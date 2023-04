¿Qué hay detrás de la conquista del Hot 100 de Peso Pluma?

Si aún no has oído hablar de Peso Pluma, ahora no sería mal momento para conocerlo. El prometedor cantautor mexicano de corridos, cuyo historial en las listas de Billboard era mínimo antes de 2023, ingresa al Hot 100 esta semana nada menos que con cinco canciones, todas lanzadas como sencillos.

El astro emergente de 23 años aparece en la lista del 15 de abril en el No. 17 (“Ella baila sola” con Eslabón Armado), el No. 26 (“La bebe” con Yng Lvcas), el 63 (“AMG” con Gabito Ballesteros y Natanael Cano), el No. 64 (“PRC” con Natanael Cano) y el 65 (“Por las noches”, como solista). Además, se ubica esta semana justo fuera del Hot 100 con dos lanzamientos adicionales: “El azul” con Junior H, e “Igualito a mi apá” con Fuerza Regida.

¿Cómo se convirtió Peso Pluma en un creador de éxitos tan prolífico? ¿Y qué tan grande puede llegar a ser a partir de aquí? Los editores de Billboard responden estas preguntas y más a continuación.

1. A pesar de no tener antecedentes en el Billboard Hot 100 antes de este año, Peso Pluma coloca cinco canciones en la lista esta semana, solo detrás de Morgan Wallen (y empatado con SZA y Luke Combs) en lo que representa la mayor cantidad de cualquier artista. En una escala del 1 al 10, ¿qué tan sorprendido estás de lo mucho que ha crecido, y tan rápido? (Incluye un número específico en tu respuesta).

Griselda Flores: Es un 8 para mí. Me sorprende, porque Peso Pluma es un artista relativamente nuevo. Pero mirándolo en un sentido más amplio, la expansión de Peso Pluma refleja el crecimiento que la música mexicana ha experimentado en los últimos años. Hemos informado mucho sobre cómo el género ha experimentado lo que parece un renacimiento gracias a una nueva generación de cantautores, como Natanael Cano, Junior H, Eslabón Armado, por nombrar algunos. Llega Peso con un estilo y confianza inigualables, y está colaborando con todos los artistas jóvenes que le precedieron (incluidos los tres que acabo de mencionar), además de artistas que no son regionales mexicanos como Ovy on the Drums y Nicki Nicole. Es una estrategia que no habíamos visto antes. Por lo general, estos artistas se apegan a su género para las colaboraciones que hacen al comienzo de su carrera y no empiezan a colaborar con artistas ajenos a su género hasta mucho más tarde. En el caso de Peso, todo está pasando al mismo tiempo y eso no hace más que impulsar su presencia en cada espacio.

Jason Lipshutz: Un 9. La diferencia entre un nuevo artista prometedor y una nueva estrella indiscutible es a menudo una cuestión de cantidad: en lugar de una sola canción que crece hasta llegar al mainstream, varios temas se van solidificando en torno a una voz interesante en la que el público en general invierte. Como artista regional mexicano cuya producción moderna florece y juguetea con el reggaetón, el sonido y el enfoque de Peso Pluma resultan refrescantes. ¡Pero la mayoría de los artistas nuevos sencillamente no pueden anotar cinco entradas simultáneas en el Hot 100! La gran cantidad de hits que Peso Pluma tiene actualmente sugiere que no solo disfruta de un momento fructífero, sino que está a punto de unirse a la lista de grandes de la música popular.

Isabela Raygoza: 4. ¡Es muy impresionante! Pero no me sorprende mucho, porque hay varios artistas que han contribuido a moldear el panorama del corrido urbano de modo que la próxima superestrella tomara relevo. Era solo cuestión de “¿quién dará un paso al frente por este sonido para el que hemos ayudado a construir los cimientos?” Artistas como Eslabón Armado, Natanael Cano y Junior H han estado allanando el camino desde hace algunos años (recuerden, hace solo unos años, incluso Bad Bunny todavía era relativamente desconocido en el mainstream). Además, Peso Pluma ha colaborado con la mayoría de estos artistas, lo que aumentó su grado de notoriedad. También hay que tener en cuenta que se ha visto a diversos artistas lograr un éxito parecido en el campo de los “corridos urbanos”, como Chino Pacas, quien alcanzó el No. 84 por primera vez hace dos semanas, por lo que este es, sin duda, el inicio de un mayor auge en este movimiento.

