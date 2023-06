Nueva Música Latina: De Young Miko & Jowell y Randy, Gocho, y más

Nueva Música Latina es una compilación de las mejores canciones, álbumes y videos latinos recomendados por los editores de Billboard Latin y Billlboard Español. Esta es la selección de la semana.

Young Miko, Jowell & Randy, “ID” (The Wave Music Group)

La rapera puertorriqueña Young Miko ha reclutado al renombrado dúo de reggaeton Jowell & Randy para su nuevo sencillo “ID”. Producida por Mauro y Caleb Calloway, la canción es un reggaetón contagioso infundido con suaves ritmos de reggae jamaicano, que a mitad de camino dan paso al sonido de perreo contundente de Jowell & Randy. En “ID”, la debutante y los veteranos del género urbano no solo intercambian versos NSFW (no aptos para la oficina) sobre admirar el trasero de una chica y sus movimientos sexys, sino que también ofrecen una nueva obsesión veraniega que agregar a nuestra playlist. — INGRID FAJARDO

LIT Killah, Duki, Emilia, Tiago PZK, FMK, Rusherking, Maria Becerra, Big One, “Los del Espacio” (Warner Music Latina)

Cada uno de ellos es una estrella por derecho propio. Ahora juntos, pretenden transportarte a otra dimensión con “Los del Espacio”. El nuevo sencillo de LIT Killah con Duki, Emilia, Tiago PZK, FMK, Rusherking, Maria Becerra y Big One reúne a algunos de los artistas más destacados de la actual escena musical de Argentina en un reggaetón up-tempo perfecto para el verano boreal (o para dar algo de calorcito a las almas en el hemisferio sur, donde está por entrar el invierno). “En cámara lenta/ Te pegaste conmigo y no te diste cuenta/ Que esta noche te suelta’/ Yo sé que te tienta”, dice parte del coro del pegadizo tema, que sin duda te pondrá a bailar estés en la playa o la discoteca. Compuesta por el octeto de amigos y producida y masterizada por Big One, “Los del Espacio” llega acompañado por un colorido video musical dirigido por Facundo Ballve — lanzado el 1 de junio con gran bombo en un evento cubierto por Billboard Argentina — en el que cada una de sus estrellas tiene ocasión de brillar. — SIGAL RATNER-ARIAS

Daddy Yankee, Omar Courtz, “BEACHY” (El Cartel Records/Imperial)

Una publicación en Instagram fue lo que llevó a Daddy Yankee a colaborar con el debutante Omar Courtz (presentado en El Radar Latino de Billboard) en su más reciente sencillo, “BEACHY”. Justo a tiempo para el verano, la sensual pista — producida por Yankee, Dímelo Flow, BK y PM — fusiona reggaetón con afrobeats respaldados por la voz azucarada característica de Yankee y los tonos más rasposos de Courtz. Coescrito por Yankee, Courtz, Justin Quiles y BCA, “BEACHY” narra la historia de una chica que se broncea en la playa y disfruta del sol mientras vive su mejor vida de soltera. El video musical, realizado por Marlon P, da vida a la esencia alegre de la canción, mostrando a ambos artistas en la playa rodeados de modelos inclusivos. “BEACHY” es parte del próximo álbum de Yankee, LEGENDADDY Goat Edition. — JESSICA ROIZ

Francisca Valenzuela, ¿Dónde se llora cuando se llora? (Fantastic Records)

¿Dónde se llora cuando se llora? Es una pregunta que la cantautora chilena Francisca Valenzuela trata de responder en su nueva balada pop. Escrita y producida por Valenzuela y Francisco Victoria, la canción pone en primer plano el viaje transformador de la artista y le brinda a la audiencia un adelanto de su viaje hacia el autodescubrimiento en el que aprendió a aceptar su vulnerabilidad. “¿Dónde se llora cuando se llora? En el baño de mi fiesta, en mitad de la reunión, en el auto, en la ducha, drogada en el avión”, canta. El nuevo sencillo crudo y ultrapersonal es el primero de su próximo sexto álbum de estudio. — GRISELDA FLORES

Gocho, No Soy El Mismo (Lado A) (Forgiven Music)

Ocho años después de su último proyecto en solitario, el cantautor y productor puertorriqueño José Ángel Torres Castro, más conocido como Gocho, regresa con el EP No Soy el Mismo (Lado A). En este set de seis canciones, que fusiona música urbana con pop y ritmos tropicales, el artista se expresa libremente sobre su espiritualidad y reflexiona sobre su vida. “Definitivamente no veo la música de la misma manera que antes… Creo que nosotros tenemos que ser conscientes del impacto que tenemos cuando escribimos una canción”, dice Gocho en un comunicado.

El álbum incluye “Mi mejor canción” con Farruko, un reggaetón lento y muy personal escrito por Gocho para su esposa, a quien le pide perdón por sus faltas y expresa el deseo de que su relación mejore. El artista, que ha alcanzado la cima de la lista Hot Latin Songs de Billboard con “Si te digo la verdad” y ha coproducido éxitos de reggaetón como “Dale Don dale” de Don Omar, se encuentra en el No. 15 del Tropical Airplay (3 de junio) con “Solución” junto a Funky, el primer adelanto de No Soy el Mismo (Lado A), que también incluye colaboraciones con Alex Zurdo (“Hablaré”), Onell Díaz (“Te enseñaré”) y Jay Kalyl (“Soledad”). “Cada uno le dio ese toque único al disco para llevarlo a un próximo nivel”, comenta. El EP es una buena carta de presentación para la nueva faceta del artista y sin duda despierta la curiosidad para lo que vendría en un Lado B. — LUISA CALLE

Los Aptos & Cuco, “Miel” (Warner Music Latina/VPS Music)

Propulsados ​​por sintetizadores brillantes y una guitarra de cuerdas de acero, Los Aptos y Cuco evocan una balada de cartas de amor que se remonta a la época romántica y fantasiosa de Rubber Soul de los Beatles y las gruperas de Los Yonics, con los párpados caídos y las emociones a flor de piel. “Eres tan fuerte como un rayo del sol/ Pa’ mi mundo eres tan esencial/ Y esos ojos hermosos color a miel / Como los chocolates en San Valentín y un atardecer”, canta el líder Juan Ortega contra un brumoso fondo sierreño. “Miel” posee la cualidad encantadora de rezumar idealismo puro y dulzura. Es una canción de verano relajada perfecta para un nuevo amor. — ISABELA RAYGOZA

Escucha abajo nuestra playlist de la semana, con estos y otros lanzamientos de música latina.