Nueva Música Latina: De Eladio Carrión y Anuel, Farruko, y más

Nueva Música Latina es una compilación de las mejores canciones, álbumes y videos latinos recomendados por los editores de Billboard Latin y Billlboard Español. Esta es la selección de la semana.

Eladio Carrión feat. Anuel AA, “Triste verano” (Rimas Entertainment)

Dos potencias puertorriqueñas, dos corazones rotos y un explosivo banger de desamor dieron como resultado “Triste verano”. Los superastros del trap Eladio Carrión y Anuel AA escupen versos como dos desamparados que no se atreven a mendigar en una vigorizante interacción entre trap y reggaetón. “Un verano sin ti, me tienes aquí desde junio hasta agosto”, canta Carrión, una ingeniosa referencia al último álbum de su compañero de sello Bad Bunny.

La canción de primavera, de temática triste, sorprende una temporada antes de tiempo por culpa de una filtración involuntaria. “Es una canción que publiqué accidentalmente como una historia [en IG]. Solo duró 15 segundos y luego la borré. Así que esta es probablemente una de las canciones, y collabs, que mis fans han estado esperando”, dice Carrión a Billboard Español. El “tremendo cabrón” lanzará su propio Sauce Boyz Fest este mayo junto con una nueva marca de cerveza, La H. — ISABELA RAYGOZA

Marshmello, Farruko, “Esta vida” (Sony Music Latin)

Tras el éxito “El merengue” con Manuel Turizo, el enigmático DJ enmascarado Marshmello se aventura nuevamente en la música latina con “Esta vida”, esta vez junto a Farruko. La pista mantiene el sonido electrónico característico del artista puertorriqueño que lo ha llevado a alcanzar la cima de las listas Hot Latin Songs y Hot Dance/Electronic Songs de Billboard en el pasado, pero el DJ estadounidense lo lleva a otras alturas con una mezcla de electro-house con sintetizadores y un ritmo bailable.

La letra refleja el nuevo camino de vida de Farruko, quien ha dicho que encontró a Jesús, y el respectivo video lo muestra viviendo dos vidas contrastantes: como una persona sin hogar, y como una celebridad adinerada. “Que hablen, que digan/ Usted viva su vida, yo vivo la mía/ Me cansé de las mentiras, de tanta falsedad, del mismo sistema/ Encontré la salida pa’ to’ mis problemas/ Ahora que cambié pa’ bien, no me lo tomen a mal”, dice parte de la letra. La canción tuvo su debut en vivo en el DJ’s Ultra Music Festival el 26 de marzo. Y aunque no se puede complacer a todos, como dice el coro, sin duda esta colaboración sí complacerá a muchos. — LUISA CALLE

Esteman, “Despertar” (Univeral Music Group Mexico)

Esteman se aparta de su característico sonido electro-pop optimista para su nueva canción “Despertar”, una balada pop rítmica y lenta que narra el despertar emocional del cantautor colombiano. El tema, escrito por Esteman y Christian Jean, trata sobre encontrar el camino de regreso a la persona que te hace sentir como en casa o con los pies en la tierra. “Quiero despertar y encontrarte ahí, a mi lado”, canta con nostalgia. “Y recuperar eso que perdí estando lejos de ti”. “Despertar” es el primer sencillo del próximo álbum de Esteman, que saldrá a finales de este año. — GRISELDA FLORES

Boza, Dalex, “Volar” (Sony Music Latin)

En su primer sencillo oficial del año, Boza reclutó a Dalex para “Volar”. Apartándose de las melodías de reggae plena y afrobeat que lo caracterizan, Boza experimenta con ritmos electrónicos contagiosos bajo la dirección del creador de éxitos colombiano Sky Rompiendo. Un denominador común, sin embargo, es su lirismo romántico y coqueto: “Bésame y dime qué sientes/ Si quieres repetirlo para mí es suficiente/ El tiempo sin ti es tiempo perdido/ Me siento vivo si estoy contigo/ Dios, enséñame a volar”, dice el coro. El artista panameño y el astro boricua unen fuerzas en un tema que habla de enamorarse de una chica y sentir las más elevadas emociones por ella. El video musical, en el que Boza tiene una sesión apasionada de besos con una modelo, también es representativo de esto. — JESSICA ROIZ

Felipe Peláez, “Magia” (Arte Producciones)

El superastro del vallenato Felipe Peláez se estrena en las rancheras con su nuevo tema, “Magia”, el primer sencillo de su próximo álbum Un Sueño Llamado Ranchera. Y a juzgar por “Magia”, el set estará compuesto en su totalidad por rancheras cautivadoras entremezcladas con su característica y apasionada voz. En un estilo digno de Peláez, “Magia” destaca en su letra la incomparable magia de un amor capaz de cambiar la vida. Escrita por el artista, la canción tradicional mariachi es un poema de amor en el que se destaca la versatilidad con que Peláez se adapta a géneros musicales de todo tipo. — INGRID FAJARDO

Zuco 103, “Postcard” (Zuco Sound)

En “Postcard” de Zuco 103 — parte del nuevo álbum del conjunto musical brasileño-holandés Telenovela, lanzado el viernes — la melodiosa y dulce voz de Lillian Vieira es una caricia para los oídos. Cantada en portugués, esta elegante bossa nova con toques de jazz y funk habla del hogar no como lugar, sino como un sentido de pertenencia. El video musical acompañante, dirigido por Chris de Krijger, se filmó en su natal Brasil, en Teresópolis, y muestra a Vieira rodeada de la belleza de la naturaleza y el abrazo de su familia. “[Este] video y canción es, en realidad, un resumen de mi vida lejos de casa, una reflexión”, dice la cantante, quien reside en Holanda. Es sobre “dejar tu tierra e irte muy lejos a lo que tienes en abundancia en un abrazo, en una charla sin pretensiones y los sonidos únicos e inexplicables de la naturaleza, la riqueza de pertenecer a un sitio”. — SIGAL RATNER-ARIAS

Aquí puedes escuchar nuestra playlist de la semana, con estos y otros lanzamientos de música latina: