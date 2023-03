Nueva Música Latina: De Myke Towers, Conexión Divina y más

Nueva Música Latina es una compilación de las mejores canciones, álbumes y videos latinos recomendados por los editores de Billboard Latin y Billlboard Español. Esta es la selección de la semana.

Myke Towers, La Vida Es Una (Warner Music Latina/Warner Records/One World International)

Desde su primer álbum de estudio en 2016, Myke Towers pareció destinado a ser uno de los artistas más notables de la nueva escuela de la música urbana latina. Su historial de vida, autenticidad, rango vocal cautivador y compases contundentes lo llevaron de ser un aspirante a rapero freestyle en Soundcloud a alcanzar 45 títulos en la lista Hot Latin Songs de Billboard (nueve de los cuales ingresaron al Top 10) y más. Ahora, en su cuarto álbum de estudio La Vida Es Una, Towers demuestra que todavía es una fuerza a tener en cuenta y que, de hecho, solo se vive una vez. Lanzado dos años después de su predecesor Lyke Mike, un LP totalmente de trap y hip hop, LVEU presenta un sonido más experimental (“No salgo” y “Lo logré” son los pocos temas que retienen su esencia de rap).

El set comienza con “Voodoo”, un sensual jam de afrobeats donde el artista puertorriqueño canta sobre conquistar a la chica que le gusta. En esa línea sigue “Mi droga”, un bop de reggaetón con toques flamencos. En temas como “Más allá” y “Mundo cruel” coquetea con ritmos de EDM, mientras que en “Sábado” ofrece un funk retro de los 80 que empoderará a las damas, y en “Flow Jamaican” se va por completo al reggae. Es más camaleónico que nunca, pero funciona y, por supuesto, no podría regresar sin las contagiosas melodías de reggaetón y perreo que lo convirtieron en un nombre familiar: “Tu rehén”, “Bella Kyal” y “El alta” son los ejemplos perfectos. En La Vida es Una, Towers recluta a grandes como Daddy Yankee, Arcángel, Ozuna y J Balvin, así como a la debutante Chita, quien resplandece en “Cama King”, una suave canción de R&B inspirada en los comienzos de los años 2000. — JESSICA ROIZ

Humbe, ESENCIA (Humbe/Sony Music Mexico)

El cuarto álbum de estudio de Humbe conecta profundamente las emociones del regiomontano (alguien oriundo de Monterrey) y celebra el amor, la fuerza de voluntad y la confianza en nosotros mismos. En una buena muestra de los sonidos únicos del cantautor mexicano, los 11 temas del set fusionan la hermosa naturaleza con su característica atmósfera pop. Es un álbum lleno de introspección, o como diría el propio Humbe en un comunicado de prensa, uno en el que, para poder ofrecer su esencia, tuvo que “buscar en su propia historia”.

Lo demuestra perfectamente desde el tema de apertura “Mamá”, que retrata uno de los amores más puros que existen, seguido de “Manada”, que refleja el cariño que recibe de sus fans. Además, “Para siempre” te hace sentir —vocal y musicalmente— cada palabra de su letra y es un recordatorio de que cuando se trata de amor, “a veces cura, a veces mata/ Muchos lo llaman el arma perfecta”. ESENCIA está cargado de mensajes para el alma y cierra con dos poderosos himnos: “Lo logré”, sobre cómo podemos luchar por todas las cosas que deseamos, y “Serotonina”, sobre el significado de la sustancia neurotransmisora que contribuye a la sensación de felicidad y regulación del estado de ánimo. — INGRID FAJARDO

Rosalía & Rauw Alejandro, RR (Columbia Records/Sony Music/Duars Entertainment)

Rosalía, una artista inquebrantable, enraizada en la tradición y con un don para la experimentación; y Rauw Alejandro, un astuto cantante de reggaetón armado con una energía dance que abarca muchos géneros, lanzan el EP RR, o R♾Я en aras del estilo. Las expectativas estaban por las nubes para su primera colaboración, y estos dos omnívoros musicales no solo las cumplieron, sino que las superaron. De hecho, su precioso video musical para “Beso” vino incluso acompañado de lo que parece ser el anuncio de su compromiso. Con una alegre melodía de teclado, Rosalía canta sobre el deseo de un beso con su característico tono agudo en “Beso”. Rauw encuentra a su media naranja con su arrullo de R&B, afirmando que se hace eco de sus sentimientos.

Luego llega la más siniestra “Vampiros”, cargada de energía postcoital, mientras esta pareja incendiaria asalta la noche a lo Bonnie y Clyde, respaldada por un ritmo de reggaetón de la vieja escuela. “Mi pistola no tiene seguro/ se dispara sola/ es de Barcelona pero está cabrona/ ella no es seguidora”, canta el puertorriqueño. En su oda bolera confesional “Promesa”, se revela otra faceta de su amor: una tierna carta de estilo clásico que rebosa dulzura y sensualidad. “Una promesa, nunca para mirar atrás, si preguntaras, yo te lo volvería a jurar, como una perla que volvió al fondo del mar, si te perdiera se que te volvería a encontrar”, llora la española. En definitiva, RR es un trozo de pop latino digno de desvanecimiento y con un corazón abierto que mezcla la aventura, la lujuria y el romance, dando esperanzas a los escépticos del amor. — ISABELA RAYGOZA

Andrés Cepeda & Gusi, “Duele” (Sony Music Colombia)

Andrés Cepeda y Gusi nos trasladan a los años 50 al unir fuerzas para “Duele”, un bolero-cha sobre despecho escrito por Gusi y Benji Cordero. La canción habla sobre el final de una relación y los dolorosos recuerdos que evoca la ausencia del ser amado. Ambos cantantes tienen la oportunidad de brillar por separado antes de fusionar sus voces en sutiles pero hermosas armonías. “Y duele/ Pensar que tú te vas amor/ No le diste la importancia/ Cuánto pesa esta distancia/ Para decirnos adiós,” cantan en el coro. “Duele” es parte del próximo álbum de Cepeda, que saldrá en mayo. El video musical del tema — dirigido por Salomón Simhon y filmado en Colombia, en Ciénaga, Magdalena — es tan colorido como su letra. — SIGAL RATNER-ARIAS

Conexión Divina, “Anestesia” (Sony Music Latin)

Mientras calienta los motores para la salida de su álbum debut 3 Mundos el 14 de abril, Conexión Divina obsequia a los fans otro sencillo justo antes del gran lanzamiento. Con “Anestesia”, el grupo femenino integrado por Ashlee, Liz y Sandra sigue aprovechando los cimientos de su sonido sierreño central impulsado por una mezcla de melancólicas melodías de guitarra acústica y eléctrica. “Esta fue una de las canciones que más nos divertimos grabando porque teníamos la libertad de agregar efectos a la música”, dijo el trío en un comunicado conjunto. Se refieren a agregar un trueno a mitad de la canción, algo que no hace sino intensificar las vibraciones oscuras y sombrías de una letra claramente angustiosa. “Yo sé, nada va a cambiar, me anestesié, ya no pude despertar”, canta Liz. “A veces duermo cuando estoy despierta y no sé cómo sentirme porque me molesta/ Las noches largas me la paso en siesta, a veces pareciera que tuviera amnesia”. Si tienes ganas de ver al grupo en vivo, Conexión va a hacer su debut en Coachella en abril. — GRISELDA FLORES

Miranda!, Cristian Castro, “Prisionero” (Sony Music Argentina)

Miranda! recibe como huésped a Cristian Castro en la nueva versión de “Prisionero”, parte del próximo álbum Hotel Miranda!, el cual presentará nuevas versiones de éxitos acumulados por el dúo argentino conformado por Ale Sergei y Juliana Gattas en más de 20 años de carrera musical. El tema electro-pop fue lanzado por primera vez en 2007, y aunque el dúo de voces plumosas siempre ha tenido un característico sonido retro, la nueva mezcla — que destaca el beat, los bajos, y una presencia más marcada de sintetizadores — le da un toque más ochentero. En el video se puede ver a Castro cautivo de la pareja y varias alusiones a su éxito “Azul”. Para quienes reconocen esta canción, sin duda será un viaje nostálgico a los años 2000 que provocará corear con acento argentino “Nadie va a amarte como yo lo haré”. — LUISA CALLE

Aquí puedes escuchar nuestra playlist de la semana, con estos y otros lanzamientos de música latina: