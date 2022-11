Lista completa de ganadores de los Premios CMA 2022

La 56ª entrega anual de los Premios CMA de la Música Country se apoderó de la Bridgestone Arena en Nashville, Tennessee, el miércoles (9 de noviembre). Organizados por Luke Bryan y Peyton Manning, los CMA 2022 fueron escenario de la competencia entre Chris Stapleton, Luke Combs, Morgan Wallen, Miranda Lambert y Carrie Underwood por el honor al artista del año, pero solo Combs salió victorioso.

Aquí la lista completa de ganadores:

Artista del año:

Luke Combs

Sencillo del año:

El premio se otorga a artista(s), productor(es) e ingeniero(s) de mezcla

“’Til You Can’t” — Cody Johnson; productor: Trent Willmon; ingeniero de mezcla: Jack Clarke

Álbum del año:

El premio se otorga a artista(s), productor(es) e ingeniero(s) de mezcla

Growin’ Up — Luke Combs; productores: Luke Combs, Chip Matthews, Jonathan Singleton; ingenieros de mezcla: Jim Cooley, Chip Matthews

Canción del año:

El premio se otorga a los compositores

“Buy Dirt” — Compositores: Jacob Davis, Jordan Davis, Josh Jenkins, Matt Jenkins

Vocalista femenina del año:

Lainey Wilson

Vocalista masculino del año:

Chris Stapleton

Grupo vocal del año:

Old Dominion

Dúo vocal del año:

Brothers Osborne

Artista nuevo del año:

Lainey Wilson

Evento musical del año:

El premio se otorga a artista(s) y productor(es)

“Never Wanted to Be That Girl” — Carly Pearce y Ashley McBryde; productores: Shane McAnally, Josh Osborne

Video musical del año:

El premio se otorga a artista(s) y director(es)

“’Til You Can’t” — Cody Johnson; director: Dustin Haney

Músico del año:

Jenee Fleenor, violín