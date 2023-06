Nueva Música Latina: J Balvin, Maria Becerra, Peso Pluma y más

Nueva Música Latina es una compilación de las mejores canciones, álbumes y videos latinos recomendados por los editores de Billboard Latin y Billlboard Español. Esta es la selección de la semana.

J Balvin, Quevedo, Omar Courtz & YOVNGCHIMI, “En alta” (Universal Music Latino/Sueños Globales)

J Balvin reapareció sorpresivamente esta semana subiendo un video a su cuenta de Instagram en el que aparecía tomando su café de la mañana y diciendo “buenos días” varias veces. En el clip, insinuó el título de su nuevo sencillo, “En alta”. Fue la primera aparición pública de Balvin tras un receso de casi 10 meses en las redes sociales. Para su gran regreso musical, el artista colombiano reclutó a los debutantes Quevedo, Omart Courtz y YOVNGCHIMI, demostrando otra vez que siempre apoyará a los nuevos talentos, como lo hizo en su momento con Bad Bunny, Feid, Rosalía, Karol G, Maria Becerra y más.

Producida por Hear This Music (y también con Mambo Kingz y DJ Luian), “En alta” es una contagiosa fusión de electro-trap que habla de manifestar solo buenas vibras y estar rodeado de gente con mente positiva. “Seguimos en alta/ Todos en medio, no quiero gente falsa/ Estamos mejor que ayer, gracias a Dios/ Hoy hay party en la terraza/ Estamos chillin’, mucha ZaZa”, dice el coro. — JESSICA ROIZ

María José Llergo, “Rueda, rueda” (Sony Music España)

“Rueda, rueda” es el encantador nuevo sencillo de la cantante española María José Llergo, y la canción principal de su próximo álbum que se lanzará este otoño. “Primer adelanto del disco que no me va a cambiar la vida, directamente me la está dando”, compartió en su Instagram. La canción comienza como un embelesador flamenco acompañado de palmas que suenan en bucle a lo largo del tema, para convertirse en una pista de flamenco-pop con su voz como protagonista. Llergo sabe cómo entregar una interpretación poderosa que conecta y cautiva al oyente. “Ma, yo ya no sé ni en el día que vivo/ Pa’ mí todos los días son festivos/ Viajo por el mundo canto de lo que escribo/ Oslo, París, Montreal y Reino Unido”, canta. El video musical muestra muchas ruedas y personas de todas las edades en un campo abierto. — LUISA CALLE

Maria Becerra, “Corazón vacío” (Warner Music Latin)

Más que la mayoría de las otras estrellas latinas emergentes, Maria Becerra se ha enfocado más en canciones con contenido lírico que sexual. “Corazón vacío”, producido por su asiduo colaborador XRoss, comienza con una introducción lenta y lúgubre en la que Becerra canta prácticamente a capela, antes de que el ritmo del reggaetón entre de lleno casi un minuto después. Que Becerra pueda mantener nuestra atención con esa estratagema es de destacar, y dice mucho de su voz y letras memorables, bien elaboradas (nos encanta eso de “Yo quería hablar con vos, pero otra voz me dijo que no te ilusiones más con él”. ) El video, en el que Becerra interpreta a una madre soltera que cría a su hija después de que su novio la deja, resuena con fuerza entre los fans. — LEILA COBO

Peso Pluma, Génesis (Double P Records/Prajin Parlay)

La conquista global de Peso Pluma acaba de comenzar y, para no perder impulso, el cantautor de corridos lanza Génesis, un nuevo álbum que consolida el poder de la música mexicana. El set de 14 temas, cuya fuerza deriva del sonido esencial de Peso, impulsado por trombón y tololoche, incluye canciones lanzadas anteriormente como la refinada “77” con Eladio Carrión, “Rosa pastel” con el prometedor Jasiel Nuñez y el doloroso himno “Bye”. Entre los nuevos temas, está el provocador “Carnal” con el pionero de los corridos tumbados Natanael Cano, además del franco y arrogante “Rubicon”.

Mi favorito personal es “Luna”, una colaboración con Junior H, otro poderoso de la música mexicana. Es una hermosa canción de amor que muestra el lado romántico de Peso. “Luna, dile tú, que tú eres la única que la puede mirar. Cuídala, mi luna, tú la ves por siempre. Dile que no me verá, pero tú sí estarás”, cantan ambos sobre un nostálgico riff de trombón. Escuchen también “Lagunas” con Nuñez, que aunque liderada por líneas magistrales de requinto, es, esencialmente, una canción pop de ensueño. — GRISELDA FLORES

Bad Gyal, Young Miko, Tokischa – “Chulo pt.2”

Propulsado por un contundente ritmo de reggaetón, “Chulo pt.2” muestra a la artista española Bad Gyal persiguiendo aventuras arriesgadas y sexualmente positivas sin filtro lírico. A diferencia del sencillo en solitario “Chulo”, la nueva iteración incluye a la rapera puertorriqueña Young Miko y la cantante dominicana de dembow Tokischa. “Me gusta mucho la naturalidad con la que surgió este proyecto”, dijo Bad Gyal en un comunicado. “Tanto Tokischa como Young Miko han sabido darle otro enfoque al tema, transformándolo en una continuación perfecta del original y alejándolo de un remix al uso”. Producido por Mag y Mauro, el sencillo muestra a este trío freaky perfeccionar sus travesuras de búsqueda carnal mientras juegan, posiblemente, con malas decisiones y su sed de vida. — ISABELA RAYGOZA

Marshmello & Tiago PZK, “Como yo :(” (Joytime Collective/Sony Music Latin)

En solo 2:30 minutos, Marshmello y Tiago PZK capturarán tu atención y te dejarán con ganas de más con esta canción pop soñada llena de melodías nostálgicas y patrones de batería alegres. Coescrita por el DJ y productor musical estadounidense y el cantante y rapero argentino, “Como yo :(“ encuentra a un Tiago despechado recordando un amor pasado mientras canta “Nadie va a quererte como yo te quise/ Puede que te digan lo que yo te dije, pero no sentirlo como yo”. El video musical, dirigido por Justice Silvera, presenta un cautivador paisaje onírico que muestra a Tiago cantando entre las nubes. — SIGAL RATNER-ARIAS

Escucha abajo nuestra playlist de la semana, con estos y otros lanzamientos de música latina: