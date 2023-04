¿Cuál es tu colaboración regional mexicana-urbana favorita? ¡Vota!

Alguna vez consideradas poco ortodoxas, las colaboraciones entre artistas de música regional mexicana y urbana ahora son vistas como normales.

En los últimos años, la industria ha sido testigo de colaboraciones sin precedentes, incluida la primera aparición importante de Bad Bunny en este campo junto con el entonces artista emergente de corridos tumbados Natanael Cano. En 2019, el par lanzó un remix de “Soy el diablo” de Cano.

Cuatro años más tarde, Bunny lo hace de nuevo al asociarse con otro acto en ascenso, Grupo Frontera. A principios de este mes, el astro puertorriqueño y Frontera lanzaron la cumbia con tintes norteños “Un x100to”.

Peso Pluma, el más reciente creador de éxitos de la música mexicana, ha realizado colaboraciones estelares con artistas ajenos al regional mexicano, incluidos Nicki Nicole, Ovy on the Drums y Blessd. Tanto Ovy como Blessd se unieron a Peso para cantar sus característicos corridos bélicos.

Mientras tanto, en marzo, Nicky Jam y Luis R. Conriquez ofrecieron “Como el viento”, un melodioso corrido con toques de trap. “Siempre he respetado la música regional mexicana”, dijo Jam anteriormente a Billboard Español. “No es algo de mi cultura — en Puerto Rico se escucha más la salsa, el merengue y lo caribeño, pero viví 10 años en Colombia y allá se escucha mucho. Entonces me enseñaron esta canción y me pareció que era la perfecta”.

Otras colaboraciones entre artistas regionales mexicanos y urbanos que figuran en nuestra lista incluyen “Cada quien” de Grupo Firme y Maluma, “Está dañada (Remix)” de Ivan Cornejo y Jhayco, y “Qué maldición” de Banda MS, Snoop Dogg y Becky G.

¿Cuál es tu favorita? Haz que tu voto cuente y participa en nuestra encuesta: