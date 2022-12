Omar Apollo sobre su nominación al Grammy y ese tuit viral: Entrevista

Omar Apollo, que inició su carrera en 2017 pidiendo dinero prestado a un amigo para subir su primera canción a Spotify, la conmovedora “Ugotme”, pasó de trabajar en McDonald’s y Guitar Center a ser nominado al Grammy como mejor artista nuevo en el próxima ceremonia del 5 de febrero.

Es uno de los nombres más emocionantes de la industria musical gracias a una capacidad camaleónica única, desplazándose sin esfuerzo entre temas virales que destilan soul y R&B a improvisaciones abiertamente pop y de rock alternativo, y alcanzando un crescendo con el lanzamiento de su primer álbum, Ivory, en abril. De paso, toda una generación de fans se identifica fácilmente con Apollo, desde su orgullosa herencia mexicana hasta su franqueza sobre su sexualidad.

Recién terminada su gira nacional Prototype, Apollo habló con Billboard sobre la evolución de su sexualidad (incluidas sus pruebas y tribulaciones y ese reciente tuit viral), así como su estrecha relación con su cultura mexicana y el nuevo video de su éxito Hot 100. “Evergreen (You Didn’t Deserve Me At All)”.

¡Felicitaciones por tu nominación al Grammy al mejor artista nuevo! ¿Qué significa eso para ti?

Es un gran honor ser nominado. Quiero decir, es una locura. Definitivamente estaba muy, muy emocionado. Llamé a mis padres y les conté, y muchos amigos me contactaron. Fue un sentimiento loco.

¿Dónde estabas esa mañana? ¿Viste el anuncio?

Lo estaba viendo en mi cuarto de hotel en Atlanta. Mi equipo y yo lo estábamos viendo. Mi mánager me dio un empujón y caí en la cama. Todos decían “¡¡Ahh!!” Lo estaban grabando, fue muy divertido. Y luego realmente tuve que ir al baño, así que los eché a todos y llamé a mi papá. Estaba tan emocionado; tenía puesto un gorrito de cocinero. Me felicitó y me dijo: “Has trabajado tanto”. Cosas de papá. Y entonces llamé a mi mamá y estaba súper emocionada, y comenzamos a hablar sobre cómo nos vamos a vestir.

¿Cómo fue tu gira? Tocaste en las salas más grandes en el recorrido más grande de tu carrera hasta el momento, pero sé que tuviste que cancelar una presentación porque estaba afectando tu voz.

Sí, totalmente. Dios mío, ese es el mayor estrés, la voz. Hago muchas cosas en el camino para cuidarla, pero tendré que esforzarme más en esta próxima gira para realmente tener un régimen. La voz son esas dos pequeñas cuerdas vocales en la parte posterior de tu garganta que son tan, tan, tan sensibles y delicadas, y las giras no son tan delicadas. Y tienes que ser capaz [de superarlo], cuidando incluso lo que comes.

Cualquiera que te haya visto en concierto puede dar testimonio de que no te dedicas a un género musical específico. Hay canciones de R&B como “Evergreen (You Didn’t Deserve Me At All)”, pero también tienes rock alternativo, hip hop, pop, e incluso algunas canciones tradicionales mexicanas. ¿Fue una decisión consciente la de que tu discografía se mueva en zigzag entre géneros, o simplemente fue la evolución general de tu música?

Crecí con soul y R&B y ahí es donde está mi alma y mi corazón. También tengo un interés general por la música en sí. No puedo evitar tratar de probar todos estos estilos diferentes. Crecí rapeando antes de empezar a cantar. Eso se convirtió en componer y todo eso. Sinceramente, es un descubrimiento. Hubo un momento en el que estaba lanzando cosas porque me hacía sentir bien.

Las canciones tradicionales mexicanas se han convertido en un elemento destacado de tu espectáculo. ¿Qué te hizo incorporarlas a la gira en primer lugar? Las cantabas de niño, ¿verdad?

