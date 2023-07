Olivia Rodrigo dice que su 2o álbum, ‘GUTS’, es “sobre fracasos, éxitos y cometer errores”

A sus 20 años, Olivia Rodrigo ya es una veterana de la industria. Después de salir a perseguir sus sueños hollywoodenses a los 12 años, Rodrigo suena como un alma vieja al describir la vibra del nuevo álbum que está por lanzar. Es una cápsula del tiempo que conmemora un momento en el que siente que está “entendiendo cosas, sobre fracasos y éxitos y cometer errores”, dijo la cantante a Vogue para su artículo de portada de agosto.

La entrevista tuvo lugar en el East Village de Nueva York, en el lanzamiento de lo que la revista definió como la Nueva Era de Rodrigo, ya que la cantante se mudó recientemente de su California natal a un apartamento en la ciudad, donde pasó gran parte del año pasado escribiendo su segundo álbum, GUTS (8 de septiembre).

En cuanto a cuáles son esos errores y fracasos, bueno, dijo Rodrigo, “tendrás que escuchar el resto del álbum”. La entrevistadora Jia Tolentino escuchó cuatro canciones sin nombre de GUTS, describiendo dos “baladas desgarradoras y cinematográficas” que dijo la cantautora elaboró con una “nueva seguridad en sí misma”, así como otras dos “juguetonas y despreocupadas”.

El productor y cocompositor de Rodrigo desde hace mucho tiempo, Dan Nigro, dijo que Rodrigo es el tipo de artista que muestra claramente esa chispa especial desde el primer día. “Olivia tiene este je ne sais quoi“, dijo sobre la cantante, que pasó de conseguir un papel en la película American Doll a los 12 años a coprotagonizar la serie de Disney Bizaardvark antes de protagonizar High School Musical: The Musical: The Series de 2019. “La gente lo tiene, o no lo tiene”.

Al describir las canciones del álbum como himnos que “simplemente capturaban lo que era tener 20 años, una edad a la que a veces estás ardiendo con una lujuria ridícula, emocionada de ser vista como hermosa, enfurecida por las expectativas de otras personas”, Tolentino dijo que Rodrigo logró evitar los “cuentos de hadas rosa de la puerta del casillero” así como las declaraciones agresivas sobre ser provocadora y mayor.

“Olivia no puede ser otra cosa que ella misma”, dijo Nigro sobre la cantante que revela que Bruce Springsteen es su “amor platónico más grande” de todos los tiempos mientras examina los estantes de una tienda de discos del East Village. “En el estudio, nunca se siente que ella intente encajar en un molde, o que suene como algo que alguien pueda querer que haga”. También señaló que GUTS se aleja decididamente del ambiente melancólico de su álbum debut de 2021, Sour.

Y aunque la vibra es un poco diferente, como con sus éxitos No. 1 del Billboard Hot 100 “Drivers License” y “Good 4 U”, el drama romántico nunca está demasiado lejos. Una de las canciones, que supuestamente tiene tintes de Le Tigre, Charli XCX y la banda sonora de Josie and the Pussycats, trata sobre Olivia precipitándose en una “noche desacertada e irresistible con un ex”. Otra aborda el campo minado de las expectativas impuestas a las mujeres jóvenes idealizadas, “la presión de ser sexy, atenta, divertida, amable, inspiradora, tolerante, infinitamente agradecida”, incluso cuando el coro estilo riot grrrl hace trizas esas ideas.

Sin embargo, Rodrigo no solo hojeó los estantes de la tienda, también intervino en la decisión de la Corte Suprema de 2022 que anuló Roe v. Wade. Dijo que el retiro de los derechos reproductivos en Estados Unidos se siente “realmente una locura, creo que es repugnante”. Habla de cómo las jóvenes de su generación podrían verse “obligadas a dar a luz si quedan embarazadas… Da mucho miedo. Es una realidad tan aterradora”.

Entonces, reflexionando sobre sus repetidas afirmaciones durante 2021 de que las cantantes pop jóvenes tienen una fecha de caducidad de 30 años, Rodrigo dijo que tenía la impresión de que cuanto más joven eres, “más éxito tendrás en la industria de la música”. Ahora, sin embargo, ha dado un giro radical a esa noción, rechazando la idea de que “el valor se define externamente”.

“Pienso que creí en estas ideas falsas por un tiempo”, dijo. “El momento más doloroso de mi vida se convirtió en el más exitoso”. Al darse cuenta de que la correlación entre el dolor y el éxito no tiene que estar directamente relacionadas, Rodrigo dijo que ahora entiende que puedes escribir buena música y crecer mucho y que eso es algo que podría continuar durante toda tu carrera.

Y, en otra movida de veterana inteligente, fue muy cautelosa al entrar en detalles específicos sobre de qué (o más precisamente, de quién) tratan sus letras, que suenan altamente autobiográficas. Eso explica por qué no nombraría al “chupasangre” que menciona en el sencillo principal, “Vampire”. Curiosamente para una artista cuyas canciones a menudo se sumergen profundo en la angustia y la confusión del amor, también se mostró cautelosa acerca de si está saliendo con alguien ahora y dijo: “No beso y cuento”.

Porque si bien puede comprender la fascinación del público con su vida amorosa — “Lo entiendo. Podría sentarme aquí y decir: ‘No entiendo por qué la gente hace eso’, pero lo hago muy a menudo” — dijo que escribe sus letras para comprender mejor sus emociones, pero una vez que salen al mundo, ya no le perteneces solo a ella.

“Ella empieza hablando por sí misma, pero al final habla por muchas mujeres jóvenes”, dijo la leyenda de la composición Carole King, quien ha sido una inspiración para Rodrigo. “Y la adoro. Solo he compartido con ella una tarde, pero me encanta”.

Olivia Rodrigo en el número de Vogue de agosto de 2023.