Nueva Música Latina: De Yng Lvcas, Grupo Frontera y más

Nueva Música Latina es una compilación de las mejores canciones, álbumes y videos latinos recomendados por los editores de Billboard Latin y Billlboard Español. Esta es la selección de la semana.

Christian Nodal, “Cazzualidades” (Sony Music Latin)

Christian Nodal ha escrito una canción de amor para su novia, la rapera Cazzu, titulada con un juego de palabras: “Cazzualidades”. Una melodía romántica que se fusiona hábilmente con mariachi, tango y flamenco, “Cazzualidades” detalla los sentimientos sinceros que siente por la futura madre de su primer hijo. “Puede que no sea Romeo, pero a mi Julieta quiero”, dice la letra, refiriéndose al nombre real de Cazzu, Julieta Cazzucheli. En medio del sencillo, Nodal lanza un fogoso verso de rap en el que asegura que “los que aman de verdad nunca terminan perdiendo” y “¿A Cazzu tú eres lo que buscaba? Nah, tú eres mejor de lo que me tocaba”. “Cazzualidades” forma parte del nuevo EP de Nodal, Forajido2, que también alberga los éxitos lanzados previamente “Un cumbión dolido” y “Por el resto de tu vida” con Tini. Cazzu y Nodal hicieron oficialmente pública su relación en noviembre de 2022, en los Latin Grammys. En abril, la artista argentina reveló su embarazo durante uno de sus conciertos. — JESSICA ROIZ

Yng Lvcas, Six Jewels 23 (Warner Music México)

El artista mexicano emergente Yng Lvcas es uno de los pocos o quizás el único artista procedente de México que ha tenido éxito en el reggaetón. El joven de 23 años ha tenido una racha ganadora gracias a un remix de su himno de reggaetón “La bebe” con Peso Pluma. Fue la única canción de reggaetón que incluyó en su EP debut de 2021, Wup? Mixtape1, que fue todo de corridos. Actualmente, la canción ocupa el No. 16 en el Billboard Hot 100. Desde entonces, Yng Lvcas ha perfeccionado su sonido de reggaetón y ha lanzado Six Jewels 23, su segundo set del género urbano (después de LPM). Inspirado en artistas como Bad Bunny, Arcángel y Anuel AA, Peso Pluma está en camino de hacerse un nombre en el género en el que no muchos artistas mexicanos han logrado el éxito. Six Jewels, un EP de siete pistas que incluye “La Bebe – Remix”, muestra la capacidad de Lvcas para producir ritmos pegajosos y letras conmovedoras. La pista principal del EP es “Wazap”, en colaboración con el astro urbano Justin Quiles. La canción es un reggaetón animado que encuentra al par intercambiando versos sobre una chica que los está contactando por WhatsApp. Yng Lvcas también colabora con Sleezy O (“Erótica”) y Bounce Bosses (“Bandolero”), quienes produjeron “La Bebe – Remix”. Escucha el set arriba. – GRISELDA FLORES

Chayanne, “Bailando bachata” (Sony Music Latin)

Chayanne retoma el sabor de la música tropical con “Bailando bachata”, el tercer sencillo de su esperado próximo álbum después del reggaetón-pop “Tú y yo” y la balada “Te amo y punto”. Se trata de su primer coqueteo con el popular género dominicano en casi una década, desde la bachata-pop “Bailando dos corazones”, pero la nueva canción “es algo más fiel, más completo, que me crea mucha ilusión”, dijo a Billboard Español. “Qué suerte la mía que puedo verte al despertarme cada día/ y cuando viajo se me da por extrañarte/ tengo en mi cartera tu fotografía”, comienza la romántica pieza coescrita por el ídolo puertorriqueño junto a Yasmil Marrufo, Andy Clay Cruz Felipe y Mario Alberto Cáceres Pacheco. Igual de romántico es el video musical, filmado en una casa de estilo mediterráneo en Miami bajo la dirección de Katherine Díaz y la producción de Guacamaya Films. Ambientado en los años 70, el clip es protagonizado por la actriz y modelo venezolana Veronica Schneider, quien se echa en el sofá a ver su serie favorita — protagonizada por Chayanne, claro — cuando nota que el artista puede verla desde la pantalla. La voz del ícono del pop se acopla a la perfección con el género caribeño en esta canción de 3:15 minutos, un bálsamo para el alma que sin duda te pondrá a bailar. — SIGAL RATNER-ARIAS

Peso Pluma, “Bye” (Doble P Records)

Impulsado por una emotiva melodía de trompeta y un sólido guitarrón, Peso Pluma lanza un desgarrador beso de despedida titulado “Bye”. Es su primera canción en solitario desde el apasionante corrido “Por las noches”, y ya suena como una megarrola con cada verso plagado de reminiscencias de chico triste. “Bye, mejor sigue tu camino/ Mientras fumo y tomo vino/ Que estar contigo ya no me convino/ Me distraigo con princesas/ Y a mí tus besos ya no me interesan”, dice parte de la letra, que recuerda al clásico trap de Bad Bunny “Soy peor” en el sentido que, en su amenazadora confesión, Peso habla de su corazón dañado por la traición romántica. El tapatío encabeza la lista Billboard Global 200 en el No. 1 con “Ella baila sola” junto a Eslabón Armado. Actualmente tiene otros ocho temas en la codiciada lista, incluyendo “La bebe – remix” con Yng Lvcas, “Por las noches (Remix)” con Nicki Nicole y “PRC” junto a Natanael Cano. — ISABELA RAYGOZA

Arthur Hanlon, “Darte un beso” (Sony Music Latin)

El virtuoso pianista Arthur Hanlon nos deleita con una exquisita reinterpretación de la popular bachata “Darte un beso” de Prince Royce en compañía de la agradable voz del cantante cubano Peter Nieto. Es el primer sencillo de su álbum Legados: Bachata, cuyo lanzamiento está programado para el 23 de junio — el primero de una serie dedicada a celebrar algunos de los grandes éxitos de la música latina. “Para mí es un honor hacer versiones instrumentales, para piano, de las mejores canciones de la música latina. ¡Gracias por tantos hits!”, dijo Hanlon en un comunicado. El pianista combina con gracia arreglos de R&B y soul mientras honra la bachata original, reviviendo el tema de manera refrescante y elegante. Acompaña el lanzamiento un video edificante que celebra el amor en todas sus expresiones, incorporando clips retro de momentos entrañables de parejas y familias. — LUISA CALLE

Grupo Frontera, “Le va doler” (Grupo Frontera)

Grupo Frontera lanza su alegre tonada norteña “Le va doler”, un guiño a aquellos que se han curado tras sufrir un desamor. El tema le sigue a su éxito “un x100to” con Bad Bunny, que actualmente ocupa el puesto No. 5 en el Billboard Hot 100. La nueva canción de la banda, escrita por Keytin, Ciey y Edgar Barrera, cuenta la historia de una persona que navega por la vida después de una abrupta ruptura. Manteniéndose fiel a su sonido base, Grupo Frontera combina sutilmente el acordeón norteño con ritmos de cumbia, dando vida a melódicas notas en cada estrofa. “Le va a doler cuando me vea que yo ya la superé/ Cuando me busque y yo por ella ya no sienta nada, no sienta”, canta el vocalista principal, Adelaido “Payo” Solís. — INGRID FAJARDO

Escucha abajo nuestra playlist de la semana, con estos y otros lanzamientos de música latina.