Ovy on the Drums, Edgar Barrera y otros predicen las tendencias de la música latina para 2023

La industria de la música latina es imparable, y para conocer cómo podría mantener ese predominio, Billboard recurrió a algunos de los más importantes creadores de éxitos y líderes de la industria en la actualidad para conocer sus pronósticos sobre las tendencias musicales que podemos esperar en 2023.

MAG, que ha encabezado la lista Latin Producers de Billboard durante 36 semanas, dice que está emocionado de ver a más artistas tentar las aguas más allá del reggaetón. “Es emocionante ver crecer la bachata y la música regional mexicana fuera de sus territorios arraigados”, dice a Billboard en un correo electrónico.

Entre tanto, el actual compositor latino No. 1 de Billboard, Edgar Barrera, alienta a los artistas a lanzar mucha música nueva este año. “No mantengan las canciones cautivas en un disco duro, sáquenlas y vean qué sucede”, aconseja.

MAG y Barrera, junto a otros expertos en música latina como Ovy on the Drums y Eden Muñoz, comparten a continuación sus pronósticos para el próximo año.

¿Hay alguna tendencia en la música latina que estés buscando o que te emocione más?

Ovy on the Drums (productor y artista): Ahorita mismo la tendencia que me emociona más es que he estado experimentando con el RKT en Argentina, ese nuevo movimiento que está ocurriendo allá, y la verdad que es algo muy innovador que espero que se vuelva viral y que más colegas se sumen a este nuevo movimiento que me emociona mucho. Es algo muy diferente a lo que normalmente suena en la industria latina y que estamos acostumbrados a oír, ya que hoy en día hay mucha fusión electrónica mezclada con el reggaetón al afro y he tenido la oportunidad de experimentar con muchos géneros, pero nunca con el RKT y con la cumbia villera, del movimiento de Argentina.

Eden Muñoz (cantautor y productor): Definitivamente la cumbia y todo lo relacionado al contexto tropical. Es algo que me tiene muy emocionado de experimentar.

Elena Rose (cantautora): Me encanta la influencia afro en el mundo latino. Me identifico con las melodías de dancehall y R&B, y cuando viajo a otros países y aprendo sobre otras culturas, este híbrido me ayuda a comunicarme mejor musicalmente. Me emociona expresarme en español con sonidos globales.

Emiliano Vasquez (A&R en Sony Music Latin): La bachata se está volviendo más popular al fusionarse con diferentes géneros musicales, como R&B, pop, electrónica, hip hop y trap. Es muy común ver a artistas pop y urbanos grabar bachata en sencillos promocionales y lograr gran aceptación aún sin ser bachateros originalmente. Los festivales latinos también se convertirán en tendencia mundial debido a la creciente popularidad de la música latina y su fusión tras la pandemia, con el trap norteamericano y la música urbana dominando la escena pop mundial.

MAG (productor): Me encanta que estemos viendo la expansión global de varios subgéneros de la música latina además del reggaetón. Es emocionante ver crecer la bachata y la música regional mexicana fuera de sus territorios raigales. También es emocionante volver a escuchar música latina con infusión de house y electrónica. Mucha de la música latina de los 90 y principios de los 2000 tenía elementos de música dance.

Ali Stone (productora, compositora y artista): Estoy muy entusiasmada de ver que la música electrónica, especialmente el house, se abre paso en la música latina y se cruza con el pop y lo urbano. También he notado que el punk rock está regresando. Es refrescante escuchar a artistas latinos que no tienen miedo de mezclar estos sonidos contrastantes.

Julio Reyes Copello (compositor, productor y pianista): Busco cantautores apasionados y artistas de R&B [que estén grabando] en español.

Maffio (productor): Estoy muy entusiasmado con una tendencia que está ocurriendo en la República Dominicana llamada “El Sonido de la 42”, que se está volviendo viral gracias a artistas locales como Flow 28 y Angel Dior.

Edgar Barrera (compositor y productor): Creo que la tendencia común entre los artistas exitosos es que son crudos y auténticos, siendo fieles a su sonido y no andan buscando lo que funciona para otros. Estoy muy entusiasmado con el crecimiento y la evolución de la música mexicana y cómo se está expandiendo a nuevos mercados fuera de América Latina.

Camilo, Eduin Caz y Edgar Barrera durante el panel “Superstar Q+A with Camilo” en la Semana Billboard de la Música 2022, el 27 de septiembre de 2022 en el Faena Forum en Miami. Gus Caballero for Billboard

¿Qué deberían evitar los artistas y qué deberían hacer más este año?

Stone: Me parece que el enfoque principal debería ser hacer arte con sustancia, con identidad, hacer canciones que se sientan que son intencionales. “Calidad sobre cantidad” debería ser el mantra de este año.

Vasquez: Los artistas deben evitar la polémica. Su enfoque debe estar en la música y el arte, no en la polémica. Los artistas latinos deben tratar de mantener una reputación positiva y profesional y alejarse de cualquier tipo de comportamiento negativo que pueda afectar sus carreras.

MAG: Eviten seguir las tendencias y aporten más autenticidad a su arte.

Maffio: Los artistas deben evitar las controversias y llegar a lo básico para hacer música. Crea música genial y combínala con la tendencia.

Rose: Deben evitar pensar demasiado al crear. Ya nadie tiene la fórmula para hacer un “éxito”, ser tú es suficiente. Pero sé tú 100%. [Deben] preocuparse por sus rutinas diarias, lo que comen y cómo se mantienen física y mentalmente saludables. ¿A quién tienen a su alrededor? ¿Adulones o verdaderos amigos? Todo esto influye en nuestro proceso creativo y en cómo evolucionamos en nuestras carreras. Creo que es un año de organización interior y limpieza exterior.

Elena Rose y Emilia Mernes en la Semana Billboard de la Música Latina, el 27 de septiembre de 2022 en el Faena Forum en Miami. Christopher Polk for Billboard

Barrera: En mi opinión, los artistas deben evitar apegarse a las reglas todo el tiempo. La música se consume hoy en día de manera muy diferente a como se hacía hace un par de años, por lo que la antigua forma de publicar música cada tres meses es obsoleta. No mantengan las canciones cautivas en un disco duro, sáquenlas y vean qué sucede.

OVY: Siento que los artistas deberían evitar este año seguir en lo mismo, seguir en el mismo sonido, en la misma tendencia y en lo que uno puede ver en los charts globales que ya funcionó. Muchos productores y muchos artistas se quedan en ese mismo sonido por mucho tiempo y es como que, listo, ya funcionó un sonido, ya funcionó algo. Cambiemos y busquemos otras cosas diferentes. Creo que deberíamos todos los productores y artistas comenzar a hacer lo que no se sabe si va a funcionar o no, ahí está la diferencia.

Muñoz: Seguir trabajando [duro] aunque tengamos uno o dos hits, buenas regalías, etc. Evitar a toda costa pensar que lo que hemos conseguido es suficiente.

Copello: Los artistas deben evitar copiar a Bad Bunny, por favor. No deberían tener miedo de probar nuevas formas de explorar el folclor de su propio patrimonio cultural.

¿Algún nuevo artista latino que te haya llamado la atención y que crees que triunfará en 2023?

Rosa: Bilianca. Ella es muy talentosa y súper humilde.

Maffio: Creo que Beéle de Colombia tiene un futuro brillante. Tiene algo único y relajante para el oído. Tiene todas las herramientas para convertirse en un artista de legado.

Barrera: Grupo Frontera es una banda de mi ciudad natal con la que estoy trabajando muy de cerca. Los contacté porque vi mucho potencial y la idea de comenzar un proyecto en el Valle realmente me entusiasmó; esto fue semanas antes de que se hicieran virales y ahora los estoy ayudando a llevar su carrera a un nivel más alto. Estoy muy orgulloso de verlos convertirse en el primer grupo regional mexicano en tener tres canciones en el Billboard Hot 100 en la misma semana.

Muñoz: Grupo Frontera siento que viene bien, fuerte y con cimientos. Felicidades por ello.