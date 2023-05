Peso Pluma sobre por qué ser el 1er artista regional mexicano en RADAR de Spotify es algo ‘grande’

Una mezcla de sonidos estalla tan pronto se abren las puertas del estudio de Spotify. A la vez, trompetas suben y bajan de escala, guitarras se afinan antes de ser tocadas fervientemente y los dedos de un tolololchista bailan sobre las cuerdas de un contrabajo como pequeños relámpagos, haciendo imposible dejar de mirarlos. Mientras tanto, el grupo de hombres responsable hace chistes en español, y un aire de emoción envuelve la habitación en penumbras antes de empezar la grabación de RADAR de Spotify.

En el centro de esta ecléctica ráfaga de instrumentos vive la música regional mexicana. Y en el centro de la música regional mexicana actual vive Peso Pluma.

Para muchos, el fenómeno de 23 años apareció de la nada. “Ella baila sola”, el gran éxito de Eslabón Armado con Peso Pluma, fue tan explosivo en el ámbito de la música en español como lo fue “Boy’s a Liar Pt. 2” para el mercado anglo. Como la princesa del drill Ice Spice, Peso Pluma se convirtió de la noche a la mañana, para sorpresa suya, en el rostro de un movimiento.

“Sabía que esto pasaría, pero no sabía a qué nivel y qué tan rápido”, dice hoy. “Sabía que me iba a ir bien en México y los países de habla hispana, pero esto se extendió por todo el mundo [tan rápido]. Estoy agradecido por eso”.

Para sus primeros fans, Peso Pluma ha estado creando himnos colaborativos con que alimentar su audífonos durante unos años, con éxitos tempranos como “El belicón” con Raúl Vega, que se volvió viral en las redes sociales y obtuvo 10 millones de vistas en YouTube en un solo mes, y proyectos que incluyen su álbum debut, Ah y Qué?

Hasta la fecha, “Ella baila sola” ha alcanzado una serie de hitos, como convertirse en la primera canción regional mexicana en llegar al top 10 del Hot 100, alcanzando el No. 5, y la primera del género en encabezar el chart Streaming Songs de Billboard en los 10 años de historia de esa lista.

Peso Pluma y Eslabón Armado también rompieron varios récords de Spotify, pasando a ser el tema de música regional mexicana más reproducido en un día a nivel mundial y la canción latina más reproducida en Estados Unidos en un solo día el mes pasado.

“La música mexicana ya no es regional, es global”, dice Eddie Santiago, jefe de sociedades con artistas latinos de Estados Unidos de Spotify, destacando un crecimiento de 431% de este género en los últimos cinco años. “Ha sido increíble apoyar el ascenso meteórico de Peso Pluma y espero con ansias la próxima fase de su carrera”.

El programa RADAR de Spotify, dedicado a destacar y apoyar a artistas emergentes en todas las etapas de su desarrollo, ha brindado una plataforma a artistas de todo el mundo, incluyendo The Kid LAROI, Zach Bryan, Doechii, Quevedo, PinkPatheress y más de 500 otros desde su inicio en 2020.

Aunque el efecto de “Ella baila sola” ha generado una atención mundial sin precedentes en el campo del regional mexicano, es importante señalar que el género regional mexicano no es exactamente un género. Al abarcar diversos estilos de música inconfundiblemente mexicanos, incluyendo el norteño, los corridos, la banda, las rancheras, el mariachi y más, el regional mexicano sirve como término general para designar a un conjunto de géneros que nunca antes habían recibido matices a nivel general.

Al crecer con artistas como Ariel Camacho, Peso Pluma, cuyo verdadero nombre es Hassan Laija, desarrolló su amor por la música mexicana cuando era niño y pasó sus primeros años en Guadalajara, Jalisco, México. Más tarde, la influencia del hip hop y el reggaetón también se hizo sentir sus canciones. En la actualidad, une minuciosamente los sonidos mexicanos del siglo XIX con géneros modernos, trayendo ambos al escenario de Spotify antes del lanzamiento de su álbum debut y un sencillo del que ha estado presentando adelantos en redes sociales.

Tras su actuación, Peso Pluma habló con Billboard sobre lo que significa para él su presencia en Spotify, sus recientes triunfos en las plataformas estadounidenses, su Doble P Tour y sus esperanzas para el futuro.

¿Qué significa para ti ser seleccionado como artista RADAR de Spotify?

Es algo bastante grande, porque soy el primer artista mexicano en lograrlo. Estoy muy orgulloso y muy agradecido. Es grande para el país, el género y la industria en general. Nos va bastante bien y vamos a seguir trabajando para compartir nuestra música.

