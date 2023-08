Nueva Música Latina: De Banda MS, Rauw Alejandro y más

Nueva Música Latina es una compilación de las mejores canciones, álbumes y videos latinos recomendados por los editores de Billboard Latin y Billlboard Español. Esta es la selección de la semana.

Banda MS & Yahritza y Su Esencia, “Solo que lo dudes” (Lizos Music)

Es la primera vez que Yahritza y Su Esencia graba una canción con Banda MS, pero no la primera que ambos grupos unen fuerzas. En junio, el trío de hermanos se unió a la legendaria banda en el escenario de Los Ángeles para cantar “Mi mayor anhelo”, y adelantaron que estaban trabajando en una colaboración. “Solo que lo dudes” es una cumbia rítmica impulsada por tuba que pone en primer plano las voces poderosas y distintivas de Yahritza y Alan (de Banda MS), quienes cantan sobre un “amor bonito”. “Más de lo que pude haber imaginado, quédate conmigo, quédate a mi lado. Este amor bonito no lo para nadie, vamos a querernos despacito, dale… Yo te necesito”, declaran. Esta nueva canción llega inmediatamente después de la otra cumbia de Yahritza y Su Esencia, “Frágil” junto a Grupo Frontera, que alcanzó el No. 1 de la lista Regional Mexican Airplay. Es la primera canción del trío que llega a la cima en un chart de Billboard. — GRISELDA FLORES

Rauw Alejandro, “Hayami Hana by Raúl”

Rauw Alejandro escribe desgarradora carta de amor a Rosalía en “Hayami Hana”, una balada slow-tempo sobre teclados en la que rapea y canta sobre las dificultades de su ruptura, revelando que jamás pensó que se separarían. La canción — cuyo título en japonés podría traducirse como “flor de rara belleza” y por ahora disponible solo en las cuentas de Rauw en YouTube y SoundCloud — llega menos de un mes después de que la pareja anunciara que puso fin a su relación después de casi cuatro años juntos. Su conmovedora letra evidencia el profundo amor y respeto de Rauw hacia su exprometida como persona y como artista. “¿Qué vendrá después? No sé/ Pero sé que pa’ ti serán to’ los Grammys, ey/ Estudiarán tu arte con el pasar del tiempo/ Cuando planean sé que siempre te cogen de ejemplo”, canta Rauw. Y en uno de los momentos más desgarradores dice: “Terminaré nuestra casita por si te da con volver/ Hoy te dejo de escribir, no de querer”. Me hizo llorar sin darme cuenta — SIGAL RATNER-ARIAS

Estevie & Cuco, “el paso” (Nice Life Recording Company/Interscope Records)

Con el sentimiento a flor de piel, la cantante mexicana-estadounidense Estevie (nacida Sarah Silva) revive el espíritu de la cumbia fronteriza en “el paso”. Salpicada por un apasionante riff de acordeón sobre un sabroso ritmo de güiro, la canción — una colaboración con Cuco — es descrita como “una historia de amor chicano”. Cuco entra un minuto y medio después para ofrecer su irresistible y tierna voz. En el video musical, brilla como el sol (literalmente), mientras Estevie viaja por doquier en busca de su alma gemela. El dueto es el último sencillo del EP debut de Estevie, Cumbialicious, que se lanzará a finales de septiembre. La nativa de Beaumont, California, es una de las más recientes artistas en enriquecer la floreciente escena de la música norteña encabezada por artistas como Grupo Frontera y Eslabón Armado. — ISABELA RAYGOZA

Karol G, Mañana Será Bonito (Bichota Season) (Bichota Records/Interscope Records)

Karol G está tan emocionada de haber hecho historia con su álbum Mañana Será Bonito y de comenzar su primera gira por estadios de Estados Unidos que lanzó más música. Mañana Será Bonito (Bichota Season) no es un álbum deluxe o de remixes, sino más bien una secuela de su set lanzado el 24 de febrero, que muestra a una Karol más experimental que ha sanado, madurado, y que está enamorada y tan empoderada como siempre.

El set comienza con la fusión de drill y rap “BICHOTAG”, en la que canta acerca de ser la mejor bichota del juego. Luego navega a pistas como “OKI DOKI” y el focus track “Mi ex tenía razón”, una dulce canción de cumbia/tex-mex al estilo de Selena Quintanilla (una de las artistas favoritas de Karol). Cabe destacar las colaboraciones en el álbum, que incluyen a la colombiana Kali Uchis (“Me tengo que ir”), así como a los artistas emergentes Peso Pluma (“QLONA”), Dei V (“Gatita Gangster”) y Young Miko (“Disposición”).

Para sorpresa de todos, Bichota Season también alberga “Una noche en Medellín (Remix)” junto al artista chileno Cris MJ y Ryan Castro (el lanzamiento del remix estaba programado para 2022). El tema, sobre disfrutar de la vida nocturna en Medellín, fue lanzado originalmente por Cris MJ el año pasado y el remix se presentó en vivo por primera vez durante el set de Karol en el Festival de Viña del Mar 2022. El álbum se cierra con “Provenza (Remix)” de Tiesto, que debutó en Tomorrowland 2022. — JESSICA ROIZ

Escucha abajo nuestra playlist de la semana, con estos y otros lanzamientos de música latina: