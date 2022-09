Ovy On The Drums y Blessd crean música en vivo en Latin Music Week

“Es la primera vez que produzco una canción de esta manera, con tanta presión”, dijo Ovy On The Drums al subir al escenario para el panel Making the Hit Live en la Semana Billboard de la Música Latina (Latin Music Week) 2022.

El creador de éxitos colombiano estuvo acompañado por el cantautor Blessd el miércoles (28 de septiembre) en el Faena Forum, donde crearon una nueva canción desde cero ante una audiencia en vivo.

En cuestión de 30 minutos, artista y productor colaboraron en un prometedor tema de reggaetón, en el que Blessd improvisó con letras de desamor. Aunque por falta de tiempo no terminaron la canción, que fueron desglosando mientras la iban componiendo, los asistentes alentaron al dúo a lanzarla tras el breve adelanto, que dejó a todos con ganas de escuchar más.

Durante 30 años, la Semana Billboard de la Música Latina ha sido el mayor encuentro de la industria de la música latina en el mundo. Coincide además con los Premios Billboard de la Música Latina 2022, que se entregan el jueves en (29 de septiembre) en Miami. La ceremonia de premiación se transmitirá en vivo por Telemundo y podrá verse simultáneamente por el canal de cable Universo, la aplicación de Telemundo y, en América Latina y el Caribe, por Telemundo Internacional.

La Semana de la Música Latina se lleva a cabo del 26 de septiembre al 1 de octubre con paneles repletos de estrellas. Además, el programa incluye conciertos, presentaciones íntimas y estrenos de nueva música de artistas como Bizarrap, Elena Rose, Camilo y Mariah Angeliq. BRESH organizará la última fiesta de clausura en Oasis, en el barrio artístico miamense de Wynwood.

Estas son tres conclusiones extraídas del panel Making the Hit Live:

El éxito “Medallo” se creó en 40 minutos

Ovy: “Blessd me llamó y me dijo: ‘Te necesito, urgente. ¿Estás disponible? Tengo una idea en la que me encantaría empezar a trabajar ahora’”.

Blessd: “Y le dije: ‘Necesito que sea un éxito, así que saca los violines. Lo que pasa con los violines es que cada vez que Ovy agrega violines a una canción, se convierte en número 1. Pasó con ‘Tusa’ y también con ‘Medallo’”.

Cómo se conocieron

Blessd: “Ovy fue uno de los primeros en interesarse verdaderamente en lo que estaba haciendo. Le pedí a mis seguidores en las redes sociales que lo taguearan en las cosas que yo publicaba, y así se enteró de mi existencia. Al principio fue una amistad. A los dos nos gusta el fútbol, así que hubo un clic”.

Ovy: “‘Mi niña’ fue la primera canción que hicimos juntos. Lo que me gustó de él fue que improvisaba, eso realmente me llamó la atención. Y nuestra química es genial. Tenemos muchas cosas en común, lo que era muy importante a la hora de crear música juntos”.

Blessd sobre improvisar

“Vengo de batallar en las calles, así que lo mío es improvisar. Nunca me siento a escribir letras. Improvisar me permite sentir la música”.