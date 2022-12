MAG, Productor No. 1 de Billboard 2022, sobre el revolucionario ‘Un verano sin ti’ de Bad Bunny

Con su vibra de verano eterno y su incorporación de múltiples géneros, Un Verano Sin Ti de Bad Bunny trascendió la música latina y más allá. Para uno de sus principales productores, MAG, fue algo que “tardó mucho en llegar”.

“La división entre la música latina y la música pop se ha borrado ahora porque la música en español es música pop”, dice MAG al reflexionar sobre cómo un álbum totalmente en español está reescribiendo la historia moderna del pop.

El productor de origen puertorriqueño-dominicano ayudó a Bad Bunny a crear el omnipresente Un Verano Sin Ti. El LP se ha convertido en el primer álbum totalmente en español en encabezar la lista Billboard 200 de fin de año, y los editores de Billboard lo seleccionaron para encabezar la lista de los mejores álbumes de 2022. También es el primero en lengua no inglesa que obtiene una nominación al Grammy al álbum del año. Y, gracias a su éxito, Bad Bunny apareció en la portada de Billboard como Artista del 2022. No estamos solo ante un álbum que bate récords; es un momento que define una era en el pop.

El equipo productor-artista ha trabajado estrechamente desde que MAG fue productor ejecutivo de El Último Tour del Mundo de Bunny en 2020, que también resultó en un éxito sin precedentes: fue el primer lanzamiento en español en encabezar el Global 200 en los 64 años de existencia de la lista.

Por las razones mencionadas y más, el super productor terminó en el No. 1 de la lista Hot Latin Song Producers de fin de año de Billboard, y el No. 5 en la lista Hot 100 Producers de todos los géneros.

Nacido Marco Borrero, MAG hizo alquimia con 15 de las 23 canciones del último disco de Benito, incluyendo las más vendidas y reproducidas, “Tití me preguntó” y “Me porto bonito” — que juntas han alcanzado la asombrosa cifra de 1.900 millones de reproducciones en Spotify desde el lanzamiento del álbum en mayo a través de Rimas Entertainment.

Al preguntarle sobre los logros innovadores del álbum, Tainy, colaborador de Bunny desde hace varios años y productor de nueve temas del álbum, dice a Billboard: “Nunca sentimos que estas cosas fueran posibles para nosotros viniendo de Puerto Rico y siendo latinos. Siempre sentimos que había un nivel [impuesto] más alto de lo que hacíamos debido al mercado anglosajón. Eso ya no existe, y mucho de ello tiene que ver con Benito. Es bonito ver cómo se rompen esas barreras y soñar grande acaba haciéndose realidad. Es la nueva normalidad”.

“Me alegra ver por fin que cuando ahora se habla de Billie Eilish, Adele, Harry Styles, Justin Bieber, en la misma conversación también se habla de Benito, se habla de Karol G, Rauw y Rosalía”, dice MAG.

Billboard Español habló con MAG por Zoom luego que el productor aterrizó en Los Ángeles desde Miami para ser homenajeado en el evento Variety Hitmakers por ayudar al Conejo Malo a crear otro nuevo álbum revolucionario.

Desde la última vez que hablamos durante la fase de El Último Tour del Mundo (2020), las cosas han evolucionado enormemente para ti. ¿Cómo te sientes ahora?

Hemos trabajado mucho, y cada vez que terminamos algo pasamos a lo siguiente. Pero cuando me tomo un segundo para estar presente y reflexionar sobre mi año, es reconfortante ver todo lo que está pasando con la música en español y el impacto que está teniendo culturalmente; lo que ha pasado con las canciones que estamos haciendo, cómo han sido aceptadas y recibidas, y cómo eso se ha convertido en parte de la cultura pop es realmente reconfortante.

Cuando reflexionas sobre los logros sin precedentes de Un Verano Sin Ti, ¿qué pasa por tu cabeza?

Me alegra ver que ahora, cuando se habla de Billie Eilish, Adele, Harry Styles, Justin Bieber en la misma conversación, también se habla de Benito, se habla de Karol G, Rauw y Rosalía. La división [anterior] entre música latina y música pop ahora se ha borrado, porque la música en español es música pop. Ahora es la música más popular y eso me hace muy feliz. Ha tardado mucho en llegar. Por supuesto, el streaming ha contribuido a ello, porque ahora podemos ver físicamente lo que escuchan los consumidores, y la mayoría está escuchando música en español.

Enhorabuena por encabezar la lista Hot Latin Song Producers de Billboard y alcanzar el No. 5 en la lista Hot 100 Producers de todos los géneros. ¿Esperabas estos logros dado el reciente éxito del álbum?

Nunca pienso en las listas de éxitos ni en el éxito que va a tener una canción cuando la estamos creando. Creo que esa ha sido una parte importante de mi proceso creativo. Trabajando con Benito, hacemos cosas que nos gustan y volcamos nuestro corazón en ellas con la esperanza de que resuenen y conecten con la gente. Pero ver los logros en las listas es hermoso y muy emocionante.

“Tití me preguntó” es una explosión de géneros: dembow dominicano, reggaetón y hip hop. También tiene un sample de bachata de Antony Santos (“No te puedo olvidar”). Háblame de tu proceso creativo y de qué inspiró la inclusión de todos estos estilos musicales.

Es como meter todos los géneros que me gustan en una batidora y ver qué pasa. Me inspiré en el sample de Antony Santos que Benito me puso la mañana que creamos la canción. Se me acercó con su teléfono y me dijo: “MAG, quiero samplear esto”, y me puso la canción. Teníamos algunas ideas realmente interesantes para ella cuando sólo era una canción trap, y pusimos el sample en la intro. Un par de horas después de empezar a trabajar en la canción, Benito tuvo la idea de probar una sección de dembow dominicano, así que aceleré el tempo después de la parte de hip hop. Pero fue difícil porque, como has dicho, tuvimos que mezclar muchos géneros y eso fue un reto, pero funcionó. El producto final fue muy, muy emocionante de escuchar.

La canción también te representa. Creciste en Brooklyn escuchando hip hop y eres de ascendencia dominicana y puertorriqueña.

Sí, es una representación absoluta de mí. Soy dominicano y puertorriqueño. Crecí escuchando mucha bachata, reggaetón y hip hop. Me encanta el dembow dominicano y soy de Nueva York. La canción tiene ese toque neoyorquino que mucha de mi gente, amigos y familia de Nueva York se sintieron atraídos por ella.

“El apagón” tiene algo de tambores tribales y elementos dance de los 90.

Benito y yo trabajamos en “El apagón” desde cero. Empezó con un sample de Ismael Rivera de una canción llamada “Controversia”, que a Benito le encanta. Él estaba rapeando durante el tema, y entonces dijo: “Quiero hacer otro himno para Puerto Rico”. “P FKN R” [de YHLQMDLG] era un himno, pero tiene muchas groserías. Mientras hacíamos este himno puertorriqueño sin groserías, pensamos en esta sección de freestyle house de los 90. Luego añadimos “me gusta la chocha de Puerto Rico” en todo el estribillo [un sample de “Vamos a joder” de DJ Joe] con Gabriela [Berlingeri] cantando en la parte final, que fue la guinda del pastel. Toda la letra es una oda a Puerto Rico y a la situación que se está pasando allí. Escucharla en todas partes cuando estaba en Puerto Rico me emocionó mucho. Fue como un himno para nuestra gente, al ver que hay muchos grafiti callejeros con la letra por todo Puerto Rico.

¿Ha cambiado tu perspectiva a la hora de producir música — en términos de buscar sonidos dentro de tu cultura, pero también buscar estilos musicales externos y quizás desconocidos?

