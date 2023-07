Residente explica provocativo video “Quiero ser baladista”, anuncia nuevo álbum y fin de tiraderas

René Pérez Joglar, mejor conocido como Residente, está caminando a un restaurante en Madrid mientras habla por teléfono con Billboard Español en Estados Unidos. Cada minuto, pareciera, alguien lo para y le pide tomarse una foto.

Han pasado solo unos días desde que el rapero puertorriqueño sacó su muy sonado y provocativo “Quiero ser baladista,” nueve minutos y siete segundos de anarquía total capturados en un video en blanco y negro que comienza como una tiradera contra la música urbana en general, y luego se convierte en una serie de escenas que incluyen a Residente cantando baladas, Ricky Martin rapeando sincronizado con la voz de Residente; Residente matando de un disparo a Afo Verde, chairman/CEO de Sony Latin Iberia; y Ricky Martin matando a tiros a Residente. Desde su lanzamiento el jueves pasado, el video tiene cerca de 4 millones de vistas en YouTube.

Es mucho para digerir, especialmente tras “Residente: Bzrp Music Sessions, Vol. 49” del 2022, la famosa tiradera de Residente contra J Balvin, y su más reciente “Bajo y batería,” donde le tira a Cosculluela.

Entonces, le pedimos a Residente mismo que nos explicara “Quiero ser baladista”, en la primera y única entrevista que ha dado al respecto.

Durante la conversación, también nos contó que estará sacando un nuevo album en el otoño.

¿Qué querías decir con la canción?

La canción nace porque yo hice un tema que se llama “Bajo y batería” [que salió hace dos semanas]. Como que a mí no me gustan las tiraderas. Parece que me gustaran, pero no me gustan. Me gustan como ejercicio de escribir, como un ejercicio literario. Antes quizás hacia más sentido pero ahora es como un bullying que no está bueno. Cuando hice “Bajo y batería” el año pasado, en el momento tenía esa molestia y tenía una persona [en mente], y me hizo sentido porque por lo menos le estoy tirando a alguien que se lo merece. Y al final cuando grabo ese tema me salió del alma: “Cabrón, estoy cansado. Quiero ser baladista como Ricky Martin”. Y le dije al ingeniero, guarda eso. Y de ahí nace la canción. [Luego pensé] Lo voy a hacer como un tríptico donde me quiero quitar de las tiraderas. El baladista es como una manera de yo retirarme de hacer tiraderas, y el que me retira es Ricky Martin. No solo mata esa personalidad sino que termina hasta rapeando.

¿Este es el final de las tiraderas para ti?

Me pareció una manera bonita de darle fin a todo eso que empezó contigo, con esa entrevista de los Billboard [durante Latin Music Week de 2017, donde criticó el reggaetón actual]. Desde ese entonces hasta hace tres días ha sido duro. No solamente estuve tirando. Hice temas como “This is Not America”, pero ya. Y qué mejor manera que cerrar esta etapa que contigo que fue con quien más o menos empezó, y cerrarlo con Ricky Martin que también es un amigo mío y que le quedó cabrón todo lo que hizo. Se metió en el personaje a la perfección.

Aunque Ricky Martin es un amigo, hizo cosas bastantes arriesgadas ahí, desde dispararte hasta orinarte encima. ¿Cómo lo convenciste?

Yo le expliqué. Él primero pensaba que tenía que rapear e iba pa’l frente. Yo le dije “no, tú vas a hacer lipsync y vas a hacer esto”. Él confió visualmente en la idea desde el principio. Cuando Ricky la canta suena real. Con Ricky se siente serio. Ricky fue muy chévere.

También “matas” a Afo Verde, chariman/CEO de Sony Music Latin Iberia, quien también hace de sí mismo en el video. ¿Cómo lo convenciste a él?

Lo llamé y le dije, “oye Afo, te quiero matar en un video” y me dijo, “OK, si tu quieres está bien”. Yo creo que es bien bonito ver a Afo ahí metido porque es un tema de nueve minutos en el que Sony me está apoyando, Afo, y todo el corillo del sello 5020 apoyándome en lo que yo quiero hacer. Siempre me sentí libre, pero pesa mucho en la industria que un presidente de disquera se mete ahí y esté en un set y pasa toda la locura que pasa en el video. Da mucho que decir de la apertura que tienen conmigo. Obviamente todo es absurdo y el video es eso y surreal y por eso está permitido dentro de la estética y la historia y la narrativa del video. Va con la idea de Afo protegiéndome sabiendo que no soy un buen baladista y diciendo que no, que mantenga quien soy yo.

Entonces, no estás atacando a la disquera…

No, no, no. Es todo lo contrario. Lo mato porque no estoy de acuerdo en el momento con él y siento que me está cancelando el sueño de baladista, pero no me va bien. No solo porque me mata Ricky sino porque no voy pa’ ningún lado.

Me dijiste que vas a sacar un álbum nuevo en los próximos meses. ¿Qué nos puedes contar?

Toda música nueva en el disco. El disco sale en octubre, noviembre. La salida depende de un video que estoy haciendo con una actriz que me gusta mucho. Pero voy a meterle “René” ahí y “This Is Not America”. Son los únicos dos temas [anteriores]. El disco tiene como 20 temas, 21. Y son temas todos así, como grandes. El disco nuevo no incluye las tiraderas. Me pueden tirar 15.000 millones de veces, y no.

Tus tiraderas son brillantes. ¿Te las tomas en serio o es pura diversión?

Es algo que se toma en serio, pero yo las hago con una manera competitiva pero conmigo mismo. Como que intentando hacer algo mejor de lo que he hecho anteriormente. Que normalmente lo haces con la música, pero con la tiradera me pasa lo mismo. Con “Bajo y batería” me pasó eso.

¿Te molesta cuando te tiran a ti?

Al principio me molestaba. Después me dejó de molestar y fue más como el ejercicio de escribir. Hay una tiradera que se llama “La cátedra” que es un ejercicio de escritura total. Yo juego un juego en el teléfono que se llama 2048. Es un juego con números que es como jugar un Tetris de números y se van sumando los números y multiplicando. Ese juego cubre un 50% de lo que es una tiradera para mí. Es como yo salir a buscar una salida a cada verso que voy escribiendo, pero manteniendo una narrativa. La tiradera la veo como más técnica. Como más rimando y tirando punchlines y rimando. Es como un ejercicio de escritura, pero no es algo que escriba con el alma. No es como escribe René.