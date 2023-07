Rauw Alejandro logra su sexto Top 10 consecutivo en Top Latin Albums con ‘Playa Saturno’

El álbum de Rauw Alejandro, Playa Saturno, entra en el No. 4 de la lista Top Latin Albums de Billboard (22 de julio), su sexto top 10 consecutivo que abarca todos sus éxitos.

Playa Saturno, el cuarto álbum de estudio del puertorriqueño, es la continuación de su retrofuturista No. 2 Saturno, publicado en noviembre de 2022; Saturno se mantiene sólidamente en el No. 15 en su 35ª semana.

Playa se lanzó a través de Duars/Sony Music Latin el 7 de julio, el primer día de la semana de seguimiento de la lista. Según Luminate, se lanza con algo más de 21.000 unidades equivalentes de álbum ganadas en EE.UU. durante su primera semana de actividad, que finalizó el 13 de julio.

Al igual que en los tres trabajos de estudio anteriores de Rauw, el streaming alimenta casi toda la suma inicial del álbum. Las 21.000 unidades de álbum equivalentes al streaming equivalen a 27,5 millones de clics oficiales a la carta para las canciones del álbum, mientras que el saldo restante es una suma insignificante que comprende las ventas del álbum y las unidades de álbum equivalentes a pistas.

Los 27,5 millones de streams oficiales a la carta de Playa mejoran los resultados de streaming de Rauw, ya que Saturno registró 25,6 millones de streams oficiales en su primera semana. Entre sus entradas en las listas, incluido el EP Track Cake, Vol. 2 con el No. 6, el álbum campeón de dos semanas Vice Versa, sigue en cabeza con 29,1 millones de clics en EE.UU. durante su semana de debut (2021 de julio).

Como ya se ha mencionado, Rauw recoge su sexto álbum consecutivo en el Top 10, que se remonta a su primera visita, Concierto Virtual En Tiempos de Covid-19, que alcanzó el No. 10 en septiembre de 2020.

Además, los cuatro álbumes de estudio de Rauw figuran simultáneamente entre los 30 primeros del Top Latin Albums (Playa en el No. 4, Saturno en el No. 15, Vice Versa en el No. 19 y Afrodisiáco en el No. 29), la segunda mayor cantidad entre los artistas de ritmo latino después de Bad Bunny, que ha colocado hasta seis álbumes entre los 30 primeros a lo largo de diferentes semanas en las listas.

La entrada de Playa se extiende a la lista Hot Latin Songs, donde debutan tres canciones del álbum: “Picardía” con Junior H en el No. 42; “Cuando baje el sol” en el No. 45; y “Al callao'” en el No. 48. Además, el álbum fue precedido por un tema: “Baby Hello” con Bizarrap que sube al No. 32 en el recuento actual.

Más allá de su lanzamiento en el Top Latin Albums, Playa Saturno también entra en otras dos listas de álbumes: el No. 3 en Latin Rhythm Albums y el 29 en el Billboard 200 de todos los géneros.