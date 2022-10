10 productores latinos que están revolucionando la escena de la música electrónica

En el Mes de la Herencia Hispana, que se celebra en Estados Unidos del 15 de septiembre al 15 de octubre, presentamos a una variedad de artistas hispanos estadounidenses y latinoamericanos que se escuchan cada vez más en el ámbito de la música electrónica.

En 2020, 100 productores latinos, españoles y portugueses unieron fuerzas a fin de crear una canción que pusiera de manifiesto el talento existente en sus países. El proyecto fue liderado por el DJ mexicano Broz Rodríguez, que está reinventando los clásicos mexicanos con un toque de música house. Mientras tanto, el productor colombiano Sinego es un pionero de los boleros house. También están el DJ mexicano-estadounidense Deorro y el productor brasileño Alok, quienes se han presentado en los más grandes festivales de música electrónica. Y eso no es todo.

Destacamos a 10 productores latinos, emergentes y establecidos, que están revolucionando la escena de la música electrónica, desde house y lo-fi hasta EDM (música electrónica bailable) con influencias latinas y canciones experimentales.

Víctor Cárdenas

Víctor Cárdenas proviene del Valle del Cauca en Colombia. Antes de que la lista Dance Club Songs se suspendiera debido a la pandemia de COVID-19, su canción “Baila conmigo” alcanzó el puesto No. 1 en ella gracias a Jennifer Lopez, quien junto con Cárdenas y Dayvi adaptó la canción, elevándola a los primeros lugares en 2020. Es un pionero de la guaracha colombiana, una versión latina de la música house tribal que gana popularidad a medida que la adoptan artistas como Maluma, que la utilizó en “Qué chimba”, producida por Cárdenas el año pasado. Cárdenas es igualmente el productor detrás de la guaracha en el rotundo éxito global de Farruko “Pepas”, que pasó seis semanas en el primer lugar de la lista Hot Dance/Electronic Songs.

Javiera Mena

La productora y música chilena Javiera Mena es una veterana en el campo de la música electrónica. Asumió por primera vez la música synth-pop en 2010 en su álbum Mena. Para su siguiente álbum, Otra era de 2014, ya estaba componiendo más sobre temas queer como una artista abiertamente lesbiana, como en el clásico “Espada.” A tiempo para el Mes del Orgullo Gay (así como su cumpleaños) lanzó su EP I. Entusiasmo en junio del año pasado. Sus canciones incluyen el himno queer “Diva”, un tema de house que coprodujo con el artista español Chico Blanco. El mes pasado, Mena lanzó una edición de lujo de Entusiasmo que incluye diversos remixes para clubes nocturnos.

MULA

MULA es un grupo electrónico de la República Dominicana. Se trata de un trío compuesto por las gemelas Anabel y Cristabel Acevedo, y la productora Rachel Rojas. Estas mujeres son conocidas por mezclar música electrónica con sonidos caribeños representativos de sus raíces. MULA irrumpió en 2019, después de aparecer en “Te encontré” de Tittsworth y Dave Nada, y este año su canción “Quiero que tú quieras” se hizo viral tras incluirse en la exitosa serie de Netflix Élite. Abiertamente queer, el trío de mujeres propugna una mayor representación para el colectivo LGBTQ+ con temas como “Espejos en las azoteas (1965)” de 2017, que hace referencia a La Cuadrilla Chancleta, un grupo guerrillero integrado por trabajadoras sexuales y miembros de la comunidad LGBTQ+ que combatieron en la guerra civil dominicana de 1965.

Mariana BO

Mariana BO, originaria de Culiacán, Sinaloa, defiende un espacio para las mujeres mexicanas en el campo de la música electrónica latina. En 2018 firmó con Spinnin’ Records para ayudar a darle al sello un sonido más global, pero nunca se limitó a un solo género. Entre sus éxitos están el himno de bass house “Feeling Good”, el tema con influencias flamencas “Olé Olé” y el éxito de electro-swing “Paris”, con Shibui. En honor a las Fiestas Patrias del 16 de septiembre, o Día de la Independencia de México, BO también lanzó su versión house del clásico “Tequila” con JetLag Music y Lazy Bear.

