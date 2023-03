Boy band japonesa ONE N’ ONLY habla de cantar en portugués y salir de gira por Latinoamérica

La boy band japonesa ONE N’ ONLY tiene cinco meses lanzando canciones sucesivamente en conmemoración del quinto aniversario de su debut. Justo antes del lanzamiento de “Get That (PT-BR ver.)” el 24 de febrero, Billboard Japón conversó con el grupo sobre cómo se sentía al prepararse para su primera serie de conciertos en Latinoamérica, que incluyen tres presentaciones en Brasil y una en Chile.

El recorrido de la banda comienza el 1 de abril en Sao Paulo y prosigue en Río de Janeiro y Porto Alegre, los días 2 y 4. El 6 de abril, actuará por primera vez en territorio chileno, en el Teatro Teletón en Santiago.

La primera canción que lanzaron durante esta serie de estrenos fue “YOU???”. ¿Qué tipo de impacto tuvo?

HAYATO: Dado que “YOU???” iba a ser la primera canción en esta serie de cinco meses de nuevas canciones, elegimos una canción realmente distintiva. El tempo rápido da una idea del ímpetu de ONE N’ ONLY, que lo distingue un poco de nuestros lanzamientos anteriores, por lo que estábamos un poco preocupados de cómo sería recibido. Pero tan pronto como lo lanzamos, nuestros SWAG (fans de ONE N’ ONLY) clamaban por verlo en vivo, lo cual fue genial.

Y ahora, sin siquiera tomarse un momento para recobrar el aliento, están lanzando otro sencillo. Este segundo lanzamiento, “Get That (PT-BR ver.)”, es su segunda canción en portugués después de “L.O.C.A.”

EIKU: Mi primera impresión cuando la escuché fue que tenía un sabor latino, así que se sentía como una canción de ONE N’ ONLY, y que era suave pero podías de verdad sentir el ritmo. El portugués encaja muy bien. También es más fácil de cantar que “L.O.C.A.”

REI: ¡“L.O.C.A” fue difícil!

EIKU: Sí. Era rápida y tenía mucha letra, así que cantarla fue difícil. En comparación, esta canción es mucho más fácil de cantar.

Creo que son el primer grupo japonés que graba versiones en portugués.

TETTA: ¡Es por eso que somos “ONE N’ ONLY!” (Los únicos).

HAYATO: Cuando actuamos en Brasil, el público cantó. Fue algo increíble. Vamos a estar de gira por América Latina y creo que les va a alegrar que tengamos más canciones en los idiomas locales. Realmente espero que sí.

TETTA: También me alegró que podamos interpretar esta canción en nuestra gira por América Latina. Esta vez, entendí la letra desde la etapa del demo. Me tomó tiempo descifrar la letra de “L.O.C.A.”, así que supongo que he avanzado un poco.

¿Cómo se sintieron cuando se tomó la decisión de hacer una gira por América Latina?

KENSHIN: Me alegré mucho. La última vez que actuamos allí fue en un evento, pero esta vez es una gira completa. Hasta el momento, planeamos presentarnos en tres recintos en Brasil y uno en Chile.

HAYATO: Son lugares grandes, ¡así que ni siquiera puedo imaginar cómo será!

¡Guau!

HAYATO: Espero que todos nuestros seguidores latinoamericanos en TikTok vengan a vernos (Risas).

KENSHIN: ¡Quiero que todos vengan!

REI, ¿cómo te sentiste tú sobre la decisión de ir a Latinomérica?

REI: Genial. Sentí que algo con lo que acababa de soñar antes del COVID ahora se estaba haciendo realidad. Brasil está al otro lado del mundo, por lo que no es tan fácil como salir e ir allí. Me siento honrado de poder ir de nuevo, y espero que sigamos yendo en el futuro.

Pueden ir una vez sin una razón particular, pero necesitas un motivo sólido para poder ir de nuevo, ¿no?

NAOYA: Correcto. La última vez fuimos a São Paulo, pero esta vez vamos a Río de Janeiro y Porto Alegre. Brasil es un país enorme, por lo que moverse será difícil. Por eso que tengo muchas ganas de ver a nuestros SWAG brasileños que no pudieron asistir a nuestro show la otra vez. Voy a celebrar mi cumpleaños mientras estemos en Chile también.

Todos: ¡Guau!

¿Cómo es el video de la nueva canción?

HAYATO: Intentamos que se sintiera como una fiesta brasileña. Es diferente a nuestros videos anteriores, así que creo que de veras va a dar una impresión diferente.

KENSHIN: Es sexy.

HAYATO: Estamos lanzando cinco meses de nuevos sencillos, así que quiero poder crear diferentes estados de ánimo y sentimientos.

¿Qué esperan hacer en Brasil?

NAOYA: La otra vez, solo fuimos a São Paulo, y fue como mitad trabajo, mitad vacaciones. Esta vez, vamos a estar mucho en el ruedo. Me pregunto qué tendremos tiempo de hacer.

TETTA: El jet lag probablemente también será intenso. ¡Tendremos que tener cuidado de no enfermarnos o lesionarnos!

NAOYA: Estaremos de gira, por lo que debemos prepararnos para que durante todo el espectáculo, la audiencia piense que “ONE N’ ONLY es lo mejor”.

¿Creen que la forma en que presentan el show será diferente a la de Japón?

HAYATO: Totalmente diferente. Crearemos nuestra lista de canciones en función de lo que aprendimos de nuestro último espectáculo.

TETTA: Hay mucha menos distancia entre nosotros y el público brasileño.

HAYATO: El público reacciona muy bien, así que quiero esforzarme más como MC. Probablemente tendremos un intérprete, pero creo que es mejor cuando nos comunicamos con nuestras propias palabras, así que estudiaré mucho antes de ir. Haremos todo lo posible para afianzarnos en la gira, para que podamos volver algún día.

KENSHIN: También quiero expresar mi amor en portugués.

Todos: ¡Sí!

— Esta entrevista de Kana Yoshida apareció primero en Billboard Japón.