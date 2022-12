Pedro Capó desglosa 5 canciones esenciales de su nuevo álbum ‘La Neta’

Para Pedro Capó, el lanzamiento de un álbum siempre llega cargado de ilusión y alegría, y así se sintió mientras preparaba su más reciente set musical, La Neta. El disco de 10 cortes, sonoramente muy diverso, lo encuentra navegando la honestidad y la vulnerabilidad con la magia de sus letras, cargadas de emociones cotidianas. Comenzó a trabajar en él en 2019 y, finalmente, creó un estudio en casa debido a la pandemia.

La Neta incluye canciones sobre sentirse agradecido, como “Gracias”, que invita a los oyentes a dar un giro positivo a las adversidades. En “La fiesta”, en tanto, acoge la celebración de la vida (incluso después de la muerte).

En este nuevo álbum, que le sigue a Munay del 2020, Capó experimenta con diferentes estilos musicales. Arranca el disco con “Hoy me siento cabrón”, en la que rapea con su poderosa voz sobre un ritmo urbano. La canción también prospera gracias a las geniales transiciones entre el rock alternativo y los ritmos de perreo contundentes que se combinan con su voz áspera y sensual.

A continuación, Capó comparte en sus propias palabras la historia detrás de cinco de las canciones esenciales de La Neta.

“Hoy me siento cabrón”

“¡Fue un día muy divertido en el estudio! Esta canción nació de las influencias musicales de mi hijo mayor, y empezamos a tocar con una línea de bajo muy de los 90, un poco de rock alternativo, sin forzar esta idea que teníamos. Se trataba de conectar conmigo mismo y ese día me literalmente me sentía bien cabrón”.

“Volver a Casa”

“Para mí, es una canción muy importante. Uno de las más honestas que he hecho a nivel de composición en cualquiera de mis discos. Y viene de haber ya procesado todos los altibajos que me tocaron personalmente y nos han tocado en estos años intensos y cambiantes. Entonces, para hablar un poco sobre la tristeza y la soledad, lo cuento desde mi perspectiva y realidad. Primero viene de querer desahogarse de una manera saludable, y segundo, conectar y traer esas conversaciones difíciles a la mesa: salud mental, tristeza, soledad y cómo podemos aliviar estas realidades que nos afectan a todos”.

“Ni tan novios, ni tan amigos”

“Es una historia personal que guardo con mucho cariño. También me gusta compartir canciones que no tienen una etiqueta ‘tradicional’ o ‘específica’. Está bien cuando las cosas suceden entre dos personas después de que haya consentimiento si encuentras un espacio saludable y divertido sobre todo”.

“La fiesta”

“Es una canción importante, nacida de otra exploración con mi hijo después de ver un documental sobre un artista polaco que había pasado por un holocausto, y muchas otras dificultades y la importancia para un artista de crear a partir de sus miedos. Era una exploración que no había hecho antes, y busqué conectarme con la muerte, esforzarme por aligerar esa conversación y ponerle un poco de humor. También lo miro desde el punto de vista de que es una invitación a celebrar la vida y vivirla al máximo porque al final llegará para todos”.

“Una vez más” con Lali Espósito

“Es una canción muy especial, una realidad por la que todos hemos pasado. Esa llamada a las 2 a.m. o a las 3 a.m. cuando algo se acaba, pero a la vez todavía no se acaba y queremos tener un poco más y todos los sentimientos que afloran cuando estamos en esas situaciones”.