Nueva Música Latina: Escucha lo más reciente de Nicki Nicole, Laura Pausini y más

Nueva Música Latina es una compilación de las mejores canciones, álbumes y videos latinos recomendados por los editores de Billboard Latin y Billlboard Español. Esta es la selección de la semana.

Nicki Nicole, “NO voy a llorar :’)” (DALE PLAY Records)

Para su primer lanzamiento de 2023, Nicki Nicole presenta “NO voy a llorar :’)”, una canción profundamente personal y singular sobre desamor y decepción. El tema comienza lento con la artista argentina de 22 años cantando un verso desgarrador sobre melancólicos riffs de órgano — “No voy a llorar cuando te vayas/ No voy a sufrir si tú me dejas/ Ya me convencí de que tu amor/ No podrá ser para mí” — con el efecto de voz de ardilla. La canción se convierte rápidamente a un pop-urbano de tempo medio en el que interpreta, ahora con su voz real y seguridad, versos como “Seguí con tu vida/ Ya no vuelvo a pensarte”. El video musical, dirigido por Lucas Vignale, muestra a Nicki Nicole vulnerable en una bañera llorando, o más bien des-llorando (sus lágrimas se muestran al revés, rodando por sus mejillas hacia arriba hasta encontrar sus ojos), antes de sumergirse por completo en el agua solo para resurgir en la calle, lista para enfrentar cualquier desafío que la vida le depare. — SIGAL RATNER-ARIAS

Laura Pausini, “Un buen inicio” (Atlantic/Warner Music Italy)

Laura Pausini, celebra 30 años en la industria musical con el lanzamiento de su más reciente sencillo, “Un buen inicio”. La empoderadora balada pop es un testimonio de la resiliencia de la italiana, que habla de dejar atrás los recuerdos del pasado que solían dejarle cicatrices para centrarse en el futuro. Pausini escribe en sus redes sociales: “No quiero instalarme en el pasado, quiero demostrarme a mí misma y a quienes me juzgan que la vida me ha enseñado a luchar por las cosas que creo. Y yo creo que este es de verdad un buen inicio”. En el video, vemos a la cantante levantarse del piso como un símbolo de renacimiento y determinación para superar cualquier obstáculo que se le presente. “La rabia ya no me supera/ Y es tan grande como un bosque mi crecimiento/ Cambio ahora lo que temo por lo que siento/ No será mucho / Pero es un buen inicio”, canta en el coro. — LUISA CALLE

Los Ángeles Azules con Santa Fe Klan & Cazzu, “Tú y tú” (Universal Music Group)

La astuta búsqueda de Los Ángeles Azules para colaborar con algunos de los artistas más fascinantes de la música latina es casi inigualable — solo hay que mirar la lista de invitados de sus últimos álbumes. Además de llevar su cumbia de Iztapalapa para el mundo, el grupo sigue modernizando el estilo regional tradicional ofreciendo una refrescante versatilidad con cada lanzamiento. Su primer sencillo de 2023, “Tú y tú”, no es la excepción. La pieza bailable impulsada por acordeón y güiro presenta al rapero guanajuatense Santa Fe Klan y la estrella argentina del trap Cazzu. Juntos, los provocativos artistas tatuados prestan su voces para hablar del poder curativo del amor. Si bien SFK ya ha demostrado su habilidad para saltar entre géneros de raíces mexicanas, resulta impresionante ver a Cazzu, quien surgió de la floreciente escena del trap argentino, adaptarse a la perfección al estilo de la cumbia sonidera. Con su encantador acento argentino (“Por ti convierto la noche en día, solo por ti”, canta con dulzura), la nativa de Córdoba ofrece una interpretación verdaderamente fascinante, demostrando melodiosamente su capacidad para ir más allá del formato de música urbana con abundante gracia. — ISABELA RAYGOZA

Cuco & The Marías, “Si me voy” (Interscope Records)

“Si me voy” te engancha al instante gracias con la voz etérea y aterciopelada de María Zardoya (líder de Las Marías) y ese fondo de guitarra eléctrica nostálgica y groovy. Es la introducción perfecta a la nueva colaboración de Cuco y Zardoya, una balada de ensueño sobre cómo navegar la soledad y los momentos de vulnerabilidad que vienen después de que una relación termina. “Y si me voy quiero que tu amor esté conmigo hoy. Si me voy yo te doy lo que quieras porque es mi destino. Soy por ti, yo soy”, canta la pareja evocadoramente en armonía con una melodía indie-pop que te envuelve. — GRISELDA FLORES

Paula Arenas, “A ciegas” (Do Re Millions)

La cantautora colombiana Paula Arenas nos trae “A ciegas”, una nueva balada con letra sincera. Se trata de un tema profundo y poderoso sobre ser consciente de nuestra autoestima y un recordatorio de que debemos ponernos en primer lugar y nunca en segundo. Es un poema honesto entre acordes de tambora, cuatro venezolano y una profunda interpretación lírica producida por Manuel Ramos. “La canción es una invitación para que vuelvas a encontrarte, para que recuerdes quién eres y seas leal a ti, a tu amor. Una invitación a honrar tu palabra y honrarte a ti, porque sí se puede comenzar cuantas veces sea necesario, siempre y cuando regreses a tu esencia, sin máscaras”, dice Arenas en un comunicado. — INGRID FAJARDO

Adriana Ríos, “¿Dónde están?” (AfinArte Music)

Para el Mes de la Historia de la Mujer, la debutante mexicana Adriana Ríos abrió su corazón en “¿Dónde están?”, una fusión de corrido y ranchera que compuso en memoria de las víctimas de feminicidios en México y el mundo. En un video sencillo pero poderoso en que se la ve ante periódicos que muestran las caras de diferentes sospechosos en la primera plana, Ríos canta con voz fuerte y nítida: “¿Dónde estás? Te buscan en las calles/ ¿Dónde estás? Te buscan en hospitales/ ¿Dónde estás? Te buscan en la escuela, te buscan en los bares y van a encontrarte”. En Instagram, la artista explicó el motivo detrás de su notable canción de protesta. “Se escriben muchos corridos de muchas cosas, pero este es un corrido de un feminicidio. Muchos de ustedes lo conocen y saben por qué lo escribí […] Que sus nombres perduren”, dijo. — JESSICA ROIZ

Abajo puedes escuchar nuestra playlist de la semana, con estos y otros lanzamientos de música latina.