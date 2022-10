Cómo Omar Apollo encontró la claridad mientras escribía ‘Evergreen’

Con Ivory, su primer álbum de estudio, Omar Apollo le muestra a los oyentes exactamente quién es.

El cantante de Indiana, que hasta hace poco era esquivo, se apoyó en todos los aspectos de su identidad para esta producción de 16 canciones que incluye desde temas crudos que desafían todo género, como “Invincible” con Daniel Caesar, hasta el trap en spanglish “Tamagotchi”, que saca a la luz un Apollo refrescantemente juguetón. Pero fue “Evergreen”, una canción conmovedora y profunda con tintes de R&B, la que cautivó los corazones de los fans, catapultando a Apollo a la lista Hot 100 de Billboard por primera vez gracias a lo que todo artista espera en el 2022: un momento viral en TikTok.

Lograrlo tomó varios intentos, y los propios esfuerzos que hizo Apollo en la plataforma valiéndose de “Evergreen” resultaron inútiles. “Recuerdo que mi [manager] de día a día me mostró un TikTok, y era la misma parte que yo había estado colgando, pero que alguien más lo había hecho”, dice Apollo desde su soleada casa en Los Ángeles. “Y luego comenzó a correr y a correr. No esperaba eso en absoluto”.

Poco después, un torrente de usuarios empezó a colgar compilaciones de penurias (depresión, problemas de imagen corporal, desamor) seguidas de un renacer luminoso al final de la batalla, usando el culminante puente de la canción. Hasta la fecha, “Evergreen” se ha vuelto la banda sonora de más de 370.000 videos en TikTok, acumulando también más de 65,8 millones de reproducciones entre las plataformas de streaming.

Es una muestra de que la vulnerabilidad del cantante de 25 años dio resultados, lo que evidencia que el el artista alternativo con sus seguidores de culto está completamente equipado para triunfar en el mainstream. La popularidad en las listas de un álbum como Ivory también lo demuestra: después de debutar en abril a la cabeza de la lista Heatseekers Albums de Billboard, regresa al puesto No. 1 por tercera semana en la lista con fecha del 15 de octubre. (“Evergreen” alcanzó esta semana un nuevo punto álgido, en el No. 51 del Hot 100, tras debutar en la lista el 1 de octubre).

A continuación, Omar conversa con Billboard sobre la creación de “Evergreen” apoyado en su identidad cultural, qué lo empujó a estar activo en TikTok, y más.

¿Cuáles fueron tus intenciones al hacer Ivory?

Sabía que definitivamente iba a ser algo a lo que iba a dedicar todo mi esfuerzo. Sabía que iba a estar orgulloso de ello. En cuanto a cómo sería recibido, honestamente, no estaba muy seguro. Pero cuando terminé, supe que había dado todo lo que tenía. Eso me hizo [sentir seguro] sobre lo que sucedió después.

El proyecto no tenía muchas colaboraciones, pero las dos que tenías, con Kali Uchis y Daniel Caesar, encajaron muy bien. Cuéntame un poco sobre “Invincible”.

Esa canción tiene un lugar especial para mí porque la estructura es realmente extraña. Es por eso que me encantó tanto. [Daniel] me dijo que fuera al estudio, así que fui y comencé a tocar un acorde de guitarra. Luego hicimos un demo de ocho minutos de “Invincible”, y tenía todas las partes, pero no estaban estructuradas. Tres o cuatro meses después lo volví a abrir, agregué tambores, lo reestructuré y se lo envié.

“Tamagotchi” es un éxito con el sello de aprobación de Tyler, the Creator. También parecía la canción con más probabilidades de volverse viral en TikTok, pero eso al final le tocó a “Evergreen”. ¿Esperabas eso?

Cuando la compuse, definitivamente no. Fue como algo que se racionaliza a posteriori. Yo estaba en TikTok todo el tiempo. Creía que iba a funcionar. Traté de hacer algunos TikToks y realmente no subieron. Y pensaba, “suponiendo que me equivoqué”, lo que sea. Entonces, recuerdo que mi [manager] del día a día, Jake, me mostró un TikTok, y era la misma parte que yo había estado colgando, pero otra persona lo había hecho. Y entonces empezó a correr y a correr. No esperaba eso en absoluto.

Cuéntanos sobre el proceso de componer “Evergreen”.

Alquilé una casa en Idyllwild [California] para hacer música con mi ingeniero y mejor amigo de la infancia [Manuel Barajas], que toca el bajo en mi banda. Se sintió como cuando hacía música al principio. Hice “Evergreen” y “Endlessly” el mismo día. Fue así de simple. Al estar lejos de todos, al no tener acceso para hacer [otras] cosas, las cosas se aclaran.

[Para] esa parte que la gente usa en TikTok, tenía otra canción titulada “How Do You Live in Your Skin”. Y pensé: “Voy a tomar [esa letra] y la pondré en mi puente”. Luego traje a mi amigo Tao Halm, conseguimos un estudio un par de meses después, Larrabee Studios, y contratamos una banda. Nos enfocamos mucho [en el puente]. Hay tantas texturas: si escuchas las voces de fondo, incluso Teo [Halm, productor] está cantando en esa parte. Es hermoso ver que todo el esfuerzo que puse con Teo, Manny y mi ingeniero Nathan [Phillips] es la parte que está estallando. Eso me hace verdaderamente feliz.

Cuando lograste colocar tu primera canción en el Hot 100, tuiteaste: “Mi primera entrada en el Hot 100, jod…, guao”.

[Risas] Ya sabes que fue una reacción real en tiempo real, en cuanto recibí la noticia.

¿Cómo te enteraste?

Por cuatro mensajes de texto de mi manager Jake, mi A&R, todos. Yo estaba con Manny. Lo conozco desde que tenía 11 años, es como mi hermano. Él fue el que escribió los acordes del puente. Fue quien me dijo que “Evergreen” necesitaba un puente, y yo, en verdad, no hago puentes. Era tan loco estar con él, muy surrealista. Es muy extraño ese sentimiento de, “Dios mío, lo he logrado”. He trabajado con mucha gente genial en mi vida, pero fue de veras importante para mi carrera que lo hice con mi mejor amigo. Por eso fue tan cool.

Antes de Ivory, mantenías un bajo perfil público, pero parece que eso ha cambiado. ¿Qué te inspiró a estar más activo en las redes sociales?

¡Esos malditos números me trajeron aquí haciendo videos en TikTok! Antes de la pandemia, me la pasaba de gira, no estaba tanto en internet. Pensaba: “Quiero hacer música, no quiero estar en Internet”. Y luego empezó a crecer y crecer. Y yo decía: “Déjame armar estos TikToks. ¿Qué hacemos? ¿Qué vibra tenemos hoy?”

A tus seguidores de Twitter les encanta.

Literalmente, nunca tomes en serio nada de lo que digo en mi Twitter. [Risas] Mi Twitter es un lugar para pensamientos vacíos. Son ideas sin columna vertebral.

¿Alguna vez consideraste que cantar en español obstaculizaría tu crecimiento en el mainstream?

Cuando era muy joven, creo que sí. Creía que la gente no me iba a tomar en serio porque no veía a ningún artista mexicano que estuviera sonando fuerte en ese momento [en el mainstream]. Tampoco estaba en la industria de la música, estaba en Indiana. Y ahora es gracioso, porque es como que, “¡Ah, un artista mexicano de primera generación!” Y resulta que, “bueno, estaba equivocado”.

Ahora está claro que te apoyas más en tu identidad cultural. En tu reciente concierto para Tiny Desk de NPR (Radio Pública Nacional), tuviste un grupo mariachi de mujeres. ¿Qué te inspiró a hacer ese cambio?

Empecé [por hacer] música tradicional mexicana. Así fue como empecé a bailar, haciendo ballet folclórico, el ballet folclórico mexicano. Mi cultura era tradicional mexicana, tipo Juan Gabriel. Si creces con eso, lo das por sentado. Y vivía en Indiana, así que de veras me enamoré del R&B: Aretha Franklin, Lauryn Hill, Sly and the Family Stone, Bootsy Collins. A medida que crecí, sentí un nuevo amor por los corridos. Fue algo sanador para mí. Sobre todo porque todas mis canciones tratan sobre la añoranza, de eso trata toda esa música. Y quise empezar el concierto Tiny Desk así porque me encantan las Mariachi Lindas Mexicanas: las contraté ni más ni menos que para cantar en el cumpleaños de mi hermano. Es algo que definitivamente vas a escuchar [más] en el futuro. Se siente como estar en casa.