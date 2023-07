Peso Pluma está pesado: El joven de 24 años que lidera la revolución mundial de música mexicana

Peso Pluma llega algo temprano a su propia fiesta de cumpleaños. Está vestido de Dior de pies a cabeza, pero aún luce informal con una camisa de botones manga larga con estampado del logotipo oblicuo del diseñador, jeans oscuros y sneakers negros con cordones blancos. El bien sabido puntual cumpleañero, que cumple 24 años hoy (15 de junio), recorre el lugar — un hermoso jardín escondido justo al sur de Guadalajara en Jalisco, México, que está repleto de árboles y candelabros brillantes — para asegurarse de que su visión para la fiesta se haya ejecutado. En medio de la vegetación hay un club improvisado con un escenario, una pista de baile rodeada de mesas y sillones, y una enorme barra iluminada que es imposible pasar por alto. Más o menos lo que uno esperaría del ambiente de una fiesta de cumpleaños de un veinteañero.

Pero sus sueños de infancia también se han hecho realidad aquí. Al salir del área del club, hay una sala con todo tipo de dulces mexicanos y, aparte, otra para todo tipo de botanas saladas, con innumerables bolsas de botanas — desde Takis hasta Ruffles y Tostitos — y una variedad de aderezos como queso cheddar derretido, chile piquín, limón y elote. Piñatas cuelgan de los techos, incluida una del propio Peso y otra de Spider-Man (un favorito de su infancia), y al verlas Peso muestra una sonrisa perlada de oreja a oreja, casi traviesa. “Exactamente como me lo imaginé”, dice con satisfacción.

Podría decir lo mismo de su carrera ahora global. El artista, cuyo verdadero nombre es Hassan Emilio Kabande Laija, está a la vanguardia de la música mexicana, liderando el enorme crecimiento del género en Estados Unidos y más allá con sus característicos tumbados, una variedad del corrido que a menudo hace alarde de un estilo de un estilo de vida bien relax pero opulento, y enfocado en la marihuana. Cruda, nasal y rasposa, la voz distintiva de Peso acentúa un sonido impulsado por el requinto, el tololoche (un instrumento de cuerda), la charcheta (un cuerno alto) y el trombón. Y sigue siendo un camaleón creativo: además de los corridos, también ha grabado canciones desgarradoras y ultrarománticas.

Mary Beth Koeth

Ni su voz ni su sonido son los de una estrella pop típica, pero en este momento, Peso es uno de los artistas más grandes del mundo. Hasta la fecha, tiene más de 700 millones de streams oficiales a pedido en Estados Unidos, según Luminate, y 18 entradas en el Billboard Hot 100, incluido el éxito “Ella baila sola” con Eslabón Armado, que hizo historia como la primera canción regional mexicana en entrar al top 5 del chart de todos los géneros. En junio, se convirtió en el primer artista en liderar tanto el Billboard Global 200 como el Billboard Global Excl. U.S. simultáneamente con diferentes canciones: el himno sierreño “Ella baila sola”, y su tema producido por Bizarrap “BZRP Music Sessions, Vol. 55”. Su nuevo álbum, Génesis, debutó en el No. 3 del Billboard 200 (con fecha del 1 de julio), el ranking más alto para un álbum de música mexicana en la historia de la lista.

“[Mi vida] ha cambiado muchísimo”, dice Peso, quien recuerda que a sus primeros shows en México apenas el año pasado asistieron 500 personas. (Por estos días, canta en arenas para más de 10.000). Desde que su primer éxito, “El belicón” con Raúl Vega, ingresó a la lista Hot Latin Songs de Billboard en abril de 2022, ha colocado 12 canciones en el top 10 del chart en lo que va de 2023: la mayor cantidad para cualquier artista regional mexicano este año. Ahora, solo unos días antes de lanzar Génesis, está de vuelta en México después de pasar la primera mitad de 2023 de gira. En abril, en medio de una breve serie de presentaciones en Estados Unidos, actuó en Coachella como invitado en el set de Becky G y luego voló a Nueva York para interpretar “Ella baila sola” en The Tonight Show Starring Jimmy Fallon. También ha visitado Colombia, Chile y República Dominicana, donde grabó colaboraciones con Blessd, Nicki Nicole y El Alfa, respectivamente.