Puedo atribuir a Benito gran parte del crecimiento que he tenido como productor. En todo el trabajo que hemos hecho juntos, nos hemos retado una y otra vez a mezclar géneros, a salir de nuestra zona de confort y a hacer cosas que no son estándar pero que nos parecen geniales. Eso me ha ayudado mucho a crecer como productor, en todo lo que hago ahora y en todo lo que seguiré haciendo en el futuro. Creo que eso se refleja en la música que hemos hecho juntos, y en cómo se oyen todos estos cambios y la mezcla de géneros en todas estas canciones. Aunque sea una canción de reggaetón, vas a escuchar todos estos otros elementos. El crecimiento se ha producido a lo largo de mis años como productor, pero especialmente en mi trabajo con Benito.

¿Cómo ha evolucionado tu relación creativa con él desde que empezaron a trabajar juntos?

He podido verlo crecer y seguir desarrollándose como artista. Para mí ha sido increíble poder ayudarlo. En cuanto a nuestro proceso creativo y nuestra relación de trabajo, hay mucha más confianza. A estas alturas, cada uno sabe cómo trabaja el otro y cuáles son sus puntos fuertes. Podemos estar trabajando en una canción y él dirá: “MAG, yo creo que le hace falta…”. Y yo completaré la frase por él. Así que la relación ha crecido en ese sentido. Tenemos una química creativa increíble y entendemos nuestro flujo de trabajo y cuál es exactamente el objetivo, sea cual sea el obstáculo de la canción, y sabemos cómo llegar a él.

Veo que has producido 15 de las 23 canciones del álbum, y Tainy las otras ocho, pero sólo colaboraron en una canción, “La corriente”.

Un saludo a Tainy, el G.O.A.T., la leyenda. Esa [canción] salió de Tainy y su equipo. Me trajeron en el último minuto para estructurarla, finalizarla y mezclarla con Benito y [su ingeniero de grabación] La Paciencia. Trabajamos a distancia, pero fue un honor formar parte de algo con Tainy. Es alguien a quien he admirado desde que era adolescente y durante toda mi carrera. Gracias a mi trabajo con Benito, nos hemos hecho buenos amigos.

Solía ser DJ en fiestas caseras [en Nueva York a principios de la década de 2000], las llamábamos hooky parties. Salíamos de la escuela y montábamos fiestas, y me ponía a tocar canciones de Tainy por aquel entonces, cuando tenía 16, 17 años. Así que estar en el mismo universo profesional con él ahora y haber colaborado en [“La corriente”] es realmente especial para mí y un honor.

Noté que lo has destronado en la lista Hot Latin Songs Producer, donde fue No. 1 los tres últimos años. [Tainy pasó al No. 2 este año].

Qué locura. Mi competencia siempre soy yo mismo. Siempre es MAG intentando mejorar en lo que hago. Creo que hay espacio para que todos nosotros brillemos como productores en esta industria, y lo que todos estamos haciendo culturalmente por la música y en la música en español. Tainy, yo, Ovy [on the Drums, y otros productores latinos]. Es un momento precioso para los productores en español.

Además de Bad Bunny, también has producido para Eladio Carrión, Imagine Dragons, Selena Gomez, Arcángel, por nombrar algunos. ¿Cómo trabajar con artistas de estilos diferentes afecta tu forma de hacer una canción?

Mi enfoque siempre cambia de canción en canción. Incluso cuando trabajo con el mismo artista, siempre intento hacer lo mejor para esa canción y ofrecer el producto que el artista necesita. Nunca lo que yo creo que es lo mejor, nunca lo que yo creo que le va a gustar a la gente, solo lo que encaja con la canción.

¿Qué consejo le darías a alguien que intenta iniciar su carrera como productor?

Tómate tu tiempo para construir una identidad, un sonido que te identifique como productor. Está bien inspirarse en todos tus productores favoritos, pero solo hay uno de ellos y solo hay un tú, así que tómate tu tiempo y moldea esa identidad. Eso es lo que te va a hacer destacar en lugar de encajar.