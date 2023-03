Cantante de corridos Peso Pluma busca el dominio global: “Quiero hacer cosas más internacionales”

Peso Pluma se conecta 10 minutos antes a su entrevista por Zoom con Billboard.

No es muy común que un artista aparezca en la pantalla justo a tiempo, mucho menos antes de lo esperado, pero el cantante de corridos mexicanos está ansioso por comenzar la entrevista y hablar de “todas las locuras” que han estado sucediendo en su corta pero ascendente carrera. “Es una locura todo lo que está pasando y sobre todo con la rapidez con lo que está fluyendo todo”, dice el artista de 23 años. “Estoy muy emocionado; creo que en su momento estuve un poco asustado… [Pero] le estamos sacando el mejor provecho posible y lo estamos haciendo bien, al parecer”.

Se puede decir que a Peso Pluma le está yendo bien. Solo el año pasado, firmó su primer contrato discográfico con el sello independiente Prajin Records, y ya ha colocado nueve canciones en la lista Hot Latin Songs, incluyendo tres en el Top 10: el himno de corridos “AMG” con Natanael Cano y Gabito Ballesteros, el tema lento sierreño “Por las noches”, y “PRC” con Cano. Obtuvo su primer éxito en las listas globales con “Siempre pendientes” con Luis R Conriquez, que alcanzó el puesto 155 en la lista Global Excl. U.S. y el No. 174 en el Global 200.

“Tardé en asimilarlo”, dice Peso Pluma, quien tiene 216 millones de streams oficiales a pedido en Estados Unidos, según Luminate. “Iba a ver mi nombre en muchos charts, íbamos a estar con los artistas importantes, y ya cuando empecé a ver mi nombre por ahí fue cuando empecé a asimilar las cosas. Siempre soñé con ello y que se me haya dado rápido no quiere decir que dejaremos de seguir trabajando bien. Al contrario, estoy como, pues, no obligado, pero sí lo quiero ver como una obligación de darle a la gente cada día algo mejor”.

Nacido en Guadalajara, Jalisco, México, Peso Pluma (quien prefiere no compartir su verdadero nombre) no proviene de una familia de artistas y aprendió a navegar este mundo complejo por su cuenta. Inspirado por figuras como el difunto ídolo sierreño Ariel Camacho, aprendió a tocar la guitarra a los 15 años viendo videos en YouTube. Luego, empezó a escribir.

“Desde que era niño escribía mis emociones, porque era como una terapia para mí”, explica. “Solía llevar un diario y mis amigos se burlaban de mí, porque eso se consideraba ‘cosa de niñas’, pero funcionaba para mí. Ahí es donde escribía cómo me sentía; luego me di cuenta de que algunas cosas rimarían. Seguí practicando y mejoré con el tiempo”.

Mostrando su estilo contundente de escribir corridos sobre los altibajos de la vida y su capacidad de ser también vulnerable en una canción, llamó la atención de la rapera y cantante argentina Nicki Nicole y el productor de éxitos colombiano Ovy on the Drums, quienes recientemente se unieron con Peso Pluma para colaboraciones.

“Los que me conocen saben que lo que yo más escucho es el reggaetón”, dice. “Y cuando pasó lo de Ovy fue super raro, porque pensé que íbamos a hacer reggaetón y cuando me mandaron el tema dije ‘Guao, o sea, ¡qué padre que un productor de renombre quiera hacer regional!’ Le metí feeling, cosas que en realidad están pasando en mi vida. Y, pues, cuando le metió su toque especial hubo esa mezcla de géneros y supe en caliente que en cuanto la escucharan, les iba a encantar”.

Con la promesa de ofrecer más colaboraciones con grandes estrellas, también tiene la mira puesta en el dominio global. “El artista mexicano está emergiendo, estamos creciendo como industria y nos están tomando en cuenta. Yo sabía que esto iba a pasar, que nosotros íbamos a ser los que íbamos a terminar haciendo esto de la globalización. No todo es Estados Unidos. Quiero hacer cosas más internacionales. Irnos a Brasil, Argentina, España”, dice.

A continuación, conoce a nuestro Artista Latino En Ascenso de este mes:

Edad: 23 años

Canción recomendada: “Si quieren saber del rollo de Peso Pluma, necesitan escuchar ‘AMG’ y de ahí, pues ya van a querer escuchar todo”.

Mayor logro: “Pues es que todo. Pero el mayor logro, vernos en los charts. Estos días han estado demasiado locos, porque en mi cabeza traigo eso, traigo la presión de querer enseñarle todo a la gente; pero sabemos que todo a su tiempo”.

Lo que viene: “Tenemos colaboraciones. Hay una de la que estoy muy emocionado. Les va a encantar y estoy seguro que será No. 1 próximamente”.