“Ahora mi vida es mi trabajo y vivo para mi trabajo”, dice Peso, quien no viene de una familia de músicos y es notoriamente privado sobre su vida familiar. Pero, agrega, su “familia trabajadora” es la que le inculcó esa actitud echada para adelante desde que era pequeño.

“A veces el mexicano nos ponemos muchas barreras y no nos la creemos. Hoy estoy viendo a la gente que está orgullosa del movimiento que estamos haciendo. Antes, pensaban que un corrido no podía ser No. 1 […] Hoy todas esas barreras se han roto”. Peso Pluma

“Estoy muy contento de hacer lo que más me gusta hacer, que es la música, y poder transmitir el mensaje que sí se puede a nuevos artistas. A veces el mexicano nos ponemos muchas barreras y no nos la creemos. Hoy estoy viendo a la gente que está orgullosa del movimiento que estamos haciendo. Antes, pensaban que un corrido no podía ser No. 1 o que los corridos nunca se van a globalizar. Que el regional mexicano solo es regional. Hoy todas esas barreras se han roto”.

Amiri hoodie and hat, Cartier eyewear. Mary Beth Koeth

DE GUADALAJARA AL MUNDO

Nacido a las afueras de Guadalajara, Peso Pluma — quien en un momento soñó con ser futbolista profesional — se sumergió por completo en los corridos cuando era niño, escuchando a artistas como el fallecido astro sierreño Ariel Camacho y Los Alegres del Barranco. “[Es] lo que escuchaban mis tíos y mi familia de Sinaloa”, dice.

De adolescente, visitó Nueva York y asistió a high school en San Antonio (es bilingüe, aunque habló en español para esta entrevista), y su exposición a diferentes lugares del continente influyó en su diversa paleta musical.

“Eso es Peso Pluma, la combinación de todo lo que me gusta, de todas las ciudades en las que viví, de las culturas en las que me empapé. Toda esa parte me ayudó”, dice. “Cuando fui a Estados Unidos, empecé a escuchar a Kanye [West], Drake, Kendrick Lamar, y gracias a su música aprendí a hablar inglés. Saliendo de la escuela, yo estudiaba la letra y decía, ‘¿por qué hacen esta referencia que tanto me gustó?’”.

Durante un viaje a Nueva Orleans, se enamoró del jazz y del trombón, ahora un instrumento clave en su sonido. Comenzó a escribir sus propias letras en un cuaderno estilo diario alrededor de los 15 años. Inspirado por Camacho, quien se convirtió en un héroe generacional tras su prematura muerte a los 22 años en un accidente automovilístico en 2015, Peso también aprendió a tocar la guitarra viendo videos en YouTube. “Hay corridos en los que me escuchas rapear, todo eso es un mix de culturas que es lo que más me gusta de mi música”.

Fue esa versatilidad lo que más impresionó a George Prajin cuando conoció a Peso en 2019 a través de uno de sus exartistas, el cantante regional mexicano Jessie Morales, quien se presenta como El Original de la Sierra. Aunque estaba impresionado con las grabaciones previas de Peso, no lo firmó en ese momento, lo cual fue un “error”, dice Prajin. Así que entonces, Peso firmó con el hermano de Jessie, Herminio Morales, pero dos años después “Herminio me llamó para decirme que no estaba bien de salud y me pidió que básicamente me hiciera cargo del proyecto”, explica Prajin, quien tiene su sede en Los Ángeles. “Recibí una segunda oportunidad”.

“Cuando fui a Estados Unidos, empecé a escuchar a Kanye [West], Drake, Kendrick Lamar, y gracias a su música aprendí a hablar inglés”. Peso Pluma

Durante muchos años, Prajin había estado buscando a un artista que pudiera fusionar con éxito el hip hop y los corridos. Como hijo de Antonio Z. Prajin, propietario de la tienda y distribuidora de música Prajin One-Stop, “vi que muchos de los chicos en los 90 compraban corridos, pero también hip hop. En aquel entonces, era The Notorious B.I.G. o 2Pac y Chalino Sánchez. Siempre pensé que podría inventar alguna fusión que llegara a ser lo más grande del planeta. Cuando conocí a Peso, pensé: ‘Tal vez esta es la manera en que vamos a lograrlo’”.

Si bien Peso amaba una variedad de géneros, tenía muy claro cómo no quería sonar. “Recuerdo que me dijo: ‘Si voy a grabar reggaetón, entonces tiene que ser una canción de puro reggaetón. Si voy a hacer una canción de rap, tiene que ser una canción de rap. Lo mismo con regional’”, dice Prajin. “Al principio le dije, ‘guao, ¿estás seguro?’ Pero ahora entiendo por qué: porque él puede dominar cada uno de esos géneros. Es así de versátil, y es así de bueno. Sabe lo que hace y sabe exactamente lo que quiere. Fue entonces cuando dije: ‘Toma la delantera, Peso’”.

Peso Pluma no alcanzó la cima de la música mexicana por su cuenta, y no lo hubiera hecho de otra manera. De sus 20 canciones que han aparecido este año en el Hot 100, 18 son colaboraciones con artistas jóvenes como Natanael Cano, quien a fines de la década de 2010 fue pionero en el subgénero de los corridos tumbados; la potencia sierreña Junior H; y el cantante de corridos Luis R Conriquez.

“Es muy bonito que por ejemplo si yo invito a Nata o le hablo a Luis R a que canten conmigo en un palenque o una colaboración, le caen. Por más ego y por más orgullo que tengan, nos apoyamos”, asegura Peso. Sabe que las colaboraciones han sido clave en el reciente auge de la música regional mexicana. “Al final, no lo hacen por mí, lo hacen por la cultura de la música mexicana. Todos nos estamos juntando para que esto crezca porque creo el reggaetón así fue que creció, mucha unión y después fueron agarrando su propio camino”.

Supreme jacket, Balenciaga T-shirt, Burberry shorts, Nike socks and sneakers, Off-White eyewear. Mary Beth Koeth

UN MERCADO QUE EXPLOTA

Según Luminate, el consumo de música regional mexicana en Estados Unidos aumentó un 42,1% en lo que va del año hasta el 25 de mayo, superando las ganancias del género latino en general, así como del country, el dance/electrónico, el rock y el pop. Solo el K-pop, con un aumento del 49,4% en lo que va del 2023, ha tenido un mejor desempeño este año que el regional mexicano. Cerca del 99% del consumo de regional mexicano proviene del streaming. “Durante los últimos cinco años, hemos visto un aumento en los números del género musical mexicano”, dice Maykol Sánchez, head of artist and label partnerships, Latin America and U.S. Latin en Spotify. Durante los últimos cinco años, el género creció 604% en México, comparado con 212% en Estados Unidos y más de 400% a nivel mundial.

Incluso dentro de ese contexto de crecimiento asombroso, las cifras de Peso son asombrosas. De junio de 2022 a junio de 2023, su promedio de oyentes diarios aumentó 4.341% y su promedio de reproducciones diarias subió 10.792%. “La música mexicana ha pasado por una evolución similar a la que también atravesó el reggaetón cuando estalló; [los artistas han] modernizado su apariencia, la forma en que escriben las letras, creando un movimiento para su generación. Ha tardado mucho en llegar, y siendo la mexicana una cultura tan fuerte en Estados Unidos con la población, simplemente tiene sentido”, dice Sánchez.

Con casi 40 millones de residentes de origen mexicano, Estados Unidos alberga la segunda comunidad mexicana más grande del mundo, que comprende más de la mitad de la población latina general de Estados Unidos. “La música mexicana ahora es cultura pop”, dice AJ Ramos, head of artist partnerships, Latin music and culture en YouTube. “Lo estamos viendo por el poder de la diáspora mexicana, la conexión entre Estados Unidos y México. La cultura está aquí, y los usuarios están aquí. Los artistas de otros subgéneros latinos ahora tienen que empezar a colaborar con ellos para tener un éxito”.

“Es muy bonito que por ejemplo si yo invito a Nata o le hablo a Luis R a que canten conmigo en un palenque o una colaboración, le caen. Por más ego y por más orgullo que tengan, nos apoyamos”. Peso Pluma

Gracias a colaboraciones enormemente exitosas como “Ella baila sola” con Eslabón Armado y su sesión de Bizarrap, Peso ha ocupado el primer lugar en la lista global Top Songs de YouTube en mercados como México, Colombia, El Salvador, Italia y España, y está en camino de ser uno de los 10 artistas más vistos a nivel mundial este año, según la plataforma de streaming de video. “En 2018, una o dos canciones a la semana [del género] ingresaban a la lista Top Songs de Estados Unidos; ahora el género representa el 25% de la lista”, dice Kevin Meenan, music trends manager de YouTube.

La música regional mexicana, un término general que comprende banda, corridos, norteño, sierreño, mariachi y otros subgéneros, ha sido un pilar de la música latina durante décadas. El año pasado, el género, que existe desde hace más de 150 años, se ha disparado en popularidad en todo el mundo, llegando a un público más amplio después de haber sido considerado durante mucho tiempo música exclusivamente para el público mexicano y mexicoamericano. En el pasado, la música estaba fuertemente estigmatizada, considerada paisa o música de rancho, y sus oyentes a menudo eran estereotipados como sin educación o pobres.

Ese ya no es el caso, explica Pepe Garza, head of content development and A&R para la compañía de medios Estrella Music Entertainment. “La juventud no tiene esos bloqueos o prejuicios que antes tenían de ciertos tipos de géneros musicales. O sea, ya no se juzgan el uno al otro por la música que escuchan como antes. Eso es una parte importante”.

Ahora fuerzas globales como Bad Bunny y el creador de éxitos colombiano Ovy on the Drums (productor de toda la vida de Karol G) están grabando canciones norteñas y corridos, respectivamente. “Ya estábamos muy saturados de lo mismo siempre”, dice Ovy on the Drums, quien colaboró ​​con Peso en “El hechizo”, un corrido fusionado con el característico ritmo dancehall de Ovy. “La música mexicana está muy fuerte, y ojo, no solo en el corrido, también en el reggaetón. Llega Peso Pluma que es muy versátil y aparte es muy bueno en el escenario — lo vi en vivo en LIV en Miami y Peso en vivo es otra cosa. Es un artista muy completo”.

Peso Pluma durante su concierto en la FLA Live Arena en Sunrise, Florida, el 24 de junio de 2023. John De La Casa

Las actuaciones llenas de energía de Peso son un espectáculo. Al cantar en vivo —generalmente vestido con pantalones cortos y camiseta, sus característicos calcetines altos, su par favorito de Air Force 1 blancos y, a veces, una máscara de Spider-Man —baila y salta incansablemente al ritmo de las canciones con el respaldo de una fascinante banda en vivo. Es un dínamo que se alimenta de una base de fans multigeneracional igualmente enérgica. Cuando Becky G lo presentó en Coachella, la multitud rugió para saludarlo, una recepción especialmente memorable dado que entonces era un artista global emergente.

