6 canciones esenciales de ‘Back to the Game’ de Paulo Londra: Selección de los editores

Tras lanzar un puñado de sencillos a lo largo del año, Paulo Londra lanzó oficialmente su muy esperado álbum, titulado acertadamente Back to the Game.

El álbum de 16 canciones es el primero del rapero, cantante y compositor argentino en tres años, luego de su debut con Homerun de 2019, que alcanzó el puesto No. 12 en la lista Top Latin Albums.

En su primer álbum, Londra se apoyó más en su sonido urbano al usar elementos de trap, freestyle, dembow, hip hop y reggaetón. En esta ocasión, mientras el artista de 24 años se mantiene fiel a su esencia con un reggaetón descarado (“A veces”, una colaboración con Feid), también incursiona en el punk rock (“Nublado” con Travis Barker) y el R&B (“Noche de Novela” con Ed Sheeran).

“Volví mami”, escribió en sus redes sociales. “Este es de Paulo para los que estuvieron siempre, desde que iba a la plaza con Joaco hasta cruzarme por segunda vez con Ed Sheeran, mientras uno siga su pasión nada lo frenará. […] Si alguna vez te sentiste vacío y hoy en día querés que las personas a tu alrededor mínimamente sonrían o se diviertan, bienvenido al club”.

A principios de este año, Londra anunció oficialmente su regreso luego de forjar una nueva sociedad con Warner Music Latin que marcó una nueva etapa en su carrera. En noviembre de 2021, resolvió una batalla legal de dos años con Cristian Salazar y el productor Daniel Oviedo (Ovy on the Drums), con quien cofundó Big Ligas en 2018. Después de presentar demandas respectivas en 2020, Big Ligas y Paulo Londra resolvieron sus diferencias en un tribunal de Miami.

Londra marcó su gran regreso a la música lanzando en marzo el tema punk-rock “Plan A”, su primer sencillo en tres años, como un adelanto del nuevo álbum y un sonido nuevo y fresco para el artista. Desde entonces, ha lanzado sencillos como “Chance”, “Julieta”, “Party en el barrio” y “Luces”.

El ecléctico Back to the Game, lanzado el miércoles (23 de noviembre) y repleto de estrellas invitadas, incluye colaboraciones con artistas como Timbaland, Duki y LIT Killah. A continuación, los editores de Billboard recomiendan seis canciones esenciales del nuevo álbum.

1 “A veces” con Feid

“A veces” marcó una colaboración sorprendente pero muy necesaria con el artista colombiano del momento, Feid. El sencillo une la voz dulce y áspera de Londra con la arrogancia de Medallo de Feid, destacando letras muy identificables sobre un hombre que no está seguro del estado de su relación con la chica con la que está saliendo. “A veces, tú me pides que me quede hasta que amanece / Otras veces llama y solo desaparece”, dice el coro. Un video musical filmado por Ballve rezuma el bromance entre Londra y Ferxxo en el estudio.

2 “Party en el barrio” con Duki

Un sencillo contundente que rastrea las raíces de Londra, “Party en el barrio” es un tema inquebrantable que realmente captura no solo el espíritu de Londra y Duki, sino que también pone a la vanguardia la cultura del rap de Argentina en constante crecimiento. La orgullosa pista encuentra a Londra y Duki intercambiando versos sobre cómo son músicos que se hicieron a sí mismos y que comenzaron desde abajo. “Solito’ salimo’ del pozo, con mi familia como sponsor… Se quieren parecer a mí pero no son yo”, dice Duki. Mientras que Londra le responde: “Usted no tiene ni idea de cuánto frío pasamo’… Buscamos fuerza de donde sea”.

3 “Noche de Novela” feat. Ed Sheeran

Una pista de R&B contundente y uptempo sobre eliminar todas las malas vibras, aventurarte y vivir la vida al máximo, “Noche de novela” marca la segunda colaboración de Londra y Sheeran después de “Nothing on You” de 2019, del álbum de Sheeran No. 6 Collaborations Project. “Muy feliz de colaborar con Paulo y su proyecto”, dijo el cantautor británico sobre la contagiosa canción bilingüe. “Hablamos durante todo el tiempo que no pudo lanzar música y lo frustrante que era, así que estoy feliz de estar en una canción con él ahora que puede”.

4 “Julieta”

Impulsada por un hipnótico ritmo de reggaetón, “Julieta”, lanzada durante el verano, marcó el regreso de Londra a sus raíces luego de incursionar en el pop y el punk rock. En el tema, producido por Sky Rompiendo y Federico Vindver (su asiduo productor), Londra cuenta la historia de un paciente que ha sido ingresado en un pabellón psiquiátrico después de no poder superar a su ex, cuyo nombre es Julieta. El sencillo viene con un video musical inspirado en una película de terror de los 80.

5 “Nublado” con Travis Barker

“Este es de los temas que más amo del álbum”, dijo Londra sobre “Nublado”, que va camino de convertirse en un himno del punk-rock. Luego de lanzar la canción en julio, el álbum incluye una nueva versión con Travis Barker en la batería. Demostrando su versatilidad al pasar del pop a un rock fuertemente influenciado por Blink-182 y Green Day, la voz rasposa de Londra combina perfectamente con los acordes de la guitarra eléctrica.

6 “Por deporte”

Si buscas una canción que haga mover la cabeza y comenzar una fiesta, “Por deporte” es para ti. Con ritmos contagiosos de reggaetón y una brutal batería sintetizada, el tema evoluciona ligeramente hacia una cumbia-villera para un cambio de rumbo a mitad de la canción. El giro hace que la pista ya fascinante — en la que canta sobre ganar confianza después de una ruptura y querer disfrutar de la vida nuevamente — sea aún más divertida.