Jessica Roiz: 10 (¡y hasta más!). Para ser sincera, no estaba muy al tanto de quién era Peso Pluma hasta hace poco este año; de lo contrario, lo habría sugerido para nuestra lista de “23 artistas latinos a seguir en 2023”. No obstante, para un artista emergente que lanzó su primer sencillo en medio de la pandemia, su crecimiento es realmente sorprendente, aunque es algo que no sorprende (si es que eso tiene sentido). Tiene una personalidad con la que uno puede identificarse, una mentalidad madura y una voz ronca característica que han jugado un papel importante en su éxito.

Andrew Unterberger: Al menos un 9. Es que sencillamente no hay artistas de casi ningún género que alcancen el éxito tan rápidamente, sobre todo sencillo por sencillo, sin siquiera un álbum que los reúna a todos, y es algo que no se ve, ciertamente, en el campo de la música regional mexicana (que por cierto hasta hace dos años nunca había colocado un solo éxito en el Hot 100). Los tiempos y las tendencias están cambiando rápidamente, y Peso Pluma está aquí, listo para aprovechar el impulso.

2. ¿A qué atribuyes el rápido ascenso de Peso Pluma? ¿Cómo ha podido llegar a esta etapa en la que aparentemente cualquier canción en la que participe se vuelva automáticamente un éxito?

Griselda Flores: Definitivamente por las colaboraciones dentro y fuera del género. Sus primeras colaboraciones con Natanael Cano y Luis R Conriquez fueron clave para su ascenso. Tanto Cano como Conriquez tienen audiencias muy diferentes: Cano tiene una tendencia más urbana, mientras que Conriquez es un exponente de corridos legítimos, por lo que Pluma se presentó a la vez ante estos públicos diferentes. Se apega a esa fórmula con sus nuevas colaboraciones, las más recientes con Becky G y Blessd.

Jason Lipshutz: En pocas palabras, Peso Pluma no suena como cualquier otro artista de la música popular en español: se desarrolla principalmente en el regional mexicano, pero su voz es maleable, puede triunfar como solista y con otros artistas, y ninguno de sus éxitos tienen lanzamientos de marketing llamativos o ganchos virales. Es, sencillamente, una presencia singular como cantante y rapero; su voz es capaz de lograr un tono fresco pero también de navegar entre melodías ligeras y tarareables. Y dado que su éxito puede atribuirse a una presencia general en lugar del brillo de una sola canción, es de esperar que oigamos de él por un tiempo.

Isabela Raygoza: Tenemos que reconocer que nos ha picado el gusanillo de Peso Pluma y no se prevé una cura inmediata. El chico tiene lo necesario: una actitud genial, un registro vocal único, la pose y la letra indoblegable de sus canciones. Elige inteligentemente con quién colabora y eso también ayuda a elevar su estrella. Hace solo semanas se impuso junto a Becky G: ¡La cantante de Inglewood entona ahora corridos urbanos! (Ella tiene en camino un álbum centrado específicamente en este género, y eso dice mucho sobre el auge del robusto sonido transfronterizo). Necesitábamos un modelo a seguir y Peso Pluma desempeña ese papel con ganas.

Jessica Roiz: Es evidente que Pluma tiene un estilo muy singular y que pudo conseguir hacer colaboraciones con artistas como Luis R. Conriquez muy temprano en su carrera. Pero creo que lo que a fin de cuentas lo puso en el radar fue que Natanael Cano lo tomó bajo sus alas, lanzando con él “AMG” (junto con el debutante Gabito Ballesteros) y “PRC”. Después se produjo un efecto dominó donde incluso artistas ajenos a la música mexicana (Nicki Nicole, Becky G, Ovy on the Drums, Blessd) querían trabajar con él.

Andrew Unterberger: Mentiría si les dijera que entiendo completamente lo que pasa aquí. Me gustan las canciones y me parece un tipo genial, pero la rapidez de su popularidad y trayecto no es algo que se pueda explicar convincentemente a alguien que nunca haya oído hablar de él. Sin embargo, definitivamente estoy lo suficientemente curioso como para conocerlo y entenderlo mejor, como artista y como estrella pop en ascenso.

3. De los cinco temas que actualmente se encuentran en el Hot 100, ¿parece alguno de ellos un éxito más obvio que los demás? ¿Esperas que alguno de ellos siga creciendo y lo lleve a otro nivel?