“Su tono es algo que es difícil de olvidar, e instantáneamente me hizo apreciar cuán único es como artista”, dice Becky G, quien reclutó a Peso para “Chanel”, el primer sencillo de su próximo álbum de música mexicana. “Pero también creo que permite que su personalidad brille aún más a través de su presencia en el escenario que es tan única como él. Fui a verlo actuar en su primera gira estadounidense y su energía fue tan contagiosa — creo que juega un papel muy importante en la forma en que se conecta con sus fans”.

“Antes de Peso Pluma, yo decía ok, Grupo Firme está haciendo cosas que nadie había hecho, pero Banda MS también logró cosas que nadie había logrado”, dice Garza. “Es como ir parándote en los hombros de alguien más, entonces llegan más alto”. Peso es la más reciente evolución del estrellato regional mexicano: intrépido y revolucionario como los que le precedieron, pero con su propio encanto magnético.

Lust T-shirt, Bottega Veneta vest, Palm Angels jeans, A Bathing Ape sneakers, Off-White eyewear. Mary Beth Koeth

EL CORTE DE PELO MÁGICO

Es difícil describir el corte de pelo de Peso Pluma. Algo así como un mullet (peinado corto por delante y largo por detrás) rebajado en las patillas que no grita exactamente tendencia en ciernes. Sin embargo, como todo lo relacionado con Peso, ahora tiene una gran demanda.

“La otra vez me habló un barbero de la Ciudad de México y me dijo: ‘Gracias por tanto trabajo que nos has dado’. Según [él] habían ido 24 personas en un día a hacerse el corte Peso Pluma”, dice Peso en shock. Incluso muchos en su propio equipo no han escuchado la historia de cómo obtuvo ese corte de pelo en primer lugar. “Fíjate que yo usaba el pelo largo, así tipo Justin [Bieber], de ladito. Era un cascón. Piensa Justin Bieber ‘Baby’”, recuerda Peso dejando soltar una carcajada. “Yo no me cortaba el pelo con nadie por lo mismo que mi pelo es mi poder. Pero una vez que fui a Medellín, Colombia, y un barbero de ahí me dijo que me iba a hacer un estilo muy popular de Medellín. Me dijo: ‘Tú confía en mí’. Y terminó con esto. Y dije: ‘Güey, ¿qué hiciste?’ Luego grabé un video y me vi y dije: ‘Si se ve bien perro’”.

“Me habló un barbero de la Ciudad de México y me dijo: ‘Gracias por tanto trabajo que nos has dado’. Según [él] habían ido 24 personas en un día a hacerse el corte Peso Pluma”. Peso Pluma

Entonces, por ahora, lo mantiene así — aunque está enfocado en influir en sus seguidores de otras maneras. En abril, lanzó su propio sello, Double P Records, donde se desempeña como CEO y director de A&R, como una subsidiaria de su sello, Prajin Records. “Estoy súper contento de poder ayudar a mis amigos, porque no los veo como mis artistas o como otra cosa”, explica. “Sobre todo el inyectarles el pensamiento de que si yo pude, tú también puedes. Yo te voy a apoyar y yo estoy remando contigo.Les digo: ‘Todo lo que pase conmigo aprende y estudia muy bien, porque yo también estoy creciendo y en el mismo proceso que tú’”. Hasta ahora, esos amigos incluyen a Jasiel Nuñez, Tito Laija (primo de Peso y uno de los compositores con los que escribe) y Raúl Vega.

Mary Beth Koeth

Comenzar un nuevo sello con Peso fue pan comido, dice Prajin, quien también es su mánager. “Tengo mucha fe en él”, agrega Prajin. “Cuando vio que realmente confiaba en él, confió aún más en mí. Nunca hemos tenido límites. Todo lo que siempre ha querido, cada colaboración que siempre ha deseado, la hemos hecho realidad. Definitivamente sabe que lo apoyo en términos de su carrera. También creo que la forma en que estructuramos su trato — muchos artistas no ganan dinero hasta su segundo o tercer año. Él está haciendo dinero en su primer año. Somos socios, y creo que va a apreciarlo aún más cuando vea que no solo está ganando mucho dinero, sino que también lo está conservando”.

