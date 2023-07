Nueva Música Latina: Escucha lanzamientos de Rels B, Myriam Hernandez, Residente y muchos más

Nueva Música Latina es una compilación de las mejores canciones, álbumes y videos latinos recomendados por los editores de Billboard Latin y Billlboard Español. Esta es la selección de la semana.

Residente, “Bajo y batería” (5020 Records)

A medida que la popularidad y el consumo de la música urbana aumentan significativamente, Residente sigue siendo uno de los mejores letristas del mundo del rap, con poca competencia. Con un estilo sardónico y mordaz, tan juguetón como despiadado, Residente demuestra su inigualable maestría lírica. Lo demuestra en el explosivo “Bajo y batería”, escupiendo versos como “Ya nadie en el género urbano sonríe conmigo que sus dientes me los puse de collar”, esta vez desafiando al también rapero puertorriqueño Cosculluela. En marzo, Cosculluela se declaró culpable de violencia doméstica contra su ex Jennifer Fungenzi. “Por más que reces, los puercos como tú no van al cielo”, gruñe Residente. En esta potente canción de 9 minutos, el exlíder de Calle 13 desafía los límites del pop latino con un juego de palabras que te dejará boquiabierto. Cuidado con los dientes. —ISABELA RAYGOZA

Myriam Hernández, “Nos lo hemos dicho todo” (Myriam Hernández/JenesisPro)

El primer sencillo del que será el próximo álbum de Myriam Herández es, predeciblemente, grandioso y romántico. También es hermoso y hermosamente arreglado, combinando el sonido pop de Hernández con el dramatismo de un mariachi. Escrito y producido por Jacobo Calderón, hijo del Famoso compositor español Juan Carlos Calderón, “Nos lo hemos dicho todo” habla de la lucha íntima de una pareja que se quiere pese a sus defectos y peleas. La letra es atemporal, al igual que los arreglos, clásicos en un momento en que muchos persiguen tendencias. —LEILA COBO

Rels B, “Un rodeoooo” (DALE PLAY Records/Flakk Team)

Rels B se está preparando para el lanzamiento de su próximo álbum de estudio llamado Afrolova, o como le dijo anteriormente a Billboard, “el proyecto más pesado que he creado”. Como adelanto de lo que pueden esperar los fans, presentó “Un Rodeoooo” antes del esperado lanzamiento del álbum el 21 de julio. Si el título del álbum es una indicación, el sencillo es una pista afrobeat sensual con aires de bachata que acompañan letras sobre conocer y enamorarse de una chica hermosa en una fiesta. “Mis productores están muy conectados con esta cultura, y hemos viajado a Nigeria para trabajar con productores de allí también. Es un proyecto que creo que marcará un antes y un después para el género Afrobeats”, el Artista en Ascenso de Billboard de mayo dijo sobre la producción. —JESSICA ROIZ

Ryan Castro, Peso Pluma, “QUEMA” (Ryan Castro/Sony Music Latin)

Impulsado por un ritmo hipnótico, Ryan Castro desata “Quema” con Peso Pluma. El irresistible perreo de la vieja escuela es muy distintivo de Castro, quien tiene la habilidad de crear canciones pegadizas a través del sonido con letras igual de contagiosas. Su nueva canción no es la excepción. Junto a Peso, la estrella más grande de la música mexicana en la actualidad, y ya suena como todo un éxito. La canción encuentra al cantante de corridos regresando a lo urbano después de “La bebe remix”, su exitosa canción con Yng Lvcas, que ahora lleva 16 semanas en el Billboard Hot 100. “Quema”, producida por SOG, el productor de Castro, será parte del próximo nuevo álbum del artista colombiano, El Cantante Del Ghetto. —GRISELDA FLORES

Manuel Carrasco, Morat, “Hasta por la mañana” (Universal Music Spain)

El cantante español Manuel Carrasco se une con la boyband colombiana Morat para lanzar una nueva versión de su reconocido sencillo “Hasta por la mañana”, que hace parte del álbum Corazón y Flecha. A través de las letras, los actos transmiten un poderoso mensaje optimista sobre vivir el presente, vencer los obstáculos con resiliencia y seguir adelante. Fragmentos de la letra como “Voy a cumplir mis mandamientos/ No perder el tiempo/ Y vivir ahora/ Que mañana Dios dirá /Porque, aunque lo lleve por dentro/ Sobran argumentos pa’ gritar” resuenan con fuerza. El video complementa la sensación positiva de la canción al mostrar emocionantes clips sus actuaciones en vivo junto a sus fans. El resultado es un alegre proyecto colaborativo para levantar el ánimo y que trae a Morat a los estudios en medio de su gira mundial Si Ayer Fuera Hoy World Tour. —LUISA CALLE

Escucha abajo nuestra playlist de la semana, con estos y otros lanzamientos de música latina: