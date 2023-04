Nueva Música Latina: De Eslabón Armado, Monsieur Perine y más

Nueva Música Latina es una compilación de las mejores canciones, álbumes y videos latinos recomendados por los editores de Billboard Latin y Billlboard Español. Esta es la selección de la semana.

Eslabón Armado, Desvelado (DEL Records)

Desvelado de Eslabón Armado no podía llegar en mejor momento. El sexto álbum de estudio del grupo, que le sigue a sus cinco No. 1 consecutivos en la lista Regional Mexican Albums de Billboard, aparece cuando “Ella baila sola”, de la banda mexicana-estadounidense de música sierreña con Peso Pluma, es No. 1 en el Billboard Global 200 (con fecha del 29 de abril). Es la primera canción regional mexicana en encabezar la lista y también la primera de ese género en ingresar al top 5 del Hot 100. Por supuesto, la canción es parte del set, y aunque podría ser la que te lleve a escuchar este álbum, encontrarás muchas otras joyas en él. Escrito principalmente por su líder, Pedro Tovar (actualmente No. 1 en la lista Hot 100 Songwriters), excepto por algunas colaboraciones en las que se le unen otros compositores, Desvelado consolida aún más la capacidad de Tovar para adaptar el género a la Generación Z con una letra supermoderna como la de la canción de apertura, “¿Quién es él?”, donde canta “¿Y quién es él? El que andas posteando por las redes, paseando por los mismos lugares que te llevé, los mismos que yo te besé”.

A lo largo del álbum, Eslabón se apega al triste sonido sierreño de guitarra que no solo funcionó para ellos, sino que identifica a una nueva generación de creadores de éxitos de la música mexicana. El LP incluye ocho colaboraciones, entre ellas la cumbia con tintes norteños “Quédate conmigo” con Grupo Frontera (que recién lanzó una colaboración con Bad Bunny) y el futuro himno de ruptura “Tomando tequila” con la voz áspera de Jhayco como protagonista. Eslabón cuenta con artistas con los que había grabado anteriormente, como Junior H y DannyLux, para algunos duetos. Si apenas descubriste a Eslabón Armado escuchado su hit “Ella baila sola”, llegas justo a tiempo. Este álbum es un placer tanto para los nuevos fans como para los seguidores leales. — GRISELDA FLORES

Monsieur Periné, Bolero Apocalíptico (5020 Records/Sony Music Latin)

El dúo colombiano integrado por Catalina García y Santiago Prieto es uno de los pocos conjuntos artísticos capaces de ofrecer verdaderamente álbumes eclécticos que logran sonar totalmente cohesivo. El más reciente, curiosamente titulado Bolero Apocalíptico, navega (como siempre) por la senda del capricho (échale un ojo a la canción con sabor a reggae “Mundo paralelo”, con Pedro Capó), la musicalidad y múltiples géneros de tintes inesperados, pero guiados siempre por melodías contundentes, lo que los hace atípicos dentro del mundo alternativo. Atestigua también cómo Monsieur saca a artistas únicos de su zona de confort, por ejemplo invitando a Ana Tijoux a hacer “Cumbia valiente”. Hay en el álbum material sensual de taberna y, sí, un bolero apocalíptico para terminar, interpretado con sencillez por Prieto en compañía de una guitarra. — LEILA COBO

Mike Bahía, Contigo (Warner Music Mexico)

El ganador del Latin Grammy Mike Bahía culmina un ciclo con el lanzamiento de su nuevo álbum Contigo, la tercera y última entrega de una trilogía que dio vida a Navegando (2019) y Contento (2021). Juntos, los títulos de estos tres álbumes forman la frase “navegando contento contigo”, un nombre y concepto que sirven de reflejo y dedicación a la increíble travesía que es su carrera musical y aquellos que lo han apoyado hasta ahora, incluyendo su equipo, fans y familia. Conocido como “el capitán del barco”, Bahía presenta 12 canciones llenas de romance, dolor, angustia y vulnerabilidad, como indica el tema central “Corazón”, una conversación franca con tu corazón de la manera más pura.

Producido y coescrito por Keityn, y las contribuciones del equipo de La Creme, Contigo también incluye los sencillos previamente lanzados “La falta”, una poderosa declaración con el astro del regional mexicano Carin León; el irresistible “El egoísmo” con Keityn y el cantautor colombiano en ascenso Dekko; “De qué manera”, una salsa con la que Bahía rinde homenaje a su ciudad natal de Cali, Colombia; y por supuesto “Mi pecadito” con Greeicy, una pieza en la que experimenta con los sensuales sonidos de la bachata, fusionando el género con los vibrantes ritmos tropicales que han llegado a definir su trabajo a lo largo de los años. — INGRID FAJARDO

Jay Wheeler, Emociones 1.5 (Linked Music/Dynamic Records/EMPIRE)

Jay Wheeler es un recién casado feliz con el amor de su vida, la artista Zhamira Zambrano, pero en el álbum Emociones 1.5, es exactamente eso: emocional. En las tres primeras de nueve canciones, “Intro”, “Te la dedico” y “For You”, todas baladas impulsadas por guitarras acústicas, Wheeler se mantiene fiel a su alter ego, “La Voz Romántica”, vertiendo su corazón en letras melancólicas. “Intro” trata sobre desconectarse de un ser querido; “Te la dedico” sobre un hombre que pasa página; y “For You”, la única canción en inglés del EP, sobre la nostalgia y el cambio. Para cuando llega al cuarto tema, Wheeler comienza a salir de su zona de confort, tanto musical como líricamente, como se puede constatar en “Pacto” con los debutantes Luar La L, Dei V y Hades66, y en “SOS”. En el primero, desencadena un sensual trap sobre dos personas que tienen una química sexual desbocada. En el segundo, fusiona lo alternativo con el new wave de los 80. Uno de los títulos más notables de Emociones es “Corazón roto”, una melodía punk rock juguetona que hacia el final se transforma suavemente en una bachata tradicional. Y en medio de una mezcla de reggaetón romántico y perreo contundente, Wheeler concluye su EP con “2022”, su primer intento en el género regional mexicano. — JESSICA ROIZ

Niña Pastori, Camino (Sony Music España)

La cantautora española Niña Pastori, una de las mayores exponentes del flamenco, lanza su nuevo álbum Camino. A lo largo de 10 canciones, Pastori hace alarde de su versatilidad vocal e innegable esencia experimental fusionando, una vez más, su arraigado flamenco con otros géneros musicales latinos. Incluye desde temas con un sonido pop más comerciales como “Bon dia”, pasando por salsas gitanas alegres como “Regoleta” y “Osú qué niña” (el primer adelanto del disco), hasta bulerías como “Y de repente” llenas de cante, jaleo y redoble de palmas.

Camino es un abanico de emociones plasmadas en canciones positivas y optimistas como “Bon dia”, una pieza como para levantarse con el pie derecho en la mañana. Su voz es apasionada, intensa y emotiva en cada uno de sus temas, pero no es lo único destacable del nuevo proyecto de la oriunda de San Fernando, Cadíz, Andalucía. En sus letras también incluye reflexiones de vida. En “Caminante”, por ejemplo, habla de realidades sociales como la indigencia y la hambruna infantil, e invita con su canto a ser parte del cambio: “Ven deja tu huella con amor… Esto será un mundo mejor”. Camino es un deleite, sea que estés tomando un café en Barcelona o quieras hacer un recorrido por el folclor español a través de las contribuciones que Niña Pastori ha hecho al flamenco a lo largo de más de 25 años. — LUISA CALLE

Alex Anwandter feat. Buscabulla, “Mi vida en llamas” (5 AM)

Con una habilidad inigualable para crear el gancho pop perfecto, Alex Anwandter vuelve con el sencillo “Mi vida en llamas”. En esta ocasión, el artista chileno cuenta con la colaboración del dúo puertorriqueño de indie pop Buscabulla, con cuya vocalista Raquel Berrios crea un feeling de éxtasis en technicolor. Aunque eufórica, la canción detalla la sensación de tu cuerpo ardiendo en llamas, en medio de una incertidumbre pandémica, “cuando el mundo y nuestras respectivas vidas amorosas parecían arder en llamas”, explica el cantautor y productor en un comunicado de prensa. “En general, es una canción positiva sobre cómo el mundo puede ser un mal lugar, pero la vida, a pesar de todo, es bastante maravillosa”. La canción indie pop es parte de su próximo álbum, El Diablo en el Cuerpo, que se lanzará el 26 de mayo. — ISABELA RAYGOZA

