Nueva Música Latina: De Rosalía, Maluma y más

Nueva Música Latina es una compilación de las mejores canciones, álbumes y videos latinos recomendados por los editores de Billboard Latin y Billlboard Español. Esta es la selección de la semana.

Explorar See latest videos, charts and news Maluma Rosalía Yeison Jimenez See latest videos, charts and news

Rosalía, “TUYA” (Columbia Records/Sony Music Entertainment)

Rosalía honra su amor por Japón en una sensual nueva canción titulada “TUYA”, un reggaetón lento infundido con cuerdas del koto, el instrumento nacional de Japón, junto con flamenco y techno. Con letras lujuriosas como “Solo esta noche soy tuya, tuya/ Solo esta noche eres mío, mío/ Tú quieres verme desnuda, uh-ah/ Yo a ti debajo mi ombligo, yeah”, el sencillo es coproducido por la cantautora ganadora de premios Grammy y Latin Grammy y le sigue a RR, su EP de tres canciones junto a su prometido Rauw Alejandro lanzado en marzo.

“Explorar es parte de lo que soy como músico y en el caso de ‘TUYA’ conviven al mismo nivel inspiraciones como el reggaetón, los instrumentos japoneses, el flamenco y el techno gabber”, dice Rosalía en un comunicado de prensa. El cautivador video musical, dirigido por Stillz y filmado en Tokio, encuentra a la superestrella española sumida en sus pensamientos mientras deambula por las calles con un perrito en un bolso, mientras disfruta de las alegrías de la ciudad. “Sirve como una carta de amor a Japón”, agrega el comunicado, “un país al que Rosalía tiene un gran amor y respeto”. Sin duda te cautivará al mejor estilo de Rosalía. — SIGAL RATNER-ARIAS

Maluma, “COCO LOCO” (Sony Music Latin)

Hemos escuchado a Maluma navegar sin esfuerzo entre el reggaetón y el pop, el regional mexicano, la salsa y el funk brasileño, pero para su más reciente sencillo, “COCO LOCO”, el artista colombiano sorprende con su primer merengue. Justo a tiempo para el verano, la canción, producida por MadMusick y escrita por Juan Luis Londoño Arias (Maluma), Julio González Tavares, Jonathan Rivera, Giencarlos Rivera, Edgar Barrera y Vicente Barco, fusiona un sensual ritmo de merengue con beats electrónicos sintetizados. “COCO LOCO” narra la historia de un hombre que está loco por una chica y ya no puede contener sus sentimientos. “Donde tú me quisieras/ Todito mi amor se lo entrego de una vez”, canta en el contagioso coro. El vibrante video musical se filmó en medio de una fiesta callejera bajo la lluvia. — JESICA ROIZ

Techy Fatule, “Que me quedes tú” (La Oreja Media Group)

La cantante y compositora dominicana Techy Fatule rememora el apogeo del merengue romántico en la década de 1990 en su nueva canción, “Que me quedes tú”. La pista se inspira en esa era hasta en los coros susurrados, interpretados por voces masculinas que contrastan con la dulce voz de Fatule. El tema bailable rompe esquemas para Fatule, conocida por su estilo más rock/pop de “Cantautora”, en la que canta acompañada de su guitarra. Este salto, dice, obedece a que vive un momento donde “me siento más cómoda y con ganas de hacer cosas alegres que reflejen mi corazón. Quería desafiarme a mí misma”. Para los fans del merengue romántico, es un cambio dulce. — LEILA COBO

Yeison Jimenez feat. Pasabordo, “Hasta la madre” (Yj Company/Black Lion Digital)

Uno de los embajadores de la música popular colombiana, Yeison Jiménez, recluta al dúo Pasabordo para entregar un nuevo himno para solteros llamado “Hasta la madre”. Clásicas trompetas y guitarras de mariachi fusionadas con percusiones contundentes dan vida a este pegadizo tema de fiesta que rompe con la típica canción de desamor y, en cambio, celebra la vida de soltero en lugar de quedarse atrapado en el pasado. En el coro listo para el karaoke, los artistas colombianos repiten: “Y que levante la mano el que quiere beber, que levante la copa el que en el amor no cree”. — INGRID FAJARDO

MAVICA, “no puedo decir que no (no regrets)” (Broken Levee)

La cantautora y productora española MAVICA lanza “no puedo decir que no (no regrets)”, el tercer sencillo de su próximo álbum A Veces Una Persona Nunca Vuelve (Pero Eso Está Bien), que saldrá el 8 de septiembre. La pista comienza con un sonido aireado y cautivante que evoluciona hacia una melodía indie-pop con una mezcla de elementos electrónicos, sintetizadores suaves y una línea de bajo fuerte, armonizada por voces suaves que juntas golpean como una brisa fresca y delicada. La letra bilingüe (inglés y español) habla de encontrar una resolución al final de una relación, como expresa MAVICA en un comunicado de prensa: “A veces es difícil aprender a decir que no a las cosas, pero eventualmente nos convertimos en dueños de las nuestras decisiones. Esta canción trata de no arrepentirse, sino de reconocer que las cosas podrían haber sido diferentes si hubieras evitado ser influenciado por alguien o algo”. La artista, quien vivió en Londres, muestra la influencia de esta ciudad en su música a través de un sonido alternativo y contemporáneo que dan ganas de seguir escuchando. — LUISA CALLE

Escucha abajo nuestra playlist de la semana, con estos y otros lanzamientos de música latina.