¿Has tenido fans de países que te sorprenden?

Tengo muchos fans en todo el mundo, pero lo más sorprendente fue una vez que estaba de compras y una familia china se me acercó. Nunca se me ocurrió que iban a escuchar corridos en China.

¿Cuáles son los géneros que te han influenciado?

De adolescente, escuchaba mucho hip hop, rap y reggaetón. Simplemente me enganché con la cultura del rap y creo que estoy sacando un poco de cada género en los corridos que hago, y es por eso que a la gente le gusta, porque tiene de muchas culturas diferentes. El reggaetón es el género más icónico de mi vida. Desde niño me gustó mucho. Daddy Yankee, Don Omar, Tego Calderón.

Me gusta mucho Bad Bunny, lo escucho todo el día, todos los días. Escucho a mi amigo Natanael Cano, 21 Savage, Shoreline Mafia. Feid, Anuel, Karol G. Escucho de todo.

¿Qué género le sorprendería a la gente saber que te gusta?

El reggae. Me gusta Bob Marley.

Recientemente tocaste en Coachella. ¿Cómo pasó eso?

Me invitó Becky G, gracias a Becky. Ha sido demasiado amable conmigo en mi carrera y ha hecho mucho por mí. Y sabe que tiene un amigo [en mí]. Me contactaron como una semana antes; me emocioné mucho, me sorprendió bastante. Fue tan bueno, [la gente] nos aceptó, gritó mucho. Fue una sorpresa para ellos.

¿Cuál es el mayor desafío que has enfrentado en el camino hasta ahora?

Lo más grande con lo que estoy lidiando en este momento es no estar con mi familia. Estar de gira sin parar. Eso es lo que la gente no ve. Creen que soy una máquina, pero no lo soy. Pero es parte de lo que me gusta hacer, es parte de mi carácter.

¿Cómo lidias con esos momentos?

Cuando me siento así, solo hablo con mi mamá y mi familia, y eso me mantiene motivado. Están muy orgullosos de mí y agradecidos.

También estuviste hace poco en el programa de Jimmy Fallon. ¿Qué tal estuvo eso?

Fue increíble para mí y todo mi grupo. Era algo nuevo para nosotros, porque era nuestra primera vez en la televisión y era Jimmy Fallon. Creo que salió bien, todos lo vieron y querían verme actuar, y estoy agradecido con Jimmy por invitarme al show.

Recientemente batiste un récord con Eslabón Armado, con la primera canción regional mexicana que encabeza Streaming Songs de Billboard.

Eso es bastante sorprendente. Pero no significa nada, porque mañana podríamos salir de la lista, no se sabe. Voy a seguir trabajando para llegar adonde quiero llegar. Hay un camino largo por delante.

Has tenido muchas colaboraciones importantes. ¿Cuál es el papel de las colaboraciones en tu trayecto como artista?

Las colaboraciones han sido muy importantes en mi carrera. Estoy agradecido con muchos artistas que han estado apoyando mi proyecto, ideas y pensamientos, y lo que tenemos que hacer por el género. También viene mi álbum y tengo muchas canciones solo, y eso es lo que la gente quiere escuchar, así que se los estoy dando en este álbum.

Pronto saldrás de gira, pero mucho ha cambiado desde que tus boletos salieron a la venta. ¿Estás buscando recintos más grandes?

Sí. Todo cambió y quiero saber lo que va a pasar. Y mi equipo está buscando sitios. Estoy seguro de que nos irá bien si nos presentamos en recintos pequeños o grandes. La gira se agotó el primer día, como el 95% [de las entradas] en dos horas. Estamos muy entusiasmados.

De cara al futuro, ¿qué es algo que esperas lograr en tu carrera?

Quiero ir a los Grammys y ganar algo, ¿sabes? Hay demasiadas cosas que quiero lograr. Quiero que mi álbum sea bien recibido por la gente, que tenga los mismos streams que los sencillos. Estoy mostrando otra parte de La Doble P a la gente.

Sé que todavía es algo distante, pero habiendo crecido entre Texas y México, ¿dónde crees que terminarás por echar raíces?

No sé. O sea, Peter Parker es de Nueva York y yo ahora mismo estoy en Los Ángeles. Guadalajara siempre será mi casa. Ahí está mi familia y Sinaloa también. Pero me siento bastante bien aquí en L.A. Y si la vida me dice “ve a Miami en un año”, iré a Miami.