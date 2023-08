Rauw Alejandro, Karol G y más: ¿Cuál es tu nuevo lanzamiento favorito de música latina? ¡Vota!

Esta semana, nuestro resumen de nueva música latina — una recopilación de las mejores canciones, álbumes y videos recomendados por los editores de Billboard Latin y Billboard Español — se nutre de nueva música de Rauw Alejandro, Karol G y Trueno, por nombrar algunos.

Karol G lanzó su nuevo álbum Mañana Será Bonito (Bichota Season), que no se considera un álbum de lujo o remix sino una secuela de Mañana Será Bonito, con 10 canciones nuevas. Reingresando a su era de La Bichota, esta vez con cabello rosa claro, Karol canta sobre cómo superar las adversidades, tener seguridad en sí misma, dejar atrás a su ex y volver a creer en el amor.

Ofrece desde perreos contundentes (“Gatita Gangster”) hasta reggaes relajantes (“Me tengo que ir”) y su primera canción de cumbia (“Mi ex tenía razón”), inspirada en Selena Quintanilla, y colaboraciones con artistas como Peso Pluma, Young Miko, y más.

Mientras Karol G celebra la vida y el amor, Rauw Alejandro se muestra desconsolado en su nuevo tema, “Hayama Hana by Raúl”.

En la balada con teclados llorosos de fondo, Rauw no solo se sincera sobre su reciente ruptura con Rosalía, sino que le escribe una carta de amor honesta. “¿Qué vendrá después? No sé/ Pero sé que pa’ ti serán to’ los Grammys, ey/ Estudiarán tu arte con el pasar del tiempo/ Cuando planean sé que siempre te cogen de ejemplo”, canta. “Terminaré nuestra casita por si te da con volver/ Hoy te dejo de escribir, no de querer”.

Otros lanzamientos notables de esta semana incluyen el primer esfuerzo colaborativo de Banda MS y Yahritza y Su Esencia en “Solo que lo dudes”, el intento de reggaetón de Luis R. Conriquez en “Botelleo”, y “TRANKY FUNKY” de Trueno, entre otros.

La semana pasada, “Vente conmigo” de Feid ganó la encuesta para los fans con más del 44% de los votos. ¿Cuál es tu nuevo lanzamiento de música latina favorito de esta semana? ¡Vota abajo!