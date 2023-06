Letra de ‘Lady Gaga’ de Peso Pluma, Gabito Ballesteros y Junior H

Peso Pluma está sonando con su nuevo álbum, Génesis, hogar de 14 canciones que incluyen colaboraciones con Natanael Cano y Luis R. Conríquez, por nombrar algunos, así como los éxitos lanzados anteriormente “Rosa pastel” con Jasiel Nuñez, “77” con Eladio Carrión y “Bye”.

Del set, uno de los temas más populares entre los fans ha sido “Lady Gaga”, con la participación de Junior H y el debutante Gabito Ballesteros. En esencia, la canción habla de un estilo de vida de lujos y mucho dinero, mujeres hermosas y yates privados.

Con menos de un día de actividad tras su lanzamiento fuera de ciclo a última hora el jueves 22 de junio (último día de la semana de seguimiento del chart), Génesis le dio a Peso su primera entrada en el top 10 de la lista Regional Mexican Albums.

A continuación la letra de “Lady Gaga”, el sencillo viral que hasta Mike Tyson elogió en un anuncio:

Dom Pérignon, Lady Gaga, lentes en la cara, tussi y lavadaTriple lavada, y una bandida que me llama, quieren mi lanaY no está mal, porque me seduce como animalNinguna sube nada al InstagramSolo disfrutan, solo disfrutan

Pura influencer bien placosa, las que navegamos y las volamos

Islas privadas en yate, tronamos las pacas y sin Yolanda

Me vo’a enfiestar, polvito rosa, plumita de wax

Esa cintura vale 30k, no puedes pagar, no te va a alcanzar

Viviendo en el San Andrés, pero de a deberas, carros y feria

Tres estrellas me atoraron la clave en caliente, desafanaron

Tussi y cocaine

Me gusta el Lambo, pero es el Merced

Esa es muy bella y se deja querer

Le gustaría si alguien quiere mi Cartier

Oh-oh-oh-oh-oh-oh, ah

Ah-ah-ah-ah-ah-ah, ah

Y así nomás, compa Peso, compa Junior

Compa Gabito, Doble P, uh, cha-chau

Pura Doble P, viejillo

Que siga la mata dando, compa Junior

Compa Gabito

Once, número de suerte

Siete bien pendientes y andamos fuertes

Zumbando en el Razer, máscaras, polvo y ambiente

Brillan mis dientes

No soy fresón, pero en Egipto shishas fumo yo

Para mariscos frescos en Japón

Mira jodido, ‘ira, jodidón

Makabelico sonando, las güeras bailando con beat malandro

Pura encapuchada bélica, no pasa nada, nadie las paga

¿Que quiénes son?

Eso mismito me pregunto yo

Cada saludo lleva un billetón

Pura Louis Vuitton, trae un flow cabrón

Dom Pérignon, Lady Gaga, lentes en la cara, tussi y lavada

Triple lavada, y una bandida que me llama, quiere mi lana

Y no está mal, porque me seduce como animal

Ninguna sube nada al Instagram

Solo disfrutan, solo disfrutan

Oh-oh-oh-oh-oh-oh, ah

Ah-ah-ah-ah-ah-ah, ah

Lyrics licensed & provided by LyricFind

Lyrics © Downtown Music Publishing

Written by: Antonio Herrera Perez, Hassan Emilio Kabande Laija, Gabriel Ballesteros