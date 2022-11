Pablo Milanés, cantautor de ‘Yolanda’ y ‘Yo me quedo’, muere de cáncer a los 79 años

Pablo Milanés, cantautor de clásicos del cancionero cubano como “Yolanda” y “Yo me quedo”, falleció la madrugada del martes (22 de noviembre) en Madrid, donde recibía tratamiento por un cáncer de sangre, según The Associated Press. El cofundador de la “nueva trova” tenía 79 años.

Milanés, ganador de un Latin Grammy y embajador cultural de la revolución de Fidel Castro, fue uno de los cantautores cubanos más reconocidos a nivel internacional. A lo largo de más de medio siglo de trayectoria artística, popularizó éxitos que también incluyen “Amo esta isla”, “Yo no te pido”, “Ámame como soy”, “El breve espacio en que no estás”.

“La cultura en #Cuba está de luto por el fallecimiento de Pablo Milanés, reconocido cantautor cubano, uno de los fundadores del Movimiento de la Nueva Trova. Llegue a sus familiares y amigos nuestras más sentidas condolencias”, tuiteó el primer ministro de Cuba, Manuel Marrero Cruz, la noche del lunes (21 de noviembre).

A principios de noviembre, se anunció que Milanés fue hospitalizado y canceló conciertos.

Nacido el 24 de febrero de 1943 en Bayamo, Cuba en el seno de una familia de clase trabajadora, Milanés fue el menor de cinco. Comenzó su carrera cantando en competencias de canto de radio y televisión que a menudo ganaba. Su familia se mudó a la capital y estudió un tiempo en el Conservatorio Musical de La Habana durante la década de 1950, pero atribuyó a los músicos de barrio más que a la formación formal su primera inspiración, junto con las tendencias de Estados Unidos y otros países.