‘Ojos marrones’ de Lasso gana mejor canción de 2022 en encuesta de Billboard

Ya se contaron los votos y “Ojos marrones” de Lasso ganó como mejor canción de 2022, según los fans que participaron en la encuesta de Billboard, donde pudieron elegir su canción favorita de nuestra lista de fin de año de las 25 Mejores Canciones Latinas de 2022.

Con 37% del total de los votos, el sencillo se llevó la corona. “Ojos marrones” se convirtió en el primer éxito en Billboard del cantautor venezolano. El tema debutó en los charts alcanzando el No. 66 en el Billboard Global 200 y el No. 39 en el Billboard Global Excl. U.S., ambos con fecha del 17 de septiembre. La canción también le valió su primera y única entrada en el Billboard Argentina Hot 100 (con fecha del 10 de septiembre).

En segundo lugar, con 32% de los votos, se encuentran Yuridia y Ángela Aguilar con su colaboración “Qué agonía”. El tema, que marcó la primera vez que ambas artistas se unieron en una canción, alcanzó el No. 28 en la lista Hot Latin Songs. La romántica balada mexicana producida por Eden Muñoz, que habla de estar enamorada mucho después de una ruptura, le valió a Yuridia su primera entrada en una lista global al debutar la canción en el No. 189 del Global Excl. U.S.

El tercer lugar, con 12% de los votos, lo ocupan Sebastián Yatra y John Legend con “Tacones rojos (Remix)”. Este bop irresistible inspirado en el pop español de los 90 es más divertido y dulce que sexy y sensual. El remix bilingüe con Legend se lanzó solo unos meses después de la canción original, incluida en el tercer álbum de estudio de Yatra, Dharma. “Tacones rojos” ganó el Latin Grammy 2022 a la mejor canción de pop.