Peso Pluma deslumbra en arena del sur de Florida con su Doble P Tour

El astro de la música mexicana Peso Pluma tocó la cuarta fecha de su gira Doble P Tour, presentada por Live Nation, en un escenario poco probable: la FLA Live Arena en Sunrise, Florida. Es una parada poco probable porque Sunrise, a casi una hora al norte de Miami, no es conocido como un bastión de la música latina, y la FLA Live Arena suele albergar a artistas de música country y rock, no de música latina, y mucho menos mexicana.

Esto no fue un problema para Peso Pluma. En la cumbre del éxito — ahora con la asombrosa cantidad de nueve sencillos en el Billboard Hot 100 — tocó para una multitud de más de 11.000 personas. La audiencia se destacó por ser predominantemente mexicana y por su amplio rango de edad: hubo una abundancia de padres jóvenes con niños menores de 10 años.

Estas son cinco conclusiones notables del concierto del sábado por la noche (24 de junio).

1. El hombre y su banda: El nombre Peso Pluma y el término “urbano” se usan a menudo en la misma oración. No te confundas. Podrán tener puntos en común en el pavoneo y vestuario, pero no en la música. Peso Pluma es un líder dinámico que canta con todo su corazón, totalmente en vivo, respaldado por una banda enérgica e incansable de siete músicos que incluyen a dos guitarras, un contrabajo, dos tubas y un trombón, con todos los miembros vestidos de negro y gafas de sol que les dan un look futurista. No hay bailarines ni pirotecnia sofisticada. Es solo el hombre y su banda, y es mexicano hasta la médula, con un sonido que se parece poco a cualquier otra cosa que hay en el mercado.

Peso Pluma y sus músicos durante su concierto en la FLA Live Arena en Sunrise, Florida, el 24 de junio de 2023. John De La Casa

2. Spider-Man: Las arañas son el símbolo del álbum de Peso, y el motivo de la araña estuvo presente durante todo el espectáculo. Pero también está Spider-Man. Para quienes tenían dudas de cuán fan es Peso del superhéroe Peter Parker, a mitad del show se puso una máscara del Hombre Araña.

3. Los amigos: Peso presentó a su compa Jasiel Núnez al comienzo del show para dos canciones, incluida su “Rosa pastel”. Pero más allá de esa mancuerna, Peso fue generoso al mencionar a los muchos amigos que lo han ayudado en sus andares, incluida su “hermana” Becky G y su compa Luis R. Conriquez. De este último dijo: “Fue el primero en darme un dueto, cuando los duetos escaseaban. Necesitamos mantenernos juntos. Es por eso que los hispanohablantes dominamos ahora”.

4. Los niños: Si no fuera por la hora del día, uno podría haberlo confundido con un show familiar. Hubo un número notable de niños entre el público, desde los claramente menores de 10 años y sentados en los hombros de sus padres hasta los que eran un poco mayores, que cantaban cada palabra de cada canción con entusiasmo.

5. La cháchara: A Peso le encanta hablar, aunque juiciosamente, entre canciones. Eso es algo bueno, porque es tremendamente entretenido e informativo. Y prometió que su próxima parada en Miami será en un estadio.