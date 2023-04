Por qué productor Ovy on the Drums se hizo tatuaje para conmemorar el éxito de ‘TQG’

En febrero, Karol G y Shakira lanzaron su primer esfuerzo colaborativo, “TQG” (abreviatura de “Te quedó grande”), parte del cuarto álbum de estudio de Karol Mañana Será Bonito.

La estelar colaboración está impulsada por un ritmo de reggaetón sombrío y contundente dirigido por el artista y productor Ovy on the Drums, con una letra feroz e irreverente sobre cómo superar con éxito a un ex. “Verte con la nueva me dolió, pero ya estoy puesta pa’ lo mío”, canta Shakira. La muy esperada colaboración muestra a ambas colombianas en un sensual video musical, confirmando una vez más que no hay manera de jugar con ellas (y sus corazones).

“Siempre la pasamos bien creando música”, dice Ovy (cuyo verdadero nombre es Daniel Echavarría Oviedo) a Billboard sobre el proceso creativo para la canción, que en parte se realizó virtualmente. “Karol habló muy bien de Shakira y me dijo que era increíble. Y este es el resultado de dos de las artistas más grandes de Colombia. Es increíble ser parte de este proceso y este éxito porque es una colaboración para la historia”.

En marzo, “TQG” se convirtió en el primer No. 1 de Karol G y Shakira en las listas Billboard Global 200 y Billboard Global Excl. U.S. También alcanzó el primer lugar en Hot Latin Songs, donde lleva cinco semanas a la cabeza.

A continuación, Ovy explica cómo se produjo el éxito internacional y su reacción al éxito de la canción.

Los fans esperaban desde hacía mucho una colaboración entre Karol G y Shakira. ¿Cómo comenzaron las conversaciones y cuál fue tu reacción inicial una vez que se confirmó?

Alrededor de enero del 2022. Estábamos trabajando en “MAMIII”, la colaboración [de Karol G] con Becky G, y después de que terminamos Karol y yo nos quedamos en el estudio, y ahí nació la primera versión de “TQG”. En realidad, cuando tuvimos la primera versión de esta canción, nunca imaginé a Shakira. Karol fue quien dijo: “¡Ovy, Shakira en ‘TQG’ la rompemos!”. Ella fue quien lo imaginó y me emocioné mucho. Al mismo tiempo, los rumores de una colaboración comenzaron a circular. Ya sabía que Karol se iba a acercar a su equipo [de Shakira], pero cuando me entrevistaban diferentes medios, yo decía que no sabía nada y que quien fuera a producir la canción la iba a romper. La canción se trabajó en el estudio entre Karol, Keityn y yo el día que se creó, pero luego Karol se la envió a Shakira y ella agregó su verso. Era un equipo hermoso y una canción que me sorprendió. Incluso me hice un tatuaje de “TQG” porque es mi primer éxito mundial No. 1 como productor. Estoy muy feliz de cómo resultó todo. Esta gran oportunidad se presentó cuando Shakira se encuentra en un momento increíble de su carrera. ¡Shakira es Shakira!

¿Y no llegaste a conocerla en persona?

No tuve la oportunidad de conocerla, pero estuve en contacto con ella gracias a las notas de voz que me envió a través de su mánager. Hoy en día, no hay necesidad de reunirse en persona, aunque creo que es mejor estar todos juntos en el estudio. A veces, por la distancia y el tiempo no es posible y gracias a la tecnología podemos crear cosas virtualmente. Shakira y Karol no se conocieron en persona hasta la filmación del video musical, pero Karol grabó conmigo y Shakira grabó con su equipo.

Desde el primer día en el estudio hasta el día del lanzamiento, ¿cuánto tiempo les tomó terminar la canción?

La primera versión de la canción estuvo lista desde hace un año, pero cuando entró Shakira, la cambiamos. Ella trajo sus ideas y las unimos con las ideas de Karol y comenzamos a recrear la canción en equipo. No nos tomó un año hacer la canción, pero se fueron haciendo cambios de acuerdo a los pasos que se iban dando en la colaboración. Por ejemplo, Shakira entró a la colaboración alrededor de diciembre de 2022, y en enero de 2023 la canción estaba masterizada y lista porque teníamos que enviar el álbum de Karol [Mañana Será Bonito].

¿Se tuvo alguna vez en mente un título distinto para esta canción o siempre se iba a llamar “TQG”?

La verdad yo quería que se llamara “La nueva”, pero a Karol se le ocurrió “TQG”. Al igual que “Tusa” y otros títulos, ella es muy buena pensando en los nombres de las canciones… es un genio y el título es perfecto.

¿Alguna anécdota interesante que puedas compartir sobre el proceso de “TQG”?

Siempre la pasamos bien creando música, pero sé que ambas conectaron y tuvieron una buena relación. Karol habló muy bien de Shakira y me dijo que era increíble. Y este es el resultado de dos de las artistas más grandes de Colombia. Es increíble ser parte de este proceso y este éxito porque es una colaboración para la historia.

¿Cuál es la línea o verso que más te gusta de la canción?

La parte que dice: “Es como tapar una herida con maquillaje. No se ve, pero se siente”.

La canción ha tenido un gran éxito en las listas de Billboard, incluyendo una quinta semana en el No. 1 de Hot Latin Songs con fecha del 8 de abril. ¿Cuál es tu reacción ante tales logros?

El día que no me sorprenda tener un éxito, dejaré esto y me concentraré en otra cosa. Yo hago música con tanta pasión y tanta dedicación para ver este tipo de resultados. Quiero que la gente lo disfrute y que la canción se convierta en un éxito. Quiero que llegue a lugares que nunca imaginé. Para mí, ver que Billboard tiene estas estadísticas sobre nuestra música, ver lo que está sucediendo en todas las plataformas, me hace sentir superfeliz. El día que Karol hizo historia como la primera artista femenina latina en tener un No. 1 [en el Billboard 200] con un álbum totalmente en español, ese día lloré. Cada canción tiene una historia diferente, un significado diferente y nace de una manera diferente. Todas las canciones son mis bebés y me gusta ver a cada una de ellas triunfar. Así es como lo veo. Estoy muy feliz con todo lo que está pasando. Voy a seguir creando música y trabajando duro para todo lo que viene.

Una versión de este artículo apareció originalmente en la edición impresa del 1 de abril de 2023 de Billboard, en inglés.