Sí, estaba en el Ballet Folklórico, un ballet folclórico mexicano. Así que no estaba cantando, estaba bailando con una música muy similar cuando estaba en tercer grado o algo así. Así que siempre ha sido parte de mi vida y crecí viendo videos del Folklórico y esas cosas, así que pensé: Esto me parece genuino, esto se siente como algo que quiero hacer en mis shows. Pero tenía que probarlo. Se convirtió en un momento del espectáculo en que amplificaría [la cultura].

Una artista como Selena creció en Texas y (al menos al principio) no hablaba español, pero su herencia era importante para ella y parecía representar a la comunidad latina en Estados Unidos. Mientras tanto, tú eres de Indiana y aprovechas una base de fans similar. ¿Cómo se siente hacer malabarismos con esa parte de tu herencia? ¿Sientes alguna responsabilidad?

Nací y crecí en Indiana; mis padres vinieron de México con la intención de tener una mejor vida aquí. Algunas cosas que mis padres siempre me decían eran que no olvidara de dónde vengo, por lo que la familia y nuestras tradiciones y la cultura siempre han sido muy importantes. Es su propia cultura, porque está mezclada con esta cultura estadounidense. Para tener esa visibilidad…. Muchas de las personas que vienen al show son latinas. Es genial, porque eso es algo que quería mientras crecía: ser un artista que representara a mi gente, que se pareciera a mí y pudiera tener mi historia de cómo mis padres llegaron aquí y sus hijos pudieron tener éxito. Hay tantas maneras diferentes en que se puede dar el éxito. Es maravilloso saber que las intenciones de mis padres eran puras, verdaderas, y que pude cambiar la vida de mi familia para siempre.

Hablando de la cultura hispana, quiero mencionar tu asociación con Buchanan’s Whisky, sobre la cual siempre publicas en tus redes. Es una marca que es popular entre la comunidad latina, y sé que es una que es cercana a tu familia.

Sí, bueno, solo me gusta asociarme con marcas que son auténticas para mí y mi familia, mis tíos, mis amigos, todos lo beben. Así que ha sido una marca con la que ya he estado conectado y realmente me encanta cómo celebran la cultura mexicana. Cuando me pidieron que apoyara a 200 Percenters, que significa 100% hispano y 100% estadounidense [su 200% Futuro Fund, que recauda dinero para organizaciones hispanas y latinas], simplemente me pareció algo obvio. Honestamente, fue fantástico estar de gira con ellos. Se unieron a algunas de las fechas y tenían algunos quioscos de bebidas, así que me entusiasma todo lo que está por venir con ellos.

¿Qué piensa tu familia? Para los bebedores de Buchanan, esto debe ser un sueño. ¡Buchanan’s gratis de por vida!

¡Sí… por supuesto! Acaban de enviarle una botella a mi papá; estaba tan emocionado. Yo estaba con él cuando la recibió. Se lo cuenta a todo el mundo.

El hecho de ser queer también es una parte importante de tu identidad. Quería preguntarte sobre un tuit viral tuyo por el cual alguien te acusó de tratar de congraciarte falsamente con los queers y de ser inapropiado. Y tu respuesta fue: “No, en realidad soy gay. Esto no es marketing”. ¿Qué te hizo tuitear eso?

Voy a ser honesto contigo, amigo, ese tuit no fue muy pensado. Vi el tuit y me dije: esto de veras es cómico porque es muy falso. Así que, en vez de ponerme a la defensiva, solo pensé en algo… Twitter es ciertamente un lugar donde tengo muchos tuits como ese. ¡Es un poco gracioso que se siga mencionando, porque fue mi pequeño momento vulgar! (Se ríe) ¿Cómo fue que dijo Jay-Z? “Lo que tú comes no me hace cagar a mí”.

Creo que lo impactante no es que lo hayas tuiteado, sino el hecho de que hace no mucho tiempo un artista solía ocultar que era gay lo más que podía. Pero ahí estás siendo 100% honesto, diciendo en esencia: “Soy gay, esto es lo que los gay hacen, ¿qué les parece?” La comunidad gay reaccionó diciendo “¡Sí!”

