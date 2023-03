Nueva Música Latina: De Vico C, Becky G, Gaby Moreno y más

Nueva Música Latina es una compilación de las mejores canciones, álbumes y videos latinos recomendados por los editores de Billboard Latin y Billlboard Español. Esta es la selección de la semana.

Vico C, “Pregúntale a tu papá por mí” (Age Muzik Dist. By Nain Music, LLC)

En un regreso triunfal, Vico C desencadena “Pregúntale a tu papá por mí”, un tema de casi seis minutos lleno de ingeniosos remates y ritmos impactantes. El sencillo, que forma parte de su primer álbum de estudio en 14 años, es un recordatorio para las nuevas y viejas generaciones de que es uno de los pioneros del rap latino (Vico comenzó su carrera en Puerto Rico en la década de 1980). “¡Cuida’o! Que hace tiempo no he sona’o/ Porque soy oso que inverna, no toro cansa’o”, espeta el artista cuyo nombre real es Luis Armando Lozada Cruz. “Al reggaetonero que no sepa de ritmos/ Tengo más opciones que los quincalleros”, prosigue en su canción. Respaldado por ritmos de hip hop de los 90 cargados de batería en vivo y un efecto de rasguño de disco, Vico explica que su largo silencio representa más de una década de crecimiento personal, y cada sabia estrofa de “Pregúntale a tu papá por mí” es un reflejo de eso. “Este no es un momento donde digo: ‘A pesar de todo, me volví a levantar’, sino uno donde digo: ‘A pesar de todo, seguí caminando’. Y como ya dije: El camino fue de 14 años de crecimiento que se proyectan hoy en forma de música… mi música”, expresó el artista en un comunicado. — JESSICA ROIZ

Gaby Moreno & Oscar Isaac, “Luna de Xelajú” (Gaby Moreno/Cosmica Artists)

La talentosa cantautora Gaby Moreno ha atraído a la música al reconocido actor Oscar Isaac para darnos una serenata con una sentida interpretación del clásico guatemalteco “Luna de Xelajú”. El sencillo es el tema principal del próximo álbum acústico de Moreno, X MÍ (VOL. 1), que se lanzará el 5 de mayo. En la canción, el dúo entrelaza sus voces para ofrecer una interpretación acústica profunda y conmovedora del tema escrito en 1944 por Paco Pérez que se ha convertido en un segundo himno de su país. “Solo dos voces, con dos guitarras, cantando juntas esta canción eterna, dulce, y nostálgica de nuestra patria”, comenta Moreno en un comunicado. Por su parte, Isaac cuenta: “Mi abuela Graciela Argentina Nicolle de Estrada interpretaba ‘Luna De Xelajú’ en las salas de conciertos de Guatemala. De pequeño siempre la tarareaba o cantaba como canción de cuna de madre Eugenia”. En el video, se ve a ambos artistas actuando en un auditorio vacío acompañados de guitarras acústicas y apropiándose de sus raíces guatemaltecas no solo a través de la música sino también con sus elecciones de vestuario. Termina con la frase “Con amor para Guate”. — LUISA CALLE

Yahritza y Su Esencia, “Nuestra canción” (Lumbre Music/Columbia Records)

El trío de hermanos Yahritza y Su Esencia le obsequia a sus fans un proyecto de dos temas: “No se puede decir adiós” y “Nuestra canción”. El primero, escrito por los estelares compositores Edgar Barrera (quien también produjo) y Keityn, es algo diferente para los artistas mexicano-estadounidenses, no tanto por su estilo — que todavía se sostiene en gran medida en las crudas notas de guitarra acústica — sino porque no es frecuente que los jóvenes artistas graben una canción que no hayan compuesto ellos mismos. Aun así, la voz evocadora de Yahirtza resplandece en esta pista un poco más rítmica. La segunda del paquete, “Nuestra canción”, escrita por los hermanos Armando y Yahritza, lleva al trío de vuelta a sus característicos solos de guitarra y sombrío sonido sierreño, una fórmula blindada que le ha servido bien a Yahritza y Su Esencia. — GRISELDA FLORES

Becky G & Peso Pluma, “Chanel” (Kemosabe Records/RCA Records)

Becky G demuestra su versatilidad musical en su nuevo lanzamiento, “Chanel”, que incluye a Peso Pluma, el artista más reciente de corridos tumbados. Con una voz bien tumbada — y una octava más grave de lo habitual — la estrella de Inglewood deja atrás el pasado y echa adelante con letras que expresan días mejores por venir. “Te recordaré por siempre en mi vida, bebé/ Y aunque ya lo sé/ Que nunca ya te podré ver/ Y eso que pues te amo, bebé”, canta. Aunque Becky y Peso intercambian versos como dos enamorados listos para tomar distintas rutas, ni una bolsa de Chanel pudo salvar su romance: “Te llevé a Chanel, también escogió de Cartier/ Y un día se me fue, pa’ un día nunca ya volver/ Se me fue, eh/ No sé qué hacer”, ladra Peso contra un fondo acústico chirriante.

Peso Pluma es el Artista Latino En Ascenso de Billboard de marzo y una de las figuras más emocionantes del movimiento regional mexicano que incorpora una pizca de hip hop a los estilos tradicionales del corrido. La canción es el primer sencillo del próximo álbum regional mexicano de Becky G, que se publicará en otoño, y del que pronto se anunciarán más colaboraciones. La cantante chicana se presentará en Coachella el 14 de abril. — ISABELA RAYGOZA

Emilia, “Jagger.mp3” (Sony Music Latin)

En su primer lanzamiento desde su álbum debut de 2022 tú crees en mí?, Emilia ofrece un tema dance funky y optimista inspirado en los sonidos de principios de la década de 2000. Salpicada de algo de inglés pero escrita principalmente en español, “Jagger.mp3” es una canción humeante que juega con diferentes ritmos y recuerda a éxitos de Ciara y Missy Elliott. “Lo que tengo de buena lo tengo de mala/ I’m, I’m, I’m bad bitch, ‘toy volando sin alas”, canta la artista argentina. El video musical, dirigido por Ballve, también utiliza el estilo de la era de los mp3 con colores y coreografías vibrantes y una vibra vintage de moda. — SIGAL RATNER-ARIAS

Aquí puedes escuchar nuestra playlist de la semana, con estos y otros lanzamientos de música latina: