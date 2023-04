Nueva Música Latina: De Feid & Sean Paul, Carla Morrison y más

Nueva Música Latina es una compilación de las mejores canciones, álbumes y videos latinos recomendados por los editores de Billboard Latin y Billlboard Español. Esta es la selección de la semana.

Feid & Sean Paul, “Niña bonita” (Universal Music Latin Entertainment)

En su primer esfuerzo colaborativo, Feid y Sean Paul presentan “Niña bonita”, producida por Sky Rompiendo. Arrancando con el sonido de un reproductor de casetes y riffs de guitarra de ensueño, el artista colombiano canta, marcando el tono de un bop ultradulce: “Alguien como yo no iba a enamorarse”. Al combinar el reggaetón romántico característico de Feid con los ritmos sensuales de dancehall de Sean Paul, “Niña bonita” es como una carta honesta dirigida a alguien especial. “Baby girl, si yo te quiero y tú me quieres, por ti daría la vida/ Toma mi mano solo una noche, ya no te sientas solita”, canta en español el rapero jamaicano. “I want to make memories with you”, agrega en inglés. Mientras tanto, la voz dulce de Feid canta sobre admirar el cuerpo de esa chica especial y querer pasar tiempo con ella. Un video oficial con ambos artistas acompaña el lanzamiento. — JESSICA ROIZ

Alejandra Guzmán, “Reynísima” (Alejandra Guzmán)

La reina del rock mexicano Alejandra Guzmán está de regreso con una canción llena de actitud que inicia una nueva era en su carrera. “Reynísima” es su primer sencillo como artista “totalmente” independiente, según un comunicado de prensa. Ahora ella también maneja su propia carrera. Dejando atrás cualquier rastro de pop, Guzmán apuesta por su sonido esencial, el punk-rock, y entrega letras contundentes sobre gobernarse sola. “Nadie lo puede negar, mi corona siempre seguirá brillando”, declara. “Mi castillo tiene forma de escenario. Tengo todo porque tengo estrella, el talento es mi bandera. Reynísima… Soy lo que soy por darle voz al corazón”. La atrevida canción llega después de que la próxima gira conjunta de la cantautora con la artista pop mexicana Fey fuera pospuesta debido a problemas “logísticos”. — GRISELDA FLORES

Carla Morrison, “Todo fue por amor” (Cosmica Artists)

Mientras se prepara para iniciar el próximo tramo de El Renacimiento Tour en Estados Unidos, Carla Morrison nos sorprende con una emotiva balada sobre el poder del amor. El sencillo no solo está inspirado en su vida, sino que también fue escrito como la canción principal de la película Con Esta Luz, que honra la vida de la fallecida Sor María Rosa Leggol, una líder comunitaria hondureña que ayudó a más de 87.000 niños a escapar la pobreza brindándoles vivienda, educación y seguridad. “Cuando recibí la llamada para trabajar en la canción de esta película fue muy emocionante e inspirador para mí, pues trata de una mujer que marcó una gran diferencia en miles de personas, ¡miles de niños huérfanos a quienes ella les dio todo su amor y cambio tantas vidas!“, comparte Morrison en sus redes sociales. La letra cobra un significado especial al conocer este contexto, y el video, que muestra fragmentos de la película, construye sobre esta celebración del poder sanador del amor y de lo impactante que es dedicar la vida al servicio a los demás. — LUISA CALLE

Fonseca & Juan Luis Guerra, “Si tú me quieres” (Sony Music Latin)

Fonseca y Juan Luis Guerra fusionan los sonidos tradicionales de sus respectivas tierras, Colombia y la República Dominicana, en este tema tropical romántico y contagioso que habla de la ilusión que genera el amor y de hacer todo por la persona amada. “Quiero hacer por ti lo que nadie puede y ser de tu mundo el superhéroe/ Si pudiera yo volar, hasta Marte y regresar, todo yo lo haría si tú me quieres”, canta Guerra antes de unir su voz a la de Fonseca en el coro creando una hermosa armonía. Grabada totalmente en vivo, “Si tú me quieres” fue escrita por Fonseca junto a Yoel Henríquez y Yadam González, y producida por González y Juanes. El respectivo video musical combina imágenes de ambos cantantes grabando en el estudio con otras de percusión y batería que se sumaron más tarde. “Compartir esta canción junto al maestro Juan Luis Guerra para mi es un sueño cumplido”, dijo Fonseca en un comunicado. “Oír su voz en esta canción es algo realmente muy emocionante y es una canción que de alguna manera muestra la influencia que ha tenido su música en la mía”. — SIGAL RATNER-ARIAS

Carin León, “Primera cita” (Socios Music)

El nuevo sencillo del sonorense Carin León, “Primera cita”, es un adelanto de su próximo álbum Colmillo de Leche. Con una voz áspera que sale de lo hondo del alma, y poniendo de relieve su capacidad para transmitir sentimientos mediante sus canciones y melodías con sonidos mexicanos más tradicionales, León destaca su pasión por el R&B y el soul. “Esta canción es una sorpresa para nosotros, ya que fue un experimento para nuestra grabación de Tiny Desk: hicimos un poco de soul y la fusionamos con música regional mexicana para crear algo emocionante”, dijo recientemente a Billboard. En el tema canta melancólicamente: “Te vi, me viste/ Al principio fue una broma/ Luego la verdad se asoma, intercambiamos sonrisas/ Pasó algún tiempo, poco menos de una hora/ Y por debajo la mesa tu tacón tocó mi bota”. — INGRID FAJARDO

Espectro Caudillo, “4’20’88” (Nacional Records)

A través de su oferta electrónica, intensa y llena de suspenso, Espectro Caudillo crea un tema inquietante y cinematográfico para conmemorar el asesinato del periodista mexicano Héctor “El Gato Félix” Miranda hace 35 años. El reportero era conocido por su inquebrantable cobertura de la guerra contra las drogas y el tráfico fronterizo en los años 80. Con su oscuro sonido rave mexicano, el productor tijuanense basado en Nueva York explora temas de poder y corrupción a través del experimentalismo minimalista. El sencillo pertenece a su próximo álbum, La Liturgia del Tigre Blanco, que narra el “oscuro legado” de Jorge Hank Rohn, polémico empresario y expresidente municipal de Tijuana.

“Musicalmente, me inspiré en Nortec [Collective] para capturar auténticamente la historia social y política de Tijuana”, dijo el exproductor de Los Macuanos en un comunicado. “La generación Nortec alcanzó la mayoría de edad junto a los acontecimientos del álbum [en los años 00]. El álbum explora la ansiedad de la influencia, como se ve en la compleja relación de Jorge Hank con su padre Carlos”. En exactamente 4 minutos y 20 segundos, “4’20’88” (también la fecha del asesinato de El Gato Félix) se desarrolla a través de una atmósfera tensa, como sacada directamente de una escena de persecución. Es una introducción de un álbum que promete ser una “exploración impactante y sugerente de las historias que conforman la identidad de Tijuana”. — ISABELA RAYGOZA

Escucha nuestra playlist de la semana con estos y otros lanzamientos de música latina: