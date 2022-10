’OzuTochi’ de Ozuna debuta en el No. 5 de Top Latin Albums

Ozuna obtiene su sexto Top 10 en la lista Top Latin Albums de Billboard, al debutar su más reciente álbum de larga duración, OzuTochi, en el No. 5 de esa lista a la fecha del 22 de octubre. El disco abrió simultáneamente en el 4to lugar de Latin Rythm Albums.

OzuTochi comienza con 8.000 unidades equivalentes álbumes obtenidas en Estados Unidos en la semana finalizada el 13 de octubre, según Luminate. Si bien la mayor parte del total de la primera semana corresponde a unidades de álbumes equivalentes a streamings, 500 provienen de una combinación de unidades de ventas tradicionales y unidades equivalentes a canciones.

En la lista multimétrica Top Latin Albums, medida en unidades equivalentes a álbumes, cada unidad equivale a la venta de un álbum, o 10 temas individuales vendidos de un álbum, o 3.750 con publicidad o 1.250 transmisiones de audio y video oficiales a pedido mediante pago/suscripción generadas por canciones de un álbum.

Las canciones en OzuTochi registraron 11 millones de streamings oficiales a pedido en su primera semana. El conjunto de 18 temas se lanzó el 7 de octubre a través de Aura/Sony Music Latin y se anuncia como el quinto álbum de estudio de Ozuna como solista. El set sigue a un lanzamiento colaborativo con Anuel AA: Los Dioses, que le valió a Ozuna su quinto No. 1 en la lista de álbumes latinos (febrero de 2021).

Odisea, el empeño inicial de Ozuna, alcanzó el No. 1 en septiembre de 2017. Se afincó en la cumbre durante 46 semanas, empatando con X100PRE de Bad Bunny en el tercer lugar entre todos los artistas desde que se lanzó Top Latin Albums en 1993 (detrás de las 70 semanas que Benito estuvo al frente con YHLQMDLG, y de Mi Tierra de Gloria Estefan, con un total de 58).

En total, de los siete esfuerzos de Ozuna en Top Latin Albums, cinco han alcanzado el No. 1 (Odisea, Aura, Nibiru, Enoc y su set colaborativo con Anuel AA, Los dioses).

Y volviendo a OzuTochi, como se mencionó, el álbum también comienza en el No. 4 de Latin Rhythm Albums. Al enviar a X100PRE al No. 5, acaba con el dominio de Bad Bunny en los cuatro primeros lugares, una hazaña que logró durante 13 rankings consecutivos (desde la fecha del 23 de julio).

OzuTochi fue precedido por “Somos iguales”, una colaboración con Tokischa en la que también participaron Louchie Lou y Michie One. Alcanza un nuevo máximo en el No. 34 de la actual lista multimétrica Hot Latin Songs. La primera canción conjunta de este par de artistas samplea el tema de 1993 de Louchie Lou y Michie One “Rich Girl”. La nueva versión rítmica caribeña fue producida por DJ Luian, Mambo Kingz, Jowny e Hydro. (“Rich Girl” fue actualizada más tarde con la canción del mismo nombre de Gwen Stefani de 2004 con Eve. Ambas versiones de “Rich Girl”, y “Somos iguales”, evocan la canción “If I Were a Rich Man” de la obra de teatro musical Fiddler on the Roof, en español “Si yo fuera rico” de El violinista en el tejado).

“Somos iguales” también salta al No. 1 en la lista de Latin Airplay de todos los géneros, al subir 13-1 con 9 millones de impresiones de audiencia en Estados Unidos, un alza de 55%, la semana que terminó el 16 de octubre. Es la 29a victoria para Ozuna. Mientras tanto, Tokischa, Louchie Lou y Michie One encabezan la lista con su primera entrada en la misma.