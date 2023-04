Pepe Aguilar es honrado por Carin León, Rubén Blades & Banda El Recodo en los Latin AMAs 2023

El titán de la música mexicana Pepe Aguilar fue honrado con un premio especial al legado en los Latin American Music Awards 2023, que se llevaron a cabo el jueves 20 de abril y fueron transmitidos en vivo desde Las Vegas.

Nada menos que su hija, la cantante Ángela Aguilar, subió al escenario para entregar el premio a su padre. “Cuando era niña, no sabía lo que quería ser, pero sabía que quería ser como él”, dijo. “Mi padre ha vendido millones de álbumes, es compositor, cantante, productor, empresario, pero sobre todo, un gran hombre. Tengo el gran privilegio y el gran orgullo de reconocer al máximo exponente de la música mexicana. El hombre que más admiro y amo, es el artista que mejor ha representado a México. Mi padre, mi héroe, Pepe Aguilar”.

Un emocionado Pepe Aguilar subió al escenario, abrumado por las palabras de su hija. “Muchas gracias”, comenzó el discurso. “Caray, pues es con toda la humildad del mundo y el mayor de los agradecimientos que acepto esto que definitivamente es algo que, pues, no siento que merezca en lo personal, porque yo lo único que he hecho en esta vida es seguir mi corazón y seguir mi pasión, y esta es la música de México. Sinceramente si es legado o no es legado, yo lo único que les digo es que mientras Dios me permita voy a seguir haciendo lo que el corazón me dice, y mi corazón me dice que siempre respete mis tradiciones, siga adelante con la música de México que es el mariachi, la banda, la música norteña. Y el legado es precisamente ese, más que una persona, es esa energía que significa la música regional mexicana. ¡Y viva México!”

Su tributo continuó con un popurrí especial de Banda El Recodo, Carin León y Rubén Blades, quienes interpretaron algunas de las canciones más conocidas de Aguilar. León le dio a “Perdóname” un tratamiento norteño, El Recodo hizo bailar a todos con la versión de la banda de Sinaloa de “Son las dos de la mañana”, y Blades le puso un toque salsero a “Por mujeres como tú”. Una de las mejores actuaciones de la noche que, merecidamente, se llevó una fuerte ovación.

Las nominaciones para los premios de 2023, basadas en datos de streaming, ventas, difusión radial, giras e interacciones en redes sociales proporcionados por Billboard y Luminate durante el período de elegibilidad (del 12 de febrero de 2022 al 4 de febrero de 2023), estaban lideradas por Bad Bunny con 11 menciones. Le seguían Becky G y Daddy Yankee con nueve cada uno. Por primera vez desde su debut el 8 de octubre de 2015, la ceremonia, que se llevó a cabo en el MGM Grand Garden Arena de Las Vegas, se transmitió en vivo simultáneamente por Univision, UNIMAS y Galavisión.

Compra tus entradas para la primera edición de la gala #BBMujeresLatinas el 6 de mayo en Miami: billboardmujeresenlamusica.com