Rels B pasó de ser un productor autodidacta a ayudar a crear el ‘mejor momento musical’ en España

A principios de este mes, Rels B (también conocido como Skinny Flakk) agotó las entradas en el Foro Sol en la Ciudad de México donde actuó ante más de 60.000 personas, un hito notable para un artista español aún relativamente nuevo y con pocas entradas en las listas de Billboard. Cuando tenía 14 años, Rels (cuyo verdadero nombre es Daniel Heredia Vidal) tampoco lo hubiera imaginado.

Explorar Explorar Rels B See latest videos, charts and news See latest videos, charts and news

“Empecé a escribir música cuando tenía 11 años”, dice a Billboard, citando a Eminem como su mayor inspiración como letrista. “Poco después, cuando tenía 14 años, descargué un programa llamado FL Studio, y con cero euros o inversión, pude crear instrumentales y mis propios ritmos. Fue entonces que me apegué por completo a la música”.

El rapero y cantante probó suerte produciendo su propia música durante cuatro años. A los 18, decidió lanzar su carrera como cantante. “A partir de ahí me empezó a gustar más cantar y componer”, dice.

Rels, nativo de Mallorca (una de las Islas Baleares de España, en el Mediterráneo), comenzó a ganar notoriedad a nivel local, pero fue con su canción viral “Mary Jane”, lanzada en 2015, que pudo exportar su arte a nivel internacional. “La canción se fue al otro lado del charco”, señala. “Más tarde, algunas de mis canciones más antiguas comenzaron a cobrar fuerza y más gente comenzó a escuchar todo lo que habíamos estado publicando. Con esa [canción] pudimos lanzar mi primera gira y la verdad es que con internet todo va muy rápido”.

Tan es así, que la primera vez que salió de su España natal para dar un concierto hace siete años fue para presentarse en la Ciudad de México ante unas 300 personas, motivo por el cual decidió cerrar su Skinny Flakk Tour en el renombrado estadio Foro Sol el 6 de mayo, como una carta de amor a sus fieles seguidores.

Rels B DalePlay Records

Inspirado en artistas como Daddy Yankee, Don Omar, Tego Calderón y Héctor El Father, la música de Rels es una fusión de R&B y urban/pop con letras con las que resulta fácil identificarse y melodías memorables. Sus sencillos “Dime cuántas veces”, con Micro TDH, Lenny Tavárez y Justin Quiles, “Se me olvidó” con Gera MX, “Lo que hay X aquí” y “Cómo dormiste?” han entrado todos en las listas de Billboard.

Aún así, con todo su éxito, está ayudando a abrir paso a la floreciente escena musical de España, que según él actualmente tiene un “¡momentazo!”

“A nivel internacional, creo que es el mejor momento musical de España al cabo de tantos años, porque los chavales muy jóvenes se están volviendo virales y eso es increíble”, explica. “En mi generación, era más difícil salir de España, pero lo que está pasando últimamente con Quevedo, por ejemplo, ¡es una locura! En cuestión de meses se volvió viral y tiene el respeto de todo el mundo. Ahora también estamos viendo a muchos artistas españoles en lo más alto de las listas locales. Creo que ahora es un gran momento para la música española”.

Dos líderes de la industria son cománagers de Rels, Federico Lauria (CEO de DalePlay) y Pepo Ferradas (CEO de FPM Entertainment).

Nombre: Daniel Heredia Abidal

Edad: 29

Canción recomendada: “La prisión” — “Escribí esta canción en un momento en que me sentía mal, justo después de la pandemia”, dice. “Fue en un momento en que quería dejar la música; peleé con todos mis amigos, y esta canción es un testimonio de que todo estaba bien, pero no quería seguir haciendo esto. Con el paso del tiempo, muchos fans me agradecieron por hacer esta canción, porque les ayudó. Creo que si puedo demostrar una canción, con todo mi corazón, sería esta”.

Mayor logro: “Creo que lo más importante hasta ahora ha sido [el sold-out en] el Foro Sol. Pero antes de eso tuve momentos en otros países que fueron igual de importantes para mí. En Medellín, por ejemplo, fuimos cabeza de cartel y agotamos las entradas del Festival La Solar el año pasado. Me emocioné mucho porque vendí todas las entradas en mi ciudad favorita fuera de casa”.

Lo que viene: “Voy a lanzar el proyecto de mayor peso que he creado. Me siento seguro y maduro sobre lo que estoy haciendo, y voy a lanzar exactamente lo que quiero. Es un álbum completo de afrobeats llamado Afroloba, en el que he estado trabajando durante tres o cuatro años. Mis productores están muy conectados con esta cultura y también hemos viajado a Nigeria para trabajar con productores allí. Es un proyecto que creo que marcará un antes y un después para el género afrobeats. Pronto comenzaremos a lanzar los sencillos”.