Griselda Flores: Creo que seguramente todos seguirán creciendo, pero el hit obvio para mí es “Ella baila sola” con Eslabón Armado. Es la canción que más me gusta, porque también soy muy fan de Eslabón Armado, pero de todas sus colaboradores, Eslabón es el grupo que más presencia ha tenido en las listas. La banda sierreña hizo historia el año pasado cuando su álbum Nostalgia se convirtió en el primero de regional mexicano en llegar al Top 10 del Billboard 200. Son dos potencias que se unen, por lo que será difícil de superar. Esta semana, alcanzó el No. 1 en Hot Latin Songs, el primer No. 1 tanto para Peso como para Eslabón.

Jason Lipshutz: La respuesta obvia es “Ella baila sola”, dado su movimiento en las listas y las cifras de streaming, pero me siento optimista sobre “La bebe”, que es para Peso Pluma un giro gentil pero abrumador hacia el reggaetón. De cara al verano, “La bebe” parece lista para acumular un montón de minutos en los playlists playeros, tanto entre los fans de Peso Pluma como entre los oyentes casuales que se van a sentir hipnotizados por su golpe de dos pasos.

Isabela Raygoza: Con sus 11 semanas en el Hot 100, “AMG” está demostrando su poder de permanencia. Y cualquier cosa que tenga a Natanael Cano en sus créditos seguramente será grandiosa. Cano es un pionero de los corridos tumbados y tiene un oído sin igual para identificar a nuevos artistas con quienes colaborar. “Ella baila sola” llega con vigor, con una melodía de guitarra ardiente que enseguida cautiva, de principio a fin, y la interacción vocal entre Peso y Eslabón Armando suena perfecta; los cuernos al final son la cereza del pastel. No creo que en esta etapa podamos predecir cuál de todas estará en la lista de las mejores canciones latinas de todos los tiempos, pero lo cierto es que están sacudiendo las cosas y produciendo un cambio en este momento.

Jessica Roiz: “AMG” ocupa un lugar especial para el artista, sobre todo si se tiene en cuenta que le dijo a Billboard que esta es la primera canción que se debe escuchar para “saber todo lo que hay que saber sobre Peso Pluma”. Creo que este sencillo y “PRC” son los más representativos de su oficio. “Por las noches” es una canción hermosa en que se mezcla la voz suave y dulce de Nicki, y “La bebe” muestra a Peso en un contagioso reggaetón que ahora está de moda en las redes sociales. Sin embargo, creo que a juzgar por cuál es la canción No. 1 en el Hot Latin Songs, “Ella baila sola” con Eslabón Armado es la más notable de todas y no hará más que crecer.

Andrew Unterberger: Definitivamente, las trompetas apagadas y los trombones embriagados hacen de “PRC” mi canción favorita de Peso Pluma hasta ahora, pero parece que “Ella baila sola” es la canción adecuada para el momento adecuado (con los colaboradores adecuados) para llevarlo a otro nivel. No creo que vaya a pasar mucho tampoco antes que otra canción lo lleve a un nivel superior a ese.

4. Es obvio que el regional mexicano ha hecho grandes avances en las listas de éxitos los últimos dos años, y parece que no hace más que crecer. Pero a pesar de su éxito crossover, todavía no ha alcanzado llegar a la conciencia colectiva de Estados Unidos. ¿Crees que Peso Pluma es ese tipo de artista como Bad Bunny, capaz de llevar el género a ese nivel de visibilidad ineludible?

Griselda Flores: Es una pregunta muy difícil. Creo que Peso Pluma tiene mucho potencial y ya ha llevado el género a otro nivel con su éxito en las listas. Creo que los próximos meses serán decisivos para Peso Pluma. No creo que haya alcanzado su punto máximo todavía y me entusiasma pensar qué más puede hacer. Definitivamente está listo para el desafío, como le dijo a Billboard en su entrevista como Artista Latino en Ascenso.

Jason Lipshutz: Es difícil comparar a cualquier artista con Bad Bunny y el efecto que ha tenido en la visibilidad de la música en español en Norteamérica y todo el mundo, pero creo que el regional mexicano está a punto de ganar muchos más oyentes gracias a Peso Pluma, poniendo a un alto nivel lo que ha sido una carrera fructífera de años para el género. Aunque puede ser limitante describir a un joven de 23 años como la nueva cara de un sonido consagrado, su estrellato abrirá el camino definitivamente a la música regional mexicana para aquellos que sientan curiosidad y estén dispuestos a profundizar y, con suerte, producir incluso más estrellas crossover de ese campo en los próximos años.

Isabela Raygoza: Es demasiado pronto para decir. Un indicio revelador en el caso de Bunny, además de su éxito en las listas al principio de su carrera, fue que pudo colmar estadios en todo Estados Unidos en 2019, lo que se convirtió en clara señal de su creciente atractivo, sobre todo cuando siguió cobrando impulso año tras año. Sabemos que Peso Pluma tiene una ferviente base de seguidores en línea, pero ¿puede traducirse eso en un atractivo físico masivo? Hace poco anunció su primera gira nacional programada para este verano. Si puede agotar boletos en las ciudades más grandes, creo que eso será un indicador de un nuevo momento en su carrera y su poder como estrella en una escala más amplia. También se trata de cuán prolífico seguirá siendo. (Recuerden que Bunny lanzó tres álbumes en 2020).

Jessica Roiz: Bad Bunny es toda una potencia a tener en cuenta, y creo que Peso Pluma está dando los pasos correctos al colaborar con artistas emergentes y de renombre, tal como lo hizo Bunny al comienzo de su carrera. Pero creo que es demasiado pronto para decir. Lo que sí me parece es que hay una ola refrescante de artistas mexicanos muy innovadores que, colectivamente, han impulsado el movimiento de la música mexicana: Grupo Frontera, Fuerza Regida, Yahritza y Su Esencia, Ivan Cornejo, DannyLux, Victor Cibrián y Peso, por nombrar algunos.

Andrew Unterberger: La evidencia inicial ciertamente lo sugiere, ¿no creen? Bad Bunny tardó años en llegar al nivel comercial que ha alcanzado Peso Pluma en un par de meses, y aunque parte de eso depende del tiempo y las circunstancias, casi puedes ver cómo las grietas en la represa se hacen más y más grandes con cada nuevo golpe suyo. Puede que todavía no esté en un auge total, pero tampoco es probable que se contenga mucho más.

5. Si estuvieras trabajando en el equipo de Peso Pluma en este momento, con todo el impulso que se pueda imaginar, ¿qué le aconsejarías hacer con su carrera para aprovecharla adecuadamente?

Griselda Flores: Para empezar, que siga haciendo colaboraciones. Creo que eso ha sido importante para Peso. Ya está de gira, así que eso definitivamente lo impulsará aún más. Supongo que le diría que su próximo paso debe ser lanzar un álbum. El último que lanzó fue Efectos Secundarios en 2021, así que creo que para aprovechar este impulso y ganar más streams, es hora de un álbum.

Jason Lipshutz: ¡Que siga lanzando nueva música! Peso Pluma está en una racha tan buena en este momento, que aparentemente todo lo que lanza se convierte en un éxito crossover con streams en los nueve dígitos. Aunque se está preparando para el largo plazo, los artistas rara vez recurren a este tipo de calentamiento, así que debe ofrecer suficiente material para satisfacer la gran demanda y disfrutar el momento.

Isabela Raygoza: Que se mantenga enfocado, que no preste atención al los haters en línea, y que se aleje de las drogas (en lo posible). Que se tome tiempo para sí mismo. La fama puede ser fugaz, así que debe permanecer siempre en el presente y seguir visualizando un futuro mejor para seguir manifestándose. Es posible que tu vida nunca vuelva a ser lo que era, pero te aconsejo que siempre mantengas los pies en la tierra y agradezcas a quienes te ayudaron a llegar allí, a tu equipo, a tus fans, a tus seguidores.

Jessica Roiz: ¡TIKTOK! Casi todos los temas que ha lanzado se están volviendo virales en esa aplicación. Cuenta con casi 2 millones de seguidores, pero solo tiene unas pocas publicaciones. Creo que es crucial que sea más activo en la aplicación y se conecte con los fans que reaccionan a los videos, creando tendencias de baile y lo que sea.

Andrew Unterberger: Que reduzca la velocidad y empiece a pensar en un álbum. Puede que algunos digan que el pop de 2023 es un mercado de sencillos, pero la manera en la que realmente construyes una carrera como creador de éxitos es estableciéndote como artista de álbumes. Pregúntale, si quieres, al mismo Benito, que podría pasar el resto de su carrera sin otro sencillo exitoso y aún seguir al frente lanzando LPs. Si hace uno de esos — sin buscar atajos fáciles ni comprometer su arte — pueden estar seguros de que el mundo prestará atención.