Mientras estaba en su primera gira por Estados Unidos, que según Prajin tuvo que ser “renegociada” con Live Nation para agregar fechas tras su rápido ascenso, Peso lanzó Génesis en junio. “Lo considero mi álbum debut”, dice, y agrega que incluye a algunos de sus artistas “favoritos”, incluidos Cano, Junior H, Luis R y Nuñez. Tras su lanzamiento, se convirtió en el álbum regional mexicano más reproducido de todos los tiempos en Spotify en un día a nivel mundial. Su sólido desempeño en streaming llevó a Peso a colocar la histórica cantidad de 25 títulos simultáneamente en la lista Hot Latin Songs de Billboard (con fecha del 8 de julio), rompiendo el récord de 24 de Bad Bunny.

Aunque sus dos primeros álbumes se grabaron de manera más espontánea (y por lo tanto suenan menos profesionales), “no los quise borrar porque son mis inicios”, explica Peso. “Son los cimientos y si los quitas, se cae el castillo. [Pero] a este álbum nuevo le he puesto todas las ganas del mundo. Hay para todo tipo de público: hay para cantar, llorar, reír, bailar, echar party, corridos verdes, bélicos o tumbados. Pónganle la bandera que quieran, el chiste es que es música mexicana. Y eso es de lo que más orgulloso estoy: que una canción mexicana, un corrido, que no es pop, pueda ser No. 1 hoy”.

Globalizar la música mexicana ha sido el objetivo de Peso desde el primer día y, como él lo describe, apenas está comenzando. Actuar en Coachella con Becky G fue revelador para él y espera volver al festival el próximo año para presentar su propio set. Su mánager dice que eso ya está en proceso, junto con fechas en estadios de Estados Unidos para el 2024, más colaboraciones con grandes artistas latinos y, finalmente, grabar canciones en inglés con grandes nombres del mundo del hip hop.

“La gente sí sabía que eran los corridos después de la colaboración de Natanael y Bad Bunny [“Soy el diablo” de 2019]. Pero yo quiero realmente incitar a los artistas que no son parte de este mundo a empaparse de lo que es la música mexicana”, dice Peso con entusiasmo. “Ahora ya explotó todo y todos quieren hacer música mexicana. Así se globaliza esto, con colaboraciones claves”.

Su plan para los próximos cinco años no es definitivo, pero es algo así: “Me veo trabajando con artistas que siempre he querido trabajar, y con productores con quien siempre he querido trabajar. Me veo ganando un Grammy, rompiendo récords, barreras, estigmas. Pero en cinco años, me veo más como Hov, como un Jay Z, más metido en lo que es los negocios, apoyando talento joven y ayudarlos a cumplir sus sueños”, dice con determinación.



Por ahora, está bien con un alter ego diferente: Peter Parker, convenientemente también un Doble P. “Yo siempre le decía a mis amigos que yo era Peter Parker, pero ahora como es La Doble P por Peso Pluma, tiene más sentido. Peso Pluma es Spider-Man cuando se sube al escenario y va y lucha contra los malos y Peter Parker es Hasan cuando esta fuera del escenario”.

En su fiesta de cumpleaños, fue Hassan de Guadalajara quien se presentó — solo quería disfrutar cada segundo con sus mejores amigos, algunos de los cuales no había visto en meses, y los saludaba a todos con un gran abrazo y una gran sonrisa. Una vez que comenzaron las festividades alrededor de las 9 p.m., Peso subió rápidamente al escenario para presentar al primer artista que actuaría esa noche: no él, sino su mejor amigo, Jasiel Nuñez. “Disfrutemos de talentos nuevos”, dijo, y agregó un breve recordatorio: “El chiste es que todos la pasemos bonito”.