Soy totalmente consciente del privilegio que tenemos ahora de ser nosotros mismos y poder conservar una carrera. Honestamente, tuvo mucho que ver con haberme criado en Indiana, que es un sitio muy conservador. Todos allí siempre tratan de evadir el tema. En lugar de tratar de defenderme, acogí el aspecto sexual de ello. Normalmente, no pienso cuando entro a Twitter, son reacciones. Lo único que hay allí son un montón de reacciones. Pero la gente creía antes [al principio de mi carrera] que estaba tratando de congraciarme con los queers. No era muy franco sobre mi sexualidad, pero la gente oía cosas. En Indiana, la gente decía: “Ni siquiera es gay, lo hace solo para ser artista”. Siempre me pareció gracioso, porque la realidad de mi vida no es esa; no es una elección, es lo que soy. Hay que reírse de cosas así. No pensé que iba a profundizar tanto hablando de ese tuit.

Recuerdo la primera vez que escribí sobre ser gay en un foro público; fue un hito para mí, considerando que era algo tan personal. ¿Recuerdas la primera vez que lo incorporaste a tu música?

Sí… No sé si alguna vez dije esto, pero saqué música cuando tenía 18 años y era una canción llamada “Beauty Boy”. Esa fue la primera vez que dije algo sobre el tema. Lo hice sutil. No dije: “¡Esta es mi canción gay!” No hice más que colgarlo ahí. Me sentía confiado; mis amigos lo sabían, les dije y me dijeron: “Hazlo”. En mi pueblo empezó a recibir muchas críticas y mi familia se enteró. Empecé a desanimarme mucho porque la forma en que lo recibieron no me hizo sentir bien…. Todavía es un poco difícil hablar de eso. Así que [después de eso] dejé de poner pronombres específicos en mi música durante un par de años, creo. Pero luego me di cuenta de que no puedo dejar que las opiniones de otros influyan en mi vida. No puedo dejar que dicten mi vida. Eso es tonto. Crecí muy religioso, así que también estaba lidiando con eso. Eventualmente, saqué una canción llamada “Stayback” y el video tenía… matices homosexuales. Recuerdo que estaba aterrorizado. Fue realmente difícil para mí. Casi no lo saco, pero afortunadamente mis amigos me apoyaron mucho. No es que no lo hubiera hecho público; lo fue durante años. Pero cuando vienes de esta educación católica muy conservadora… fue mucho lo que pasé. Hay muchas cosas que la gente no sabe. Esas cosas solo se quedan conmigo. Poder hablar y ser yo mismo es una bendición. Soy muy afortunado y no lo doy por sentado.

Para todos es una evolución personal, pero para ti la evolución personal se ha duplicado como una evolución artística al lidiar con eso. La cultura es un reflejo de la sociedad, y estás dando voz a otros que han tenido esas mismas experiencias.

Quiero decir que ese tipo de cosas me hacen muy feliz. Es como si me lo hubieran robado. No llegué a experimentar ese amor abierto en la secundaria. Ese fue el tipo de cosas que tuve que experimentar más adelante en la vida. Tuve que desarrollarlo más tarde. Así que sí, es mucho.

En The Velvet Rage de Alan Downs, dice que si eres gay, incluso si saliste con una persona del sexo opuesto, inevitablemente tienes que volver a hacerlo en algún momento con alguien del mismo sexo.

¡The Velvet Rage! Ese es un buen libro.

Cuéntame sobre el video de “Evergreen (You Didn’t Deserve Me At All), que acaba de salir y hasta ahora ha acumulado más de 6 millones de vistas en YouTube. Estás aislado en esta habitación y luego hay un desplome. ¿Cuál fue la idea detrás de este concepto?

Honestamente, detesto explicar las cosas, porque es como si las encasillara. Literalmente, en el video era una caja que construí (se ríe). Pero estaba trabajando con estos directores, rubberband [Jason Sondock y Simon Davis], productor y director de fotografía súper talentosos. Las cosas no pudieron haber ido mejor y fue un gran día. El video se hizo para amplificar lo que se dice en la canción. Siempre tuve dificultades con los videos, en cosas como tratar de trabajar con un objeto de interés amoroso. Pero los directores eran muy talentosos y pensaron todo detenidamente. Trabajamos mucho en la edición y el color, y tratamos de que se sintiera como yo quería. Fue perfectamente ejecutado. Me encanta.