Nueva Música Latina: De Darell, Kany García, Caloncho y más

Nueva Música Latina es una compilación de las mejores canciones, álbumes y videos latinos recomendados por los editores de Billboard Latin y Billlboard Español. Esta es la selección de la semana.

Darell, Everybody Go To The Discotek (Sony Music Latin)

Si su título sirve como indicio, Darell acaba de lanzar un álbum que está destinado a bailar y divertirse, no toda la noche, sino todo el año. Everybody Go To The Discotek (Todo el mundo vaya a la discoteca), que lleva el nombre de su frase característica, incluye 18 canciones que no solo diseñadas para pasar un buen rato en el club, sino que también muestran la versatilidad musical de Darell. En el centro de cada pista está su voz distintiva, profunda y rasposa, pero mientras algunas canciones son perreos contundentes (“Deshidratado”, “Ponte bonita” y “Me dice daddy”, por nombrar algunas), el artista puertorriqueño es tan experimental como siempre. Entre otros temas notables están “Lollipop”, una sensual fusión de merengue y bachata; “Rulay”, un homenaje al dembow dominicano; “Funka”, un cautivador funk brasileño; y el sencillo principal “Wait Deh Man”, una colaboración con infusión de reggae junto a Nicky Jam, Wisin y Luar La L. Otros colaboradores en Everybody Go To The Discotek son Ozuna, Myke Towers, Sech, Jory Boy, Maffio, Omar Courtz y Omar Montes. — JESSICA ROIZ

Kany García & Carin León, “Te lo agradezco” (5020 Records)

Kany García comienza su nueva canción con un imponente ritmo de tuba que da paso a una melodía impulsada por el requinto antes de terminar por fusionarse ambos instrumentos para dar vida a esta poderosa balada pop. En “Te lo agradezco”, la cantautora puertorriqueña colabora con el astro del regional mexicano Carin León, quien brilla con su característica voz vibrante, la cual complementa la voz igualmente potente de García mientras cantan sobre estar mejor después de terminar una relación tóxica. “Ay, este amor a ti te quedó grande/ Y tú decías que no podría vivir sin ti/ Y buscas cualquier razón pa’ andar hablando de mí/ Ay amor, qué ganas de joderme el corazón”, cantan, tocando una fibra sensible. — GRISELDA FLORES

Grupo Firme, Pipe Bueno, “Entre botellas” (Music VIP Entertainment)

El pionero de la nueva generación de la música regional colombiana Pipe Bueno se asocia con Grupo Firme para crear el himno definitivo de desamor: “Entre botellas”. La voz única y la perspectiva fresca de Pipe, junto con el sonido distintivo de Grupo Firme, reafirman el éxito continuo de la música regional en todo el mundo, ya que “Entre botellas” marca la primera colaboración entre un artista colombiano y un reconocido grupo regional mexicano. En la canción, escrita por Eduin Caz y Abraham Hernández de Grupo Firme, dos amigos se ponen al día con unos tragos. Mientras hablan de sus recientes intereses amorosos, descubren que ambos se han enamorado de la misma mujer. Luego, el dúo recuerda a su amor perdido mientras ahoga sus penas en el alcohol. “Entre botellas ya borracho ni me acuerdo que te amo y que quisiera ser el dueño de tus besos”, cantan en el coro. — INGRID FAJARDO

Residente, Ricky Martin, “Quiero ser baladista” (Sony Music Latin)

Más que una canción, los nueve minutos y siete segundos de “Quiero ser baladista” son una especie de confesional donde se toca la tiradera, la industria de la música, letras, teatro y puro entretenimiento. Aquí, el video musical es tan importante como la música. El cortometraje (porque eso es lo que es) en blanco y negro empieza con Residente asesinado a tiros en un ascensor, con lo que parece ser una versión instrumental de “Vuelve” de Ricky Martin sonando en el fondo. Ahí empiezan las cosas. Residente revive y empieza a rapear, tirándole a los otros urbanos del género (“Soy el lobo que revuelca el gallinero”). Después, se convierte en “baladista” en una audición frente a su prisionero, que resulta ser Afo Verde, el jefe de Sony Music Latin. Cuando Verde no lo firma, Residente lo mata, y luego es asesinado por Ricky Martin, quien empieza a rapear, canalizando a Residente. Sí, es complicado y confuso y divertido de mirar. Y aunque quizás la canción no se quede con nosotros, Ricky Martin “rapeando” será imposible de olvidar. — LEILA COBO

Caloncho, “Wacha Checa” (Universal Music Mexico)

Caloncho nos regala un romántico indie pop mid-tempo con toques de reggae y folk tan “refrescante como menta”, como dice parte de la letra. En “Wacha Checa”, el cantautor mexicano nos invita a abrir los ojos y apreciar las cosas buenas de la vida. “Suelta todo lo que pesa/ Deja atrás todo lo que pasó/ La ocasión es tan perfecta, wacha, checa/ Dónde andas hoy”, canta con su característico estilo relajado. “[Este tema] es un intento de hacerle ver a alguien más todo lo que hay a su alrededor, que es hermoso y que por alguna razón no lo está observando desde el ángulo correcto”, dice en las notas de prensa. El video musical, protagonizado por Caloncho y su esposa compartiendo momentos cotidianos en su hogar, es igual de dulce y sereno. — SIGAL RATNER-ARIAS

Kurt, “Luz prendida” (Universal Music Mexico)

Armado con una guitarra acústica y letras honestas, Kurt presenta su nueva canción “Luz prendida”. Sin adornos ni pretensiones, el cantautor mexicano describe las virtudes y particularidades de la musa de su inspiración que lo hace sentirse enamorado, creando una hermosa balada romántica. “No pensaba encontrarte y que, al instante, me enseñaras tantas formas de amarte/ Tú eres la prueba verdadera, que el amor no es una sala de espera/ Quiero estar más cerca de ti, ya con verte me haces feliz/ Tú eres la prueba verdadera, que el amor tarda, pero siempre llega”, canta en el tema. El videoclip, ambientado en un hogar ecléctico donde convergen elementos vintage y contemporáneos, muestra al artista en su esencia acompañado por su instrumento y su amada. La canción llega oportunamente como un lindo recordatorio para no perder la esperanza y seguir creyendo que se puede encontrar el amor en el momento correcto, aun cuando las noticias de desamor acaparan los titulares. — LUISA CALLE

Luiza Lian, 7 Estrelas | quem arrancou o céu? (ZZK Records)

Impulsada por la música electrónica psicodélica y el pop experimental, Luiza Lian elabora en 7 Estrelas | quem arrancou o céu? un álbum muy imaginativo que toma giros inesperados. Con patrones de batería impredecibles — cortesía del productor franco-brasileño Charles Tixier — y su voz etérea que puede volverse tormentosa en un instante, el cuarto álbum de estudio de Lian pone de relieve su enfoque inquebrantable a la hora de crear un arte que conmueve el alma. Los ritmos lánguidos, con sutiles distorsiones ocasionales, toman la delantera en “A minha música é”, mientras que “Tecnicolor” despliega una gama de sonidos con vibrantes efectos vocales. “Mi música es un paisaje para que te adentres en tu propio viaje”, canta en portugués en la primera canción. Como señala la nota de prensa, es “una profunda reflexión sobre cómo distorsionamos nuestras vidas basándonos en falsos reflejos que vemos tanto digitalmente en nuestro uso de las redes sociales como materialmente en una sociedad cada vez más consumista.” — ISABELA RAYGOZA

Escucha abajo nuestra playlist de la semana, con estos y otros lanzamientos de música latina: