superestrella descendió del techo, vestida de rojo y cantando los bulliciosos compases de “B-tch Better Have My Money” en una plataforma colgada sobre el campo (una elección interesante, dado que que a los artistas del medio tiempo del Super Bowl generalmente no se les paga por el show).

Como la primera artista en realizar el espectáculo del medio tiempo del Super Bowl patrocinado por Apple Music, Rih hizo todo lo posible para incluir todos los éxitos que pudo de catálogo. El State Farm Stadium rugió mientras repasaba de todo, desde “Rude Boy” hasta “Umbrella”, “We Found Love”, “Only Girl (In the World)” y “Diamonds”. En realidad, no es de sorprender: Rihanna tiene 14 éxitos No. 1 en el Billboard Hot 100, por lo que tenía muchos clásicos para elegir cuando bendijo el evento con su música y moda indelebles.

La estrella pop de Barbados tuvo un acto difícil de seguir: el espectáculo del medio tiempo del Super Bowl 2022, con Dr. Dre, Snoop Dogg, Eminem, Mary J. Blige y Kendrick Lamar, así como apariciones de 50 Cent y Anderson .Paak. fue el primero en ganar el premio Emmy al mejor especial de variedades (en vivo). Pero según las reacciones inmediatas en redes sociales, parece que esto es lo que esperaba la gente al sintonizar el show del medio tiempo de Rihanna.