The Martínez Brothers

Steve y Chris Martínez son The Martínez Brothers. Los hermanos, nacidos en el Bronx, son nuyoricans, o neoyorquinos de origen puertorriqueño, y acumulan una carrera de más de una década tocando música house en todo el mundo, incluyendo Ibiza, donde culminaron el 3 octubre de 2021 una residencia en el recinto al aire libre de Ushuaia, Palmarama. Los DJ hicieron tronar la música latina en el 2020 con “Química”, con Rauw Alejandro, Zion y Lennox, y Mr. NaisGai. La canción de reggaetón explota en un estallido de música house. Los hermanos Martínez también fusionaron recientemente sus raíces latinas con house en “PAP (Pendiente Al Paso)”, con la colaboración de Fuego.

Palmasur

Chema Rodríguez, más conocido como el productor Palmasur, es oriundo de Puebla, México. Líder del movimiento latino de lo-fi, ha conquistado un considerable número de fans en YouTube y TikTok a raíz del debut de su álbum “Onironauta” en 2018. En junio de 2021, realizó la primera compilación de lo-fi latino, El día más largo, lanzada a través del sello disquero Acrylic Label con sede en Los Ángeles, con el que firmó recientemente. El álbum incluye canciones de Palmasur como la delicia tropical “Parque de bugambilias” con el dúo peruano Dengue Dengue Dengue, y “Noche en México”, que mezcla sonidos de la vida nocturna capitalina con elementos de jazz y hip hop. Spotify también reclutó a Palmasur como curador de su playlist Lo-Fi Mexa.

Rad Cat

Christian Ariza, más conocido como Rad Cat, es un prometedor DJ y productor de San Diego, California. La música de este mexicano-estadounidense se inspira en elementos de hip hop y el animé, y en el 2020 sus sueños de hicieron realidad cuando Nintendo tomó su tema “all good” para un anuncio de Switch Lite. Después de incursionar durante unos pocos años en el future bass, Rad Cat ha vuelto a sus raíces de house en éxitos con influencias pop como “Replay”, con Skyler Cocco, y “Happy Never After”, con el productor angelino Dutch Melrose.

Arca

La productora de música electrónica experimental Arca es originaria de Caracas, Venezuela. La artista (que ocupa el puesto No. 43 en la reciente lista de Billboard de los 50 Mejores Productores del Siglo XXI) no es solo una fuerza en pro de la representación latina en el mundo dance, sino como mujer trans, también para la representación de la comunidad LGBTQ+. En 2021 su cuarto álbum, Kick I, que incluyó notablemente más influencias latinas en canciones como “KLK” con la estrella pop española Rosalía, fue nominado al Grammy al mejor disco de música dance/electrónica. También ese año, Lady Gaga reclutó a Arca para que hiciera un remix con Ariana Grande de su éxito Hot 100 “Rain on Me”, y la versión rindió homenaje al sonido electrónico local de Venezuela.

Caleb Calloway

Héctor López es más conocido por el nombre artístico de Caleb Calloway. Tras pasar casi una década de gira presentando sets de house por todo el mundo, el productor puertorriqueño hace un makeover electrónico a la música latina. Es el hombre detrás del impactante tema de trap-tronica “Antes que se acabe” de Bad Bunny, y de gran parte de las seductoras melodías electrónicas de Rauw Alejandro, como “Nubes”. Calloway conduce al reggaetón y el trap latinos al futuro inyectándoles elementos de la música dance electrónica o EDM. Para recordarnos de sus raíces en el house, también dio un toque caribeño al remix del éxito veraniego de Rauw Alejandro “Todo de ti”.

Fortu & Mendoza

Fortu & Mendoza provienen de la Ciudad de México. El dúo está integrado por Mike Fortu y Mario Mendoza, quienes unieron fuerzas en 2016. Son conocidos por sus sensuales temas de future y deep house “Dance in the Dark”, con Robin Vvolf, y “Show Me Love”, que lanzaron en 2020. Su oferta más reciente es la soñadora “Asteria”, hecha con el también productor mexicano Youth in Circles. Ambos poseen el don de crear no solo canciones, sino una experiencia musical que atrae a quien la escucha, transportándole a otro mundo. Por eso Fortu & Mendoza están entre los DJs más solicitados en México, donde se han presentado en las ediciones locales del EDC Festival y el Ultra Music Festival.