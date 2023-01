La playlist definitiva de Rauw Alejandro: 30 éxitos de Billboard en su trigésimo cumpleaños

¡Rauw Alejandro tiene oficialmente 30 años!

El martes (10 de enero), el artista, cuyo verdadero nombre es Raúl Alejandro Ocasio Ruiz, compartió una dulce publicación de cumpleaños con un carrusel de seis fotos nunca antes vistas y escribió: “Algo que pueda decirles es que los pequeños detalles son los que más llenan el corazón!! Agradecido porque hay salud y hoy día no falta na’ de na’. Empezando el año con mucha energía!! Loco por verlos y celebrar cantando con todos ustedes”.

En febrero, el astro puertorriqueño — acompañado por el reconocido grupo de danza Jabbawockeez —dará inicio a su gira mundial Saturno 2023 en la República Dominicana, con próximas presentaciones en Puerto Rico, Estados Unidos y Canadá cuyas fechas están por anunciarse. Continuará su viaje por México, Centroamérica y Europa durante el verano, antes de visitar a sus fans en América del Sur en el otoño (boreal).

La gira es en apoyo a su tercer álbum de estudio, Saturno (Sony Music Latin), que debutó en el No. 2 de la lista Top Latin Albums de Billboard el 26 de noviembre.

Para celebrar su gran 3-0, Billboard curó la playlist definitiva de Rauw con 30 de sus mayores éxitos en la lista Hot Latin Songs.

En total, el cantante ha tenido 38 entradas en el chart, desde “Toda” con Alex Rose (su primera entrada en cualquier lista de Billboard, en 2018) y “Todo de ti” de 2021 (que le dio su mejor desempeño en el No. 2). Nueve de ellas llegaron al Top 10, como “Baila conmigo” con Selena Gomez (No. 4), “Party” con Bad Bunny (No. 4), “Desesperados” con Chencho Corleone (No. 5), y su viral “Lokera” con Lyanno y Brray (No. 9), todas incluidas en nuestra playlist.

Escucha la lista completa a continuación: