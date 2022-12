Ozuna y GIMS interpretan ‘Arhbo’, y más de la ceremonia de clausura de la Copa Mundial

La final de la Copa Mundial de la FIFA 2022 entre Argentina y Francia llegó, pero una hora antes del último partido una ola de artistas se apoderó del campo de fútbol para una enérgica ceremonia de clausura el domingo (18 de diciembre) en el Estadio Lusail en Qatar.

Apodada “Una noche para recordar”, la ceremonia, que incluyó música y poesía, comenzó con una dulce interpretación de “What a Wonderful World” de Louis Armstrong mientras delfines metálicos flotaban por el estadio. Continuó con un poema motivador en árabe mientras un grupo de personas sostenía grandes balones inflables que representaban a los 32 países que participaron en el Mundial de Fútbol. Los de Argentina y Francia se vieron al final.

El espectáculo de 10 minutos incluyó canciones de la banda sonora oficial de la FIFA, comenzando con “(Hayya Hayya) Better Together” del artista estadounidense-nigeriano Davido y la cantante qatarí Aisha. En un traje amarillo de cuero, el astro puertorriqueño Ozuna y el rapero franco-congoleño Gims se unieron a los artistas para una edificante interpretación de “Arhbo”, canción que alcanzó el No. 1 en la lista Latin Airplay de Billboard fechada el 17 de diciembre, marcando el primer No. 1 para Gims en cualquier chart estadounidense. La ceremonia concluyó con la alineación femenina completa de “Light the Sky”.

“Escribiendo la Historia en #Qatar“, expresó Ozuna en Instagram sobre la experiencia en Medio Oriente. “Gracias a mis fanáticos reales. Los Amo”.

Aunque Puerto Rico no fue uno de los países que jugó en la Copa Mundial, Ozuna estuvo muy involucrado con el torneo.

Además de ser parte de la banda sonora de FIFA, el cantante de “Hey Mor” se asoció con Coca-Cola Puerto Rico para producir latas coleccionables de edición limitada y apareció en la portada digital de la revista L’Officiel Hommes para su edición de la Copa Mundial de la FIFA Qatar 2022.

“Gracias a ustedes seguimos dejando la huella en el Mundo”, señaló el artista.