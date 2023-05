Nueva Música Latina: De Nicki Nicole, Christian Alicea y más

Nueva Música Latina es una compilación de las mejores canciones, álbumes y videos latinos recomendados por los editores de Billboard Latin y Billlboard Español. Esta es la selección de la semana.

Nicki Nicole, ALMA (Sony Music Latin)

¿Qué sucede cuando tu corazón, tu alma y tu cerebro alcanzan un equilibrio? El resultado es ALMA de Nicki Nicole, un álbum que se nutre de las emociones (“DISPARA”), la espiritualidad (“Tienes mi alma”) y la razón (“NO voy a llorar”). A diferencia de Parte De Mí, lanzado hace dos años, este nuevo set es sonoramente menos experimental, pero sus letras son más crudas, maduras e íntimas. En ALMA, Nicki lleva a los fans en un viaje de autorreflexión. Comienza con “Ya no”, una conmovedora pero dramática balada liderada por un piano que pone de relieve su llamativa voz al cantar: “Ya no busco más de ti, yo ya no estoy ahí. Y no sé quién te va a cuidar. Y no sé quién te va a sanar”.

Es un tema que continúa a lo largo del álbum. Es un despertar al amor propio. La canción de apertura es seguida por el tema de hip hop lleno de actitud “DISPARA”, una elegante colaboración con Milo J. “Como yo, solo hay pocas. Sé que te vas a arrepentir”. Otras colaboraciones incluyen “8AM” con Young Miko; “qué le pasa conmigo?”, acompañada de Rels B.; y “CAEN LAS ESTRELLAS” con YSY A. “Tanta gente a la que admiro formaron parte, productores y otros en la industria”, dijo Nicki en un comunicado. “Siento que de veras es un gran álbum, tomó tiempo, pero valió la pena”. — GRISELDA FLORES

The Guapos, “Nunca te quise” (One Little Blue Records)

Como elegantes dappers con un toque sardónico, The Guapos — el nuevo proyecto paralelo de Adán Jodorowsky, El David Aguilar, Jay de La Cueva y Leiva, de la afamada escena musical mexicana — presenta “Nunca te quise”. El autoproclamado cuarteto de buenmozos canturrea una dulce armonía al estilo rockabilly, recordando a clásicos como “Donna” de Ritchie Valens o “Pensaba en ti” de Los Teen Tops, pero con un toque más siniestro. “Nunca te quise mi amor, hay que aceptarlo/ Fui tan solo un manipulador / No estés triste mi amor si te hice daño/ ¿Qué más quieres para huir de mi?”, cantan tiernamente en el coro.

“La letra de la canción es una parodia de un amante que, ya sea por inseguridad (o no), se muestra arrogante ante una posible ruptura e incluso está dispuesto a reconocer sus defectos. Tiene cinismo”, dijo la banda en un comunicado. “La ironía es que a pesar de la letra ácida de la canción, la música es en realidad muy dulce, y ese contraste es quizás lo que siempre nos ha gustado de la canción”. Dirigido por Charlotte Kemp Muhl, el video musical muestra a The Guapos canalizando un ambiente tipo La Naranja Mecánica, pero a diferencia de la letra de la canción, el clip le da a estos rompecorazones una conclusión justa. Producido por Jodorowsky, “Nunca te quise” es el segundo sencillo de un álbum que saldrá a finales de año. El grupo tiene previsto salir de gira por España este verano. — ISABELA RAYGOZA

Christian Alicea, Yo (Therapist Music)

En 2019, Christian Alicea incursionó en la industria interpretando música urbana, pero a lo largo del camino descubrió su sonido y color propios, que hoy se reflejan en su primer álbum de estudio, completamente de salsa, Yo. Con 16 canciones que incluyen colaboraciones con Nacho, Maffio, Rafa Pabón y más, Yo es un testimonio musical no solo de su cultura puertorriqueña, sino de quién es como artista: cantante, compositor e instrumentista. Las letras de Alicea hablan del amor, sentimiento e historias personales, todo respaldado por su dulce voz y cautivadoras fusiones tropicales, como se puede escuchar en el focus single “Aroma”. Otras canciones destacadas del álbum son “Bendición mame y pape”, un bop con infusión de bolero dedicado a sus fieles seguidores; “Se le nota”, una salsa de ritmo rápido con DJ Nelson y Alejandro Armes; “Qué rica” con DJ Buddha, un merengue ripiao grabado con una banda en vivo; y su esfuerzo de bachata “Se acabó”. Haz stream arriba y escucha Yo. — JESSICA ROIZ

Juanes, Vida Cotidiana (Universal Music Latino)

Juanes reflexiona sobre su relación con su esposa y sus hijos y los problemas que aquejan a su país en su nuevo álbum, Vida Cotidiana. No son temas particularmente nuevos para el rockero colombiano, quien se ha caracterizado por la profundidad y honestidad de sus letras de amor y compromiso social. Pero a sus 50 años, su viaje introspectivo resulta más maduro y fascinante. Desde el oscuro indie-rock “Gris” a “Cecilia” con Juan Luis Guerra, una alegre canción de amor dedicada a su esposa, Juanes es profundamente personal al navegar sus sentimientos de frustración y tristeza durante la pandemia, cuando estaba viviendo por primera vez con su familia las 24 horas del día en una experiencia aleccionadora muy importante, dice a Billboard Español.

El set de 11 temas — en el que el astro regresa a sus raíces rockeras con guitarra eléctrica, esta vez teñida de funk, son y cumbia, entre otros ritmos — fue producido por Juanes y Sebastian Krys e incluye los sencillos previamente lanzados “Amores prohibidos”, “Ojalá” y “Veneno”, una empoderadora canción funky sobre las relaciones tóxicas. Además de Guerra, Juanes invitó a otros artistas a ayudarlo en la composición: con la cantautora puertorriqueña GALE escribió el pop-rock “Ojalá”, con Tommy Torres el tema con sabor a reggae “El abrazo”, y con el poeta cubano Alexis Díaz Pimienta “Mayo”, inspirada en las marchas que llevaron a situaciones de violencia en Colombia los últimos años durante el mes del Día del Trabajador. Otro tema contundente, “Canción desaparecida”, sobre los desaparecidos en Colombia, lo grabó con su compatriota Mabiland. Vida Cotidiana es una cápsula de la vida de Juanes que te hará reflexionar sobre la tuya propia. — SIGAL RATNER-ARIAS

Jesús Adrian Romero, El Cielo Aún Espera (Vástago Producciones)

El cantautor mexicano Jesús Adrián Romero lanza su más reciente álbum, El Cielo Aún Espera. El famoso referente del género cristiano colabora con su compatriota Adriel Favela en el sencillo homónimo del disco, produciendo una atractiva balada pop con elementos del regional mexicano. En este tema, el inesperado dueto, acompañado por el sollozo nostálgico de un acordeón, habla sobre disfrutar la vida cotidiana no con los ojos puestos en el futuro, sino atesorando lo recibido en el presente. En palabras de Romero: “Muchas veces cuando hablamos de la vida espiritual levantamos un muro entre lo cotidiano y aquello que consideramos divino. La espiritualidad y la vida terrenal parecen ser dos ideas contrapuestas, como si hubiera que renunciar a una para alcanzar la otra… Lo que me gustaría transmitir con este álbum es que somos seres humanos que disfrutamos la vida, amamos, nos divertimos, reímos y lloramos, pero en medio de todo, nuestro centro, nuestra gravedad es Dios”.

Producido por Kiko Cibrián, el álbum de siete cortes incluye canciones como “Te esperaré”, una poética balada pop sobre la esperanza; “Amo todo de ti” en dos versiones (folk moderno y pop), dedicada a su esposa; y los sencillos previamente lanzados “A vivir” con Jesús Molina, “Fue tu amor” con Coalo Zamorano y “No ha sido en vano”. Esta última, una balada en piano, invita a no cansarse de hacer el bien aun cuando parezca que no ha dado buenos resultados. Jesús Adrián Romero, uno de los pocos artistas cristianos que se atreve a descentralizar su música y colaborar con otros colegas fuera del género, demuestra nuevamente que es un poeta que toca las fibras del corazón y logra con su lírica, en palabras sencillas, hacer zoom a la complejidad emocional del ser humano en muchos temas existenciales pero cotidianos y, a través de su música, invitar a la introspección. — LUISA CALLE

Escucha abajo nuestra playlist de la semana, con estos y otros lanzamientos de música latina.