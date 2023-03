Nueva Música Latina: De Manuel Turizo, Elena Rose y más

Nueva Música Latina es una compilación de las mejores canciones, álbumes y videos latinos recomendados por los editores de Billboard Latin y Billlboard Español. Esta es la selección de la semana.

Manuel Turizo, 2000 (La Industria Inc./Sony Music Latin)

En 2000, que lleva por título el año de su nacimiento, Manuel Turizo es más experimental que nunca, y las primeras canciones del álbum son prueba de ello. Aunque se mantiene fiel a su esencia de reggaetón-pop, el artista colombiano no rehuye de ritmos techno (como se escucha en “Triste”), de merengue acelerado (“El Merengue” con Marshmello), las fusiones sensuales de reggae y dancehall (“Jamaica”) y el trap (“U Lala”). 2000 es una producción optimista, como para disfrutar en verano, con 15 temas que incluyen los sencillos “Éxtasis” con María Becerra, y “La bachata”, que alcanzó el No. 1 en las listas Tropical Airplay y Latin Airplay de Billboard, y más recientemente el Hot 100 de Billboard Argentina. Con ritmos llenos de energía y letras cercanas, el artista colombiano se vuelve ultrapersonal en el notable “Vacío”, una canción en la que habla de perseguir sus sueños a temprana edad (Turizo tenía 15 años cuando lanzó su primer hit, “Una lady como tú”). Para imprimir más solidez a un set muy íntimo, la portada presenta una foto de Turizo cuando era bebé. — JESSICA ROIZ

Elena Rose, “El hombre” (Warner Music Latina)

El primer sencillo del año de Elena Rose es una canción pop maravillosa que también sirve como adelanto de su próximo álbum debut. Como siempre, la voz etérea de la cantautora, que se adapta a cualquier estilo que le sirva como lienzo, ocupa un lugar central en este futuro himno. Dulce pero conmovedor, “El hombre” describe a un hombre evolucionado, que no tiene miedo de ser vulnerable y que ha aceptado su lado más suave. “Él es diferente a los demás”, canta al presentar a este unicornio de hombre. “No es el que te abre la puerta, sino el que no te las quiere cerrar. Un hombre no es el que te ama, es el que te enseña a amar”. — GRISELDA FLORES

Lupita Infante, “Besarte así” (Sony Music Latin)

En tiempos de letras cada vez más y más explícitas, resulta refrescante escuchar la romántica “Besarte así” de Lupita Infante, el tercer sencillo de su próximo álbum Amor Como En Las Películas de Antes. Con un sonido retro y una letra dulce e inocente, la balada mariachi escrita por Infante con Pedro Dabdoub imagina lo que sería el beso perfecto con la persona perfecta: “Y si me acerco poco a poco, siento mi voz temblar/ Cuando digo tu nombre en realidad te quiero besar”, canta la artista. La canción trata sobre “dejar que tu imaginación te lleve a un lugar donde nunca has estado antes”, dice Infante en las notas de producción, agregando que “te permite imaginar ese beso con el que has soñado toda tu vida, permitiéndote abrazar esos sentimientos de amor.” — SIGAL RATNER-ARIAS

Isabella Lovestory, “Latina” (Isabella Lovestory)

Isabella Lovestory, proveedora de freaky urbano, no tiene problema en compartir el alcohol, los muchachos y el lipstick con sus camaradas en “Latina” — al fin y al cabo, somos una hermandad. Impulsada por un ritmo de reggaetón pegajoso y embriagador, y por sus inclinaciones de riot grrrl, la artista de origen hondureño llega con una poderosa declaración llena de orgullo y convicción. Su primer sencillo de 2023 ya suena como un electrizante himno de art-pop feminista: “Me siento tan bonita escuchando a esta reina” y “No pedí ser Latina solo tuve suerte” son algunos comentarios de usuarias en internet. “Irónica y juguetona, [‘Latina’] es una canción que celebra el hecho de ser latina sin caer en clichés y sin ser ‘comercial’ al respecto”, afirma la artista en un comunicado. “[Es] una canción sobre el empoderamiento de ser latina, así como sobre la redefinición de los matices de este empoderamiento”. Producido por Chicken, Kamixlo y Nick León, el tema de neoperreo también coincide con el anuncio de su próxima gira, Laticonica Tour, que comenzó el 16 de marzo en Austin, Texas, en SXSW. — ISABELA RAYGOZA

Luis R Conriquez & Grupo Frontera “Dame un Chance” (Kartel Music)

Luis R Conriquez y Grupo Frontera unen fuerzas para “Dame un chance”. El cantautor mexicano y la banda norteña contemporánea ofrecen una fusión regional mexicana fresca que combina sin esfuerzo los sonidos norteños tradicionales con el ritmo animado de la cumbia. Producida por Edgar Barrera, la canción es una romántica súplica de una oportunidad en la que los protagonistas se comprometen a cambiar e incluso consumir menos alcohol si eso les otorga la posibilidad de estar con la persona que aman: “Tengo un presentimiento que mi vida es mejor contigo/ Yo sé muy bien que dicen que soy un desmadre/ Y es cierto yo también lo admito, pero también sé quererte bonito/ Le bajo y tomo poquito, no más pa’ que veas que te necesito”. El video muestra a los artistas actuando en vivo con un grupo entusiasta de hombres bailando y festejando. — LUISA CALLE

Lenier & Yomo, “Corazón callejero” (Mr. 305 Records)

El cantautor cubano Lenier recluta al artista puertorriqueño Yomo para entregarnos una carta de amor en “Corazón callejero”. Con una mezcla de encantadoras melodías y ritmos acelerados, el conmovedor tema, una dulce confesión de amor, equilibra a la perfección la característica voz de Yomo y la áspera pero relajante voz de Lenier. “Yo tengo un corazón callejero, un corazón bandolero que de ti se enamoró”, cantan en el estribillo. — INGRID FAJARDO

Abajo puedes escuchar nuestra playlist de la semana, con estos y otros lanzamientos de música latina.