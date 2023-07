Peso Pluma hace historia en Billboard con ‘Génesis’: Vota por tu canción favorita

Peso Pluma sigue haciendo historia en las listas de Billboard. Esta vez, con su tercer álbum de estudio Génesis.

El nuevo disco, que incluye colaboraciones con las estrellas de música mexicana Natanael Cano, Junior H y Luis R Conríquez, por nombrar algunas, le ha valido al cantante de 24 años su primer No. 1 en cualquier chart de álbumes. Génesis, también hogar de sencillos lanzados anteriormente como “Rosa Pastel” con Jasiel Nuñez, “77” con Eladio Carrión y “Bye”, se disparó al No. 1 (desde el No. 35) en la lista Top Latin Albums (fechada el 8 de julio) después de su primera semana completa de seguimiento, y también saltó 10-1 en Regional Mexican Albums.

Génesis pasa a ser el cuarto álbum regional mexicano en liderar la lista Top Latin Albums después de Hecho en México de Alejandro Fernández (29 de febrero de 2020) y dos álbumes de Eslabón Armado: Vibras de Noche (agosto de 2020) y Desvelado (mayo de 2023).

“Tardé en asimilarlo”, dijo Peso Pluma previamente a Billboard sobre su rápido ascenso. “Iba a ver mi nombre en muchos charts, íbamos a estar con los artistas importantes, y ya cuando empecé a ver mi nombre por ahí fue cuando empecé a asimilar las cosas. Siempre soñé con ello y que se me haya dado rápido no quiere decir que dejaremos de seguir trabajando bien. Al contrario, estoy como, pues, no obligado, pero sí lo quiero ver como una obligación de darle a la gente cada día algo mejor”.

El rapero y cantante nacido en Guadalajara también alcanzó el No. 3 en la lista Billboard 200 de todos los géneros tras ganar 73.000 unidades equivalentes a álbumes en Estados Unidos durante su primera semana de seguimiento oficial que finalizó el 29 de junio, según Luminate.

Génesis se apunta la mejor semana en unidades ganadas para un álbum regional mexicano, desde que la lista Billboard 200 de todos los géneros comenzó a clasificarse por unidades en diciembre de 2014. La semana anterior más grande por unidades totales llegó hace poco menos de dos meses, cuando Desvelado de Eslabón Armado debutó con 44.000 unidades (lista con fecha del 